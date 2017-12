Sundovski a demisionat de la naţionala Macedoniei

Antrenorul Zvonko Sundovski şi-a prezentat demisia de la cârma primei reprezentative de handbal masculin a Macedoniei. Chiar dacă motivul deciziei nu l-a reprezentat parcursul de la Campionatul Mondial din Spania, unde Macedonia s-a clasat pe locul 14, fiind eliminată în optimile de finală, Sundovski a hotărât că este momentul ca munca sa să fie continuată de altcineva. Cu reprezentativa Macedoniei, Sundovski a reuşit să se claseze pe locul 5 la Campionatul European din Serbia, din 2012, ce mai bună performanţă din istoria handbalului macedonean, a participat la turneul de calificare la Jocurile Olimpice de la Londra şi a obţinut apoi calificarea la CM din Spania.

„Am luat decizia doar în interesul echipei naţionale. Cred în această generaţie, iar cu selecţia pe care am făcut-o ne-am calificat la Europenele din 2012, am jucat calificări olimpice şi am continuat cu participarea la Mondialele din Spania. Am creat o bază pentru noi succese, pe care această generaţie de jucători le merită”, a precizat Sundovski. Tehnicianul macedonean se va ocupa în continuare doar de pregătirea campioanei României, HCM Constanţa, cu care îşi doreşte să câştige titlul naţional, Cupa României şi să se califice în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Sundovski a revenit joi seară la Constanţa, iar vineri a condus primul antrenament din acest an. În absenţa acestuia, handbaliştii constănţeni au efectuat pregătirea alături de antrenorii secunzi Marko Isakovic şi Alexandru Buligan. HCM va disputa primul meci oficial la finele săptămânii viitoare, în deplasare, cu Dinamo Bucureşti, în prima etapă a returului. Primul meci din acest an în Liga Campionilor va avea loc pe 9 februarie, în deplasare, cu MKB Veszprem.