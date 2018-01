Marinarii şi persoanele arestate, la vot

Aprox. 200 de marinari de pe navele cu pavilion românesc şi muncitori de pe platformele de foraj marin din Marea Neagră îşi vor putea exprima, duminică, votul la alegerile pentru Parlamentul European şi referendum. De asemenea, duminică vor putea vota şi marinarii aflaţi pe navele cu pavilion România şi muncitorii de pe cele trei platforme de foraj marin din Marea Neagră: Saturn, Prometeu şi Jupiter. Preşedintele Biroului Electoral Judeţean Constanţa, Damian Mitea, a declarat că marinarii vor primi buletinele prin fax, iar după încheierea procesului electoral vor fi întocmite procesele verbale, care vor fi trimise prin telex la Radio Nav, unde a fost amenajată o secţie de votare specială. În zonele unde se află platformele de foraj marin se va deplasa o navă de la Petromar, pe care a fost amenajată o secţie de votare, pentru a permite muncitorilor să-şi exercite dreptul la vot. Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, a afirmat că doar trei nave româneşti se află în voiaj, celelalte patru avînd diverse probleme tehnice şi se află în reparaţii. El a estimat că aprox. 100 de navigatori se află pe aceste nave şi 100 de muncitori sînt pe platformele de foraj marin. La vot se vor prezenta şi 86 de persoane de la Penitenciarul Poarta Albă. Directorul acestei instituţii, Gelu Dincă, a precizat că este vorba de persoanele care au împlinit 18 ani, sînt arestate preventiv sau nu au primit sentinţă de condamnare definitivă la închisoare.

Măsuri pentru prevenirea fraudării alegerilor

Ministrul Internelor şi Reformei Administrative, Cristian David, a declarat, vineri, că MIRA a luat măsuri pentru prevenirea fraudării alegerilor, mobilizînd la nivel naţional peste 50.000 de angajaţi, care vor păzi cele 17.340 de secţii de votare. Ministrul a spus că “fraudarea alegerilor ţine foarte mult de folclor” şi că ministerul pe care îl conduce va preveni evenutuale nereguli menite să schimbe rezultatul votului. “Sîntem în faza unui proces de alegeri pentru Parlamentul European şi ar fi un exerciţiu de responsabilitate pentru ca noi să nu ne ducem în Parlamentul European cu un rezultat viciat de acuzaţii de fraudă”, a precizat ministrul.

Linie telefonică gratuită pentru semnalarea neregulilor din secţii

Peste 1.000 de observatori din partea Asociaţiei Pro Democraţia (APD) vor fi prezenţi la alegerile de duminică pentru Parlamentul European atît în ţară, cît şi în străinătate. În plus, APD a înfiinţat o linie telefonică care va fi disponibilă în data de 25 noiembrie, între orele 06.00 şi 22.00, la care cetăţenii prezenţi la vot pot semnala nereguli în secţiile de votare. Numărul (0800 070 100) poate fi accesat gratuit. Cei peste o mie de observatori APD vor fi prezenţi mai ales în mediul rural, în 27 de judeţe. De asemenea, vor fi 11 observatori APD prezenţi în secţiile de votare din străinătate (în Viena, Bruxelles, Ottawa, Geneva, Paris, Munchen, Haga, New York), iar şase observatori internaţionali sînt acreditaţi prin reţeaua European Network of Election Monitoring Organizations, al cărei secretariat îl asigură APD.

Preşedintele PE le cere românilor să meargă la vot pentru viitorul lor european

Preşedintele Parlamentului European, Hans-Gert Poettering, le cere românilor să meargă duminică la vot şi să voteze pentru viitorul lor european, într-un mesaj video postat pe site-ul Biroului de Informare al Parlamentului European la Bucureşti. Poettering le spune alegătorilor români că votul lor va decide asupra celor care le vor exprima şi le vor susţine interesele la Bruxelles şi Strasbourg şi că, din acest motiv, decizia este foarte importantă. “Eu am fost ales în Parlamentul European în 1979, cu ocazia primelor alegeri directe. În acel moment, nici nu îndrăzneam să visez că în mai puţin de 30 de ani, 10 ţări din fostul bloc comunist vor deveni state membre ale Uniunii Europene şi că, în calitate de preşedinte al Parlamentului European, voi asista la primele alegeri europene organizate în România”, spune preşedintele PE. El exprimă aprecierea faţă de eforturile pe care România le-a făcut şi faţă de tenacitatea cu care a urmat calea reformelor, în ultimii ani şi transmite românilor că, prin participarea la aceste alegeri, au ocazia de a face auzită vocea României în Uniunea Europeană.