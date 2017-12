SUA - Suspecţi de origine română

Patru persoane, dintre care trei sînt probabil de origine română, au fost inculpate vineri în SUA pentru fraude cu carduri bancare, riscînd pedepse de pînă la 15 ani de închisoare dacă vor fi găsite vinovate. Vittorio Tarantino, cunoscut şi ca Feruccio Romagnioli, de 32 de ani, din Sunny Isles Beach, Alexandru Dragomir, de 28 de ani din Hallandale, Iosif Rauca de 35 de ani din Boca Raton şi Gabriel Mircea Staicu, cunoscut drept Gaby, de 41 de ani tot din Boca Raton, au fost inculpaţi vineri, la Fort Lauderdale, pentru conspiraţie în vederea comiterii de fraude cu carduri de credit, deţinere de dispozitiv pentru copierea datelor electronice, deţinerea a 15 sau mai multe numere de cărţi de debit furate, utilizarea neautorizată a dispozitivelor electronice, pe o perioadă de un an, pentru a obţine 1.000 de dolari sau mai mult şi furt agravat de identitate. Acuzaţii au fost arestaţi la 17 aprilie, în baza unei plîngeri. În cursul audierii de vineri, instanţa a stabilit o garanţie de 250.000 de dolari pentru Tarantino şi Staicu, dar niciunul nu a depus suma, astfel că rămîn în detenţie. Alexandru Dragomir şi Gabriel Mircea Staicu au primit ordin să rămînă în detenţie în aşteptarea procesului. Acuzaţii trimiteau o parte din fondurile obţinute în mod fraudulos unor persoane din SUA, România şi din alte părţi, folosind Western Union sau alte servicii de transfer al banilor. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, inculpaţii riscă pedepse de pînă la 15 ani de închisoare.

Ungaria - Român, înjunghiat

Un cetăţean român a suferit răni grave, care îi pun viaţa în pericol, după ce a fost înjunghiat în stomac de un concetăţean, sîmbătă, la Lajosmizse, în centrul Ungariei. Cei doi bărbaţi români, care locuiesc în Ungaria, s-au certat pe tema unei datorii la o cafenea din zona localităţii Lajosmizse. Unul dintre ei l-a înjunghiat pe celălalt, în vîrstă de 33 de ani. Agresorul, de 26 de ani, a fost reţinut pe loc.

Austria - Otrăviţi în local public

Cinci persoane se zbăteau, duminică seara, între viaţă şi moarte, la Viena, după ce au consumat într-un bar băuturi otrăvite de o persoană necunoscută, a anunţat poliţia austriacă. Cineva ar fi introdus, fără ştirea victimelor - trei bărbaţi şi două femei cu vîrste cuprinse între 20 şi 30 de ani - o substanţă asemănătoare unui drog în paharele lor. Localul se află în arondismentul 8 al capitalei austriece. Victimele au fost internate în diferite spitale ale oraşului. Deocamdată, nu a fost furnizată nicio informaţie sau indiciu în legătură cu identitatea victimelor sau a autorului faptelor.

Rusia - Explozie

Opt persoane au fost ucise şi alte şapte rănite, duminică, într-o explozie provocată de gaze într-un imobil din Irkuţk, în Siberia Orientală, au relatat agenţiile ruse de presă, citînd filiala locală a Ministerului pentru Situaţii de urgenţă. Printre răniţi se numără şi un copil. Explozia, produsă într-o casă de lemn, a fost urmată de un incendiu şi a provocat prăbuşirea unei părţi a imobilului cu două etaje. Accidentele datorate instalaţiilor vechi de gaze sînt frecvente în Rusia, unde provoacă un număr mare de victime în fiecare an.

Austria - Avalanşă ucigaşă

Cinci turişti cehi şi unul slovac au murit în Alpii austrieci în urma unei avalanşe care s-a produs în apropierea staţiunii de ski Soelden, din regiunea Tyrol. Zona în care s-a produs avalanşa este situată la altitudinea 3.000 de metri, la 500 de metri de vîrful Schalfkogel, unde aceştia au fost surprinşi de o avalanşă sîmbătă după-amiază. Echipele de intervenţie, care au fost alertate imediat de martori, nu au reuşit să ajungă imediat la locul tragediei din cauza vremii nefavorabile. Cele şase cadavre au fost recuparate duminică dimineaţa de un elicopter. Cei şase au plecat sîmbătă de la adăpostul din Hochwilderhaus pentru a urca pe vîrful Schalfkogel. Un singur membru al grupului, un bărbat în vîrstă de 45 de ani, a rămas în adăpost, potrivit poliţiei care i-a cerut să identifice trupurile colegilor săi. Avalanşa a fost observată de martori sîmbătă în masivul Schalfkogel, format din gheţari acoperiţi cu zăpadă şi unde riscul de avalanşe a crescut din cauza ploilor înregistrate.

Franţa - Petrecere mortală

Un tînăr de 26 de ani a murit, sîmbătă, în timpul unei petreceri rave la care au participat aproximativ 25.000 de persoane venite din toată Europa, în apropiere de Andelys, la vest de Paris. Tînărul a fost găsit în stare de inconştienţă, în maşina sa parcată în apropiere de locul petrecerii, însă nu a mai putut fi reanimat de către medici. Serviciile de intervenţie au îngrijit şapte persoane care nu se simţeau bine. De asemenea, 19 persoane au fost reţinute pentru deţinere de stupefiante sau conducere sub influenţa alcoolului sau a stupefiantelor. Totodată, au fost capturate 50 de tablete de ectasy şi cîteva grame de canabis. La faţa locului au ajuns 150 de jandarmi. Petrecerea, care s-a prelungit pînă duminică după-amiază, a fost organizată într-o fostă carieră, în apropiere de Sena, raverii decupînd grilajele şi lanţurile ca să ajung în acest loc.

