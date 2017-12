GERMANIA

Român mort în închisoare

Un român de 21 de ani, Constantin M., a murit în condiţii suspecte într-o închisoare din vestul Germaniei, procuratura din Bielefeld deschizând o anchetă pentru elucidarea cauzelor morţii, scrie publicaţia locală ”Neue Westfälische”. Constantin M. a fost găsit mort în noaptea de 30 spre 31 august, în celula sa din închisoarea pentru tineri Herford din landul Renania de Nord-Westfalia. În urma autopsiei s-a stabilit că tânărul a murit din cauza unui şoc septic, în urma unei peritonite. Potrivit ”Neue Westfälische”, cazul ridică însă o serie de întrebări. În ultimele luni, tânărul a înghiţit de mai multe ori diverse obiecte, şi-a turnat în ochi substanţe iritante şi a încercat să se stranguleze. În plus, avea o atitudine extrem de agresivă faţă de angajaţii închisorii, relatează publicaţia citată. Ca urmare a acestui comportament, bărbatul a fost izolat, legat de mâini şi de picioare şi plasat într-o celulă de maximă siguranţă, mai notează presa. Tânărul, care avea cunoştinţe minime de limba germană, a fost examinat de două ori la spitalul Fröndenberg, iar medicii au stabilit că poate suporta condiţiile de detenţie. Conducerea închisorii a refuzat să facă orice fel de comentarii asupra cazului. MAE precizează că au fost demarate procedurile de identificare şi informare a familiei cetăţeanului român mort într-o închisoare din Germania, subliniind, totodată, că nu au fost identificate scrisori sau notificări ale defunctului către Consulatul de la Bonn. Potrivit MAE, reprezentanţii Consulatului General au solicitat autorităţilor germane să nu fie adoptată nicio măsură cu privire la înhumarea trupului neînsufleţit, având în vedere că nu este cunoscută decizia familiei defunctului.

SUA

Avioane militare prăbușite

Două avioane de vânătoare aparţinând Forţelor Navale americane s-au prăbuşit în Oceanul Pacific, au anunţat, vineri, autorităţile din SUA, conform CNN. Cele două avioane de vânătoare de tip F/A-18 Hornet, aparţinând portavionului „USS Carl Vinson“, s-au prăbuşit în cursul nopţii de joi spre vineri, în vestul Oceanului Pacific. Pilotul unui avion a fost salvat şi beneficiază de tratament medical la bordul portavionului. Echipele de intervenţie îl caută pe celălalt pilot. Avioanele s-au scufundat şi nu mai pot fi recuperate. Anchetatorii militari americani investighează cauzele incidentului.

MAREA BRITANIE

Masacru într-un adăpost de câini

Cel puțin 50 de animale au murit într-un incendiu provocat intenţionat de un tânăr de 14 ani la adăpostul din Manchester în care se aflau. Alţi 150 de câini au fost salvaţi în ultimul moment de locuitorii din zonă. Tânărul care a incendiat adăpostul a fost arestat de poliţie. Adăpostul, care avea o capacitate de 400 de locuri, a fost vizat de atacul unui adolescent. El a pus intenţionat focul, deşi ştia că acolo se aflau la acel moment aproximativ 200 de câini. Imediat ce au văzut flăcările, oamenii care locuiau în apropiere au mers la faţa locului, în speranţa că vor mai putea salva animalele. Mulţi dintre ei şi-au riscat viaţa şi au intrat în adăpostul cuprins de flăcări. 150 de câini au scăpat astfel din incendiul devastator. Drama câinilor care locuiau în adăpostul din Manchester i-a impresionat pe britanici. O campanie de strângere de fonduri a fost lansată pentru animalele care au fost salvate din incendiu. În doar 15 ore, peste 40.000 de oameni au donat 500.000 de lire sterline, bani care vor fi folosiţi la ridicarea unui alt adăpost.

IRAK

Vizită-surpriză

Preşedintele francez, François Hollande, a sosit vineri la Bagdad, unde a exprimat susţinerea Franţei faţă de noul Guvern irakian şi şi-a prezentat strategia împotriva jihadiştilor din cadrul grupării Statul Islamic (SI). Aeronava prezidenţială a transportat 15 tone de ajutoare umanitare care urmează să fie livrate oraşului Ebril din nordul Irakului, regiune în care a efectuat o vizită, vineri, după ce s-a întâlnit cu omologul său irakian, Fouad Massoum, şi premierul Haidar al-Abadi. Hollande a fost însoţit de şeful diplomaţiei, Laurent Fabius, şi ministrul Apărării, Jean-Yves Le Drian. La 11 ani după ce a refuzat să se alăture Washingtonului şi Londrei în invazia Irakului, Parisul încearcă astfel să revină în prim-planul scenei în această ţară cu care a întreţinut relaţii puternice, dar ambigue, în timpul regimului lui Saddam Hussein - înlăturat de la putere de invazia americano-britanică, în 2003. Începând din vară, Franţa a furnizat deja armament combatanţilor kurzi angajaţi împotriva jihadiştilor din cadrul SI şi a trimis asistenţă umanitară refugiaţilor creştini şi yazidi în nordul ţării. Franţa a anunţat miercuri, prin intermediul lui Fabius, că va participa, dacă va fi necesar, la o acţiune militară aeriană în Irak. Parisul nu exclude nici o eventuală participare la atacuri în Siria, obiectivul fiind slăbirea considerabilă a Daesh, acronimul SI în arabă. Gruparea Statul Islamic, care a preluat controlul asupra unei părţi importante din nordul Irakului, după ce a lansat, în iunie, o vastă ofensivă, a proclamat un califat în regiunea pe care o controlează, atât în Irak, cât şi în Siria vecină, multiplicându-şi atrocităţile.

