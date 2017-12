Tabere în străinătate. Cât plătesc părinţii pentru educaţia peste hotare?

Tot mai mulţi părinţi aleg să îşi trimită copiii în tabere de studii în străinătate, atât în Europa, cât și peste ocean. În acest an, arată datele centrului de consultanță educațională IntegralEdu, cererile pentru taberele de studiu în străinătate dedicate elevilor de gimnaziu şi liceu au crescut cu aproximativ 30% faţă de 2015. Astfel, românii şi-au trimis copiii către mai multe destinaţii, pentru a-şi dezvolta cunoştinţele de limbi străine, abilităţile profesionale şi de relaţionare sau pentru a se orienta către domeniul educaţional sau sistemul de învăţământ care li se potriveşte. Ţările cele mai căutate de către români au fost, la fel ca în anii trecuţi, Marea Britanie, Germania, Franţa şi Spania. ”Taberele educaționale oferă un pachet complet de servicii, fiind organizate pe categorii de vârstă. De obicei sunt organizate cursuri dimineața, iar după-amiaza sunt activități sportive, distractive și excursii. Există și tabere pentru cei care vor să studieze arhitectură, informatică, pictură sau teatru. Prețurile sunt în funcție de destinație. Pentru două săptămâni în Marea Britanie, prețul este de 2.000 de lire, incluzând cursuri de limba engleză, cazare și masă, iar în Germania este cam de 2.000 de euro”, a precizat regional manager din cadrul IntegralEdu Constanta, Ana Larisa Pospai.

”OFERĂ MULT MAI MULTE OPORTUNITĂȚI”

Victor Pârvu are 17 ani și este elev la Colegiul Național Pedagogic ”Constantin Brătescu” din Constanța. El a fost în timpul verii în două tabere peste hotare, ambele la universități din Marea Britanie. Băiatul spune că și-ar dori să meargă la studii în străinătate, iar ele i-au oferit prilejul să vadă cum este acolo. ”Aș vrea să studiez în Scoția sau Marea Britanie. M-ar interesa și cum să realizez un film, să învăț cum să fiu un director de teatru sau film. Am auzit că sistemul educațional din străinătate îți oferă mult mai multe oportunități, este mai deschis și aș vrea să văd cum e lumea în afara României”, a declarat elevul. Victor a plătit 1.600 de lire pentru două săptămâni în care a participat la activități menite să îi folosească la crearea unui portofoliu. ”Am mers în tabere să văd cum e sistemul de acolo, societatea. Am fost în Londra, la o universitate care se pune accent pe sport, artă și arhitectură, dar și în Cambridge, la o universitate privată care se ocupă cu partea artistică - desen, dramă, muzică. Am învățat tot felul de trucuri despre cum să fii actor”, a spus Victor. Miercuri, 28 septembrie, a avut loc la Constanța târgul World Education Fair, în care au fost prezentate atât oportunități de studiu în străinătate, cât și programe de tabere. Destinațiile cuprind 4 continente în peste 15 țări din Europa, dar și țări mai îndepărtate, precum China, Japonia, Australia, Noua Zeelandă, Canada, SUA, Maroc sau state din America Latină.