Albania - Deputat împuşcat

Un deputat de opoziţie din Albania a fost împuşcat mortal sîmbătă seară, la Roskovec, a declarat un purtător de cuvînt al poliţiei. Fatmir Xhindi, în vîrstă de 49 de ani, deputat al Partidului Socialist, de opoziţie, a fost ucis cu focuri de armă automată, la cîţiva metri de domiciliul său. Poliţia nu a putut furniza mai multe detalii referitoare la circumstanţele dramei, dar a anunţat în scurt timp o recompensă de 250.000 de dolari pentru prinderea asasinilor. Incidentul are loc pe fondul campaniei elecotare pentru alegerile legislative ce vor avea loc pe 28 iunie. De la căderea regimului comunist, la începutul anilor \'90, alegerile din Albania au fost marcate de diverse incidente. Albania şi-a depus candidatura pentru aderarea la UE marţi, Comisia Europeană insistînd cu această ocazie ca scrutinul din iunie să se desfăşoare fără incidente. Parlamentul albanez a adoptat în luna noiembrie o nouă lege electorală menită să prevină actele de fraudă.

Egipt - Confruntări violente

Confruntări violente au izbucnit duminică la Cairo, între crescători de porci şi poliţişti veniţi să le ia animalele pentru a le sacrifica. Între 300 şi 400 de locuitori ai cartierului Manchiyet Nasr au început să arunce cu pietre şi sticle asupra forţelor de poliţie trimise la faţa locului la prînz. Cîteva sute de poliţişti au răspuns lansînd gaze lacrimogene şi trăgînd cu gloanţe de cauciuc asupra manifestanţilor, majoritatea tineri. Guvernul a ordonat miercuri sacrificarea a circa 250.000 de porci crescuţi în ţară, ca măsură de precauţie faţă de gripa porcină, deşi nici un caz de acest fel nu a fost înregistrat în Egipt, iar Organizaţia Mondială a Sănătăţii nu a detectat niciun caz de contaminare a oamenilor de la porci.

Guatemala - Seism

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,1, a afectat duminică Guatemala. Epicentrul seismului a fost localizat la zece kilometri est de satul Santiago Atitlan, în departamentul Solola şi la 68 de kilometri vest de Guatemala City, la o adîncime de 104 kilometri. Deocamdată. nu se ştie dacă s-au înregistat victime sau pagube importante în urma seismului.

Cehia - Influenţă rusă

Cehia ar trebui să aprobe Tratatul de la Lisabona, pentru a evita să ajungă sub influenţa Rusiei, a declarat duminică premierul ceh în exerciţiu, Mirek Topolanek. „Trebuie să ţinem cont de ceea ce s-a întîmplat în Ucraina, R.Moldova sau Georgia şi să ne ferim de autoritatea Rusie, care are o anumită dorinţă de a ne lua sub influenţă”, a declarat acesta în timpul unei dezbateri televizate. Cehia, fostă ţară comunistă, este alături de Irlanda unul dintre statele de care depinde soarta Tratatului, menit să amelioreze funcţionarea UE extinse. Irlanda a promis un nou referendum în toamnă, după ce primul a fost respins anul trecut. Pentru a intra în vigoare, Tratatul trebuie să fie ratificat de cele 27 de state membre UE. În Cehia, Tratatul a fost validat de Camera Deputaţilor la 18 februarie, urmînd să fie aprobat pe 6 mai de Camera Superioară a Parlamentului, cu o majoritate de trei cincimi. Textul va trebui apoi promulgat de preşedintele eurosceptic al ţării, Vaclav Klaus. Premierul Topolanek, constrîns să demisioneze în plină preşedinţie cehă a UE, după un vot de neîncredere al Parlamentului la sfîrşitul lunii martie, a apreciat că o respingere a Tratatului este improbabilă şi că susţine ratificarea chiar dacă are cîteva obiecţii. Noul Guvern al premierului desemnat Jan Fischer îşi va prelua prerogativele vineri.

Israelul - Un nou ambasador la Washington

Un profesor universitar israeliano-american, Michael Oren, a fost ales de premierul Benjamin Netanyahu pentru a ocupa funcţia de ambasador al Israelului la Washington. Nominalizarea oficială a lui Michael Oren, care îi va succeda lui Sallai Meridor, demisionar, urmează să fie anunţată oficial înaintea plecării premierului Netanyahu în prima sa vizită în SUA, la jumătatea lunii mai, de la revenirea sa la putere luna trecută. Michael Oren, în vîrstă de 54 de ani, care va trebui să renunţe la cetăţenia americană, este autorul mai multor lucrări pe tema istoriei militare a Israelului. Acesta a predat în ultimii ani la Universitatea Georgetown din Washington, fiind în acelaşi timp membru al Shalem, un centru de studii academic fondat de Sheldon Arison, un miliardar american apropiat al lui Benjamin Netanyahu. Michael Oren, născut în SUA, este comandant în rezervă al armatei israeliene. Desemnarea ambasadorului israelian la Washington este în mod tradiţional responsabilitatea premierului şi nu a ministrului Afacerilor Externe.