EMIRATELE ARABE UNITE

Tragedie de evitat

Directorul companiei Emirates a declarat că avioanele nu ar fi survolat spaţiul aerian al Ucrainei, dacă li s-ar fi transmis informaţia că există rachete care pot ajunge la altitudine mare, relatează BBC News Online. ”Erau dovezi că aceste rachete sunt în zonă cu mai multe săptămâni înainte”, a declarat Sir Tim Clark. ”Emirates nu ştia despre acest lucru şi cred că nici alţii nu ştiau. Dacă am fi ştiut, probabil că am fi reacţionat astfel încât am fi evitat complet spaţiul aerian ucrainean, probabil la nivel de industrie”, a declarat el. Clark a precizat însă că unele companii este posibil să fi ştiut, dar nu au împărtăşit informaţia. ”Suntem îngrijoraţi că această informaţie ar fi fost deţinută de unele companii şi ar fi trebuit transmisă cel puţin industriei, organizaţiei care reglementează industria. Înţelegem acum că unele companii ştiau de acest lucru şi luaseră deja măsuri pentru a evita zona”, a adăugat el. Potrivit informaţiilor de la acest moment, zborul MH17 al Malaysia Airlines ar fi fost doborât de o rachetă, la 17 iunie, provocând moartea tuturor celor 298 de persoane aflate la bord. Avioanele au primit permisiunea de a survola zona, atât timp cât menţin o altitudine ridicată, iar un raport publicat la începutul săptămânii subliniază că alte trei avioane de pasageri survolau aceeaşi zonă în acelaşi timp cu avionul malaezian. În prezent, îi revine fiecărei companii aeriene să decidă dacă survolează o zonă de război, pe baza informaţiilor de la controlorii de trafic aerian şi de la propriile guverne. Companiile nu sunt obligate să facă schimb de informaţii.

SUA

Evadat capturat

Un adolescent condamnat la închisoare pe viaţă pentru un atac armat comis în 2012 a fost capturat la câteva ore după ce evadase dintr-o închisoare, în statul Ohio, relatează ”Boston Globe”. T.J. Lane, în vârstă de 19 ani, a fost capturat la aproximativ 100 de metri de închisoarea din care evadase, în timp ce se ascundea în curtea unei biserici. Adolescentul este condamnat la închisoare pe viaţă pentru uciderea, în 2012, a trei elevi cu care era coleg, într-un atac armat comis la un liceu din statul Ohio.

RUSIA

Dezinteres pentru politică

Peste 50% dintre cetăţenii ruşi nu sunt interesaţi de politică sau chiar manifestă dezgust faţă de acest domeniu, conform rezultatelor unui sondaj de opinie, relatează ”Moscow Times”. Potrivit sondajului efectuat de Institutul Levada, aproximativ 30% dintre ruşi sunt indiferenţi faţă de politică, în timp ce 23% manifestă dezgust faţă de acest domeniu. Circa 40% dintre ruşi urmăresc cu atenţie activităţile politice din Rusia, dar nu fac parte din partide sau mişcări politice. Doar 2% dintre alegătorii ruşi fac parte din mişcări politice, relevă sondajul. Cu toate acestea, popularitatea preşedintelui Vladimir Putin era de 84% la sfârşitul lunii august.

SUA

Panică

Un bărbat a reuşit, joi, să sară gardul care înconjoară Casa Albă, creând un moment de panică în ziua celei de-a 13 comemorări a atentatelor din 11 septembrie 2001. Potrivit unor martori, individul a fost reţinut în scurt timp de doi agenţi ai Secret Service, poliţia de elită însărcinată cu asigurarea sercurităţii preşedintelui american. Accesul la Casa Albă a fost interzis în conformitate cu procedura de securitate în vigoare pentru acest tip de incidente, relativ frecvente. Preşedintele Barack Obama nu era prezent în momentul producerii incidentului, deoarece participa la o comemorare a atentatelor din 11 septembrie 2001, la Washington.