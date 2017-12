Superproducţia „Broadway”, pe scena Festivalului Internaţional al Muzicii şi Dansului

Constănţenii sînt aşteptaţi, din nou, în această seară, la ora 19.00, în sala de spectacole a Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, pentru a urmări o producţie grandioasă, prezentată de Teatrul Naţional de Operetă „I. Dacian” din Bucureşti. Este vorba despre spectacolul „Broadway”, eveniment care se înscrie în seria de manifestări din cadrul Festivalului Internaţional al Muzicii şi Dansului de la Constanţa, ajuns la cea de-a XXXIV-a ediţie.

„Broadway” este un spectacol care reuneşte cele mai frumoase momente din 14 celebre musicaluri americane: Cabaret (1966), Show boat (1927), Cats (1982), Omagiu Richard Rogers (Medley), South Pacific (1949), A chorus line (1975), Selecţiuni George Gerswin, West Side Story (1957), Chicago (1975), Scripcarul pe acoperiş (1975), Fantoma de la operă (1975), Inimă de leu (2006), Evita (1979), New York: Here\'s to the Big Apple (1977). La realizarea acestei producţii de anvergură a Teatrului „I. Dacian” au contribuit mari creatori (regizori, coregrafi, scenografi), personalităţi proeminente ale teatrului românesc de astăzi, artişti din generaţii diferite, deosebiţi prin stilul propriu însă uniţi în ideea de a da naştere unui proiect cu totul inedit în România. Regia este semnată de Alexandru Tocilescu, Ion Caramitru, Beatrice Rancea, Radu Afrim, Cornel Todea, Radu Alexandru Nica şi Răzvan Ioan Dincă, iar costumele sînt realizate de Doina Levintza. Coregrafia este realizată de Răzvan Mazilu, Mihai Babuska, Florin Fieroiu, Carmen Coţofană şi Sergiu Anghel, iar decorurile, de J. Werner.

Spectacolul de la Constanţa va fi prezentat sub bagheta maestrului Lucian Vlădescu, iar solişti sînt: Amelia Antoniu, Mirela Boureanu, Florin Budnaru, Raluca Cioca, Gabriela Daha, Bianca Ionescu, Camelia Mocanu, Răzvan Mazilu, Răzvan Popa, Stefan Popov, Orest Pîslariu, Cătălin Petrescu, Silvia Sohterus, Valentino Tiron, Mediana Vlad şi Daniela Vlădescu.