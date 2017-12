Suntem în prag de izbucnire a unor epidemii!

04:25:36 / 23 Martie 2015

iluminatzi

Din seria iluminati/reptilieni/anuaki/omul n-a ajuns pe luna/turnurile a fost complot si alte bazaconii, trebuia si cea din urma teorie conspirationista sa-si faca locul in capul celor avizi de "cunoastere" fara a depune efortul unei cunoasteri reale. Ce ar trebui intrebati respectivii parinti e de ce medicul care are copil isi vacineaza copilul? Cine e mai competent in materie si implicit mai in masura sa decida asupra sanatatii odorului, EL-parintele care a sarit din documentar in documentar pe youtube sau doctorul care a sarit din carte in carte in facultate?