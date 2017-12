Procesul Sorin Ovidiu Vîntu - Traian Băsescu începe în 16 octombrie

Procesul intentat de Sorin Ovidiu Vîntu preşedintelui Traian Băsescu, în care îi cere daune pentru acuzaţiile pe care acesta i le-a adus în emisiunea „Naşul”, începe în 16 octombrie, la Tribunalul Bucureşti. Acţiunea omului de afaceri a fost înregistrată, ieri, pe rolul Secţiei a IV-a civilă a Tribunalului Bucureşti. Sorin Ovidiu Vîntu l-a dat în judecată pe Traian Băsescu pentru acuzaţiile pe care acesta i le-a adus în emisiunea „Naşul”, informa pe blogul său jurnalistul Victor Ciutacu, redactor-şef al Jurnalului Naţional, care afirma că suma solicitată de Vîntu este de un milion de euro. Preşedintele Traian Băsescu a declarat, pe 16 iunie, la postul B1 TV, că Sorin Ovidiu Vîntu a dat „un tun”, pe ultima sută de metri a guvernării Tăriceanu, cu o rambursare ilegală de TVA, în valoare de aprox. 60 de milioane de euro, pe care i-a dus în Cipru şi pe care i-a „băgat” în trustul de presă pe care îl deţine.

Lavinia Şandru a debutat ca actriţă

Preşedintele PIN, Lavinia Şandru, a debutat, duminică seară, în rolul principal al comediei „Mincinoasa”, la Teatrul Metropolis din Capitală, la peste 10 ani de la absolvirea Academiei de Artă Teatrală din Tîrgu Mureş, la reprezentaţie fiind invitaţi Mircea Geoană, Cozmin Guşă şi Radu Cîmpeanu. „A fost foarte frumos. A fost spectacolul meu de debut, pentru că eu nu am mai jucat, de cînd am terminat facultatea, niciodată. Practic, am debutat la 12 ani după ce am terminat facultatea. A fost o pauză care s-a simţit şi a făcut ca emoţiile să fie mult mai mari decît ar fi trebuit să fie, mai ales că toată lumea nu ştia ce caut eu pe scenă”, a declarat, ieri, Lavinia Şandru.

Băsescu, cel mai mediatizat şi criticat om politic român

Televiziunile Antena 1, Pro TV, TVR 1, Antena 3 şi Realitatea TV au difuzat mai multe informaţii despre activitatea Guvernului, în perioada martie - mai 2009, faţă de 2008, cel mai mediatizat şi criticat actor politic fiind preşedintele Traian Băsescu, potrivit raportului „Un om a muşcat o ştire III”. Raportul de analiză a ştirilor tv din perspectiva interesului public şi a practicilor jurnalistice a fost lansat de ActiveWatch - Agenţia de Monitorizare a Presei, ieri, într-o conferinţă de presă. Raportul reprezintă o continuare a celor lansate în mai 2007 şi septembrie 2008 şi a fost întocmit în urma monitorizării ediţiilor principalelor emisiuni de ştiri difuzate de posturile generaliste, care au fost monitorizate în perioadele 1 - 7 martie 2009, 1 - 7 aprilie 2009 şi 1 - 7 mai 2009. În cadrul analizei au fost izolate dimensiunea politică şi administrativă din agenda media pentru a determina gradul de relevanţă al acestor domenii ale vieţii publice în agenda televiziunilor autohtone. La finalul perioadei analizate, cele mai multe apariţii le-au avut membrii Guvernului - 206 apariţii, urmaţi de Traian Băsescu - 136 apariţii şi membrii PSD-PC - 112 apariţii.

Becali renunţă la cererea de ridicare a tuturor interdicţiilor

Europarlamentarul Gigi Becali renunţă la cererea de ridicare a interdicţiilor, care urma să fie luată în discuţie de Judecătoria sectorului 1, astăzi, în aceeaşi zi în care încep ceremoniile de învestire la Parlamentul European. În 2 iulie, dosarul privind ridicarea tuturor interdicţiilor impuse lui Gigi Becali a fost amînat, pentru 14 iulie, întrucît finanţatorul FC Steaua era plecat la Monte Carlo, judecătorul arătînd însă că prezentarea la instanţă este o obligaţie impusă prin cotrolul judiciar. Becali a cîştigat un mandat de europarlamentar la alegerile din 7 iunie. Finanţatorul FC Steaua, Gigi Becali, care a plecat, ieri, de pe aeroportul Aurel Vlaicu, la Strasbourg, unde urmează să fie investit oficial în funcţia de europarlamentar, a declarat că este pentru prima oară cînd are „servici şi program”. „Este o nouă etapă în viaţa mea, un drum nou”, a spus Becali.

Coaliţia cere Finanţelor soluţii pentru datoriile comunităţilor locale în urma inundaţiilor

Coaliţia de guvernare a cerut ieri Ministerului de Finanţe să găsească soluţii pentru achitarea datoriilor pe care le au comunităţile locale în urma distrugerilor provocate de inundaţii. „Sînt multe comunităţi locale care au datorii în urma distrugerilor provocate de inundaţii în ani trecuţi. Am discutat în şedinţa Coaliţiei grăbirea programului operaţional sectorial pe Mediu, pentru că în cadrul lui este prevăzută şi alocarea de resurse pentru a preveni alte inundaţii în România\", a declarat vicepreşedintele PD-L, Gheorghe Flutur. El a afirmat că s-a cerut mai exact găsirea unor soluţii pentru achitarea datoriilor comunităţilor locale care au de plătit încă bani pentru lucrările pe care le-au executat după inundaţii. Un alt subiect discutat în şedinţa Coaliţiei s-a referit la adoptarea în Guvern a unui memorandum privitor la canalizare, staţii de epurare şi captare a apei, adresat în special localităţilor cu mai puţin de 50 de mii de locuitori. Potrivit lui Flutur, membrii coaliţiei au discutat despre eligibilitatea acestor oraşe mici, ministrul Vasile Blaga şi ceilalţi colegi luînd în discuţie o finaţare pe fonduri ale Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE). Pe de altă parte, liderul PD-L a menţionat că, în şedinţa de ieri, s-a discutat despre vînzarea certificatelor verzi pentru fonduri pentru modernizarea a centralelor termice din marile oraşe din România. Potrivit afirmaţiilor sale, reabilitarea şi modernizare CET-urilor din oraşele mari - un program gestionat de Ministerul Economiei - ar putea da surse de energie ieftină.