Sucul natural de rodii, anticancerigen

Webmd.com oferă un ghid al celor mai bune alegeri de sucuri naturale. Medicii spun că legumele sunt sănătoase dacă se consumă proaspete, dar şi sucul lor face minuni pentru un organism slăbit, lipsit de energie şi apatic. Sucul natural de rodie este o alegere excelentă pentru că este o sursă sigură de antioxidanţi. Este benefic pentru activitatea cerebrală şi te poate proteja împotriva cancerului. Pentru că are o valoare nutritivă ridicată, se recomandă inclusiv în curele de slăbire, pentru că senzaţia de saţietate să se instaleze rapid. O altă alegere la fel de bună este sucul de afine, bogat în vitamina C, care face minuni pentru sistemul imunitar slăbit. Mai mult, este excelent pentru tratarea infecţiilor, deci nu ezita să îl consumi de mai multe ori pe zi. Sucul de cireşe poate fi considerat un bun tratament complementar, pentru că are importante proprietăţi antiinflamatorii. Mai mult, studiile specialiştilor americani au arătat că sucul de cireşe poate fi aliatul de încredere al celor care fac multă mişcare pentru că reduce durerile musculare.