SUA

Tragedie

Treizeci de migranţi haitieni au murit, iar alţi 110 au fost salvaţi după ce barca lor s-a răsturnat în largul coastelor Staniel Cay, în arhipelagul Bahamas, a anunţat, marţi, Paza de Coastă americană. Migranţii se ţineau de coca bărcii de 12 metri lungime, când salvatorii au sosit la faţa locului, luni seară. Tentativele de tranzit clandestin ale haitienilor pe ambarcaţiuni improvizate către Bahamas sau SUA sunt frecvente. Ele pleacă cel mai des din nord-vestul ţării, una dintre regiunile cele mai sărace din Haiti. Între 100 şi 150 de persoane sunt prinse pe mare în fiecare lună, în timp ce alte câteva sute sunt expulzate de Republica Dominicană, cu care Haiti împarte insula Hispaniola. Pentru a descuraja călătoriile clandestine, autorităţile haitiene, care nu dispun de mijloacele pentru a supraveghea oraşele de coastă de unde pleacă micile ambarcaţiuni, au recurs la campanii de sensibilizare pe posturile de radio.

INDIA

Explozie letală

Explozia unei bombe artizanale în apropierea celei mai mari centrale nucleare din India a provocat moartea a şase persoane, au anunţat, ieri, autorităţile regionale. Dispozitivul improvizat a explodat accidental, în cursul nopţii de marţi spre miercuri, în apropierea centralei nucleare de la Kudankulam, în statul indian Tamil Nadu. Bomba a explodat accidental în interiorul unei case din apropierea centralei. Şase oameni au murit, iar alţi trei sunt grav răniţi, a declarat şeful Poliţiei locale. Locuitorii satului Idinthakarai, situat în apropierea centralei, se opun instalaţiilor nucleare. Trei case au fost distruse de suflul exploziei. Mişcarea populară contra energiei nucleare a negat implicarea în incident.

LETONIA

Demisie de onoare

Premierul leton, Valdis Dombrovskis, a anunţat, ieri, demisia Guvernului pe care-l conduce, în urma catastrofei de săptămâna trecută, soldată cu 54 de morţi, după surparea acoperişului unui supermarket la Riga. Şeful statului a acceptat demisia premierului şi a anunţat o reuniune a Consiliului Naţional de Securitate, pe 4 decembrie, în vederea studierii consecinţelor acestei catastrofe, cea mai gravă de la proclamarea, în 1991, a independenţei acestei ţări baltice cu aproximativ două milioane de locuitori. Premierul nu a spus dacă doreşte organizarea unor alegeri anticipate sau formarea unui nou guvern cu Parlamentul actual. Următoarele alegeri legislative în Letonia sunt prevăzute în octombrie 2014. Demisia lui Dombrovskis, aflat în funcţie din martie 2009, la conducerea celui de-al treilea Cabinet, are loc în contextul în care numeroase întrebări cu privire la cauzele catastrofei nu au primit un răspuns. Poliţia a deschis o anchetă penală şi privilegiază trei ipoteze, vizând conceperea clădirii, construirea acesteia şi elemente noi care au fost instalate pe acoperiş. Lucrări erau în curs pe acoperiş, în vederea transformării acestuia în grădină suspendată, cu arbuşti şi o zonă de joacă pentru copii. Plecarea anunţată a lui Dombrovskis are loc în contextul în care Letonia, un stat membru al UE, se pregăteşte să adere la Zona Euro pe 1 ianuarie.

RUSIA

Membri al-Qaida arestaţi

14 presupuşi membri ai grupării islamiste At Takfir wal Hijra, din cadrul al-Qaida, au fost arestaţi la Moscova, iar o mare cantitate de arme şi explozivi a fost confiscată la domiciliul acestora, au anunţat, ieri, autorităţile ruse. Suspecţii finanţau această organizaţie cu bani provenind din activităţi criminale. La 5 noiembrie, un alt membru al acestei organizaţii puţin cunoscute, suspectată că recrutează femei tinere, a fost arestat în regiunea Moscovei. O serie de atentate au fost comise în Rusia, în ultimii ani, de către femei kamikaze, ultimul pe 21 octombrie. O femeie originară din Daghestan, o republică în Caucazul de Nord afectată de o rebeliune islamistă, s-a detonat într-un autobuz, la Volgograd, omorând şase persoane. În ianuarie 2012, Serviciul Federal de Securitate (FSB) a anunţat arestarea în Siberia a unui bărbat prezentat ca fiind liderul organizaţiei At Takfir wal Hijra. În 2010, Curtea Supremă a Rusiei a declarat At Takfir wal Hijra organizaţie extremistă şi a interzis-o în Rusia.

FRANŢA

Tabără de rromi evacuată

Una dintre cele mai mari tabere de rromi din Franţa, în care locuiesc aproximativ 800 de persoane, a fost evacuată, ieri, la Saint-Ouen, la periferia Parisului. Evacuarea taberei situate pe un teren abandonat, aflat în vecinătatea unei termocentrale, a început în cursul dimineţii, a anunţat prefectura departamentului Seine-Saint-Denis. Această tabără, una dintre cele mai importante din Franţa, a apărut în urma unor evacuări care au avut loc în zona pariziană, la începutul verii. În lipsa unui spaţiu suficient pe teren, rulotele şi locuinţele improvizate s-au extins până în apropierea unei căi ferate. Într-o scrisoare adresată ministrului de Interne, Manuel Valls, primăriţa de la Saint-Ouen, Jacqueline Rouillon, a făcut apel la responsabilitatea statului în cazul dificultăţilor generate de această tabără, care ar constitui un pericol mare şi iminent pentru ocupanţii ei şi ar pune în pericol buna funcţionare a aglomeraţiei pariziene. În opinia primăriţei, tabăra punea în pericol alimentarea cu căldură a capitalei, centrala de la Saint-Ouen alimentând aproximativ 110.000 persoane, dar şi numeroase spitale pariziene. Potrivit unor estimări ale statului francez, confirmate de asociaţii, Franţa ar avea pe teritoriul său între 15.000 şi 20.000 de rromi, care trăiesc, în mare parte, în tabere sau pe străzi.

PORTUGALIA

Ministere ocupate

Aproximativ 200 de manifestanţi au ocupat, marţi după-amiază, timp de câteva ore, patru ministere la Lisabona, pentru a protesta faţă de noile reduceri ale cheltuielilor publice prevăzute în bugetul pentru 2014. Protestatarii s-au adunat în timpul după-amiezii în holurile ministerelor Economiei, Sănătăţii, Mediului şi Finanţelor, la iniţiativa CGTP, principalul sindicat portughez, apropiat al Partidului Comunist. În cursul serii, manifestanţii au părăsit fără incidente cele patru ministere, în jurul cărora a fost sporită prezenţa Poliţiei.

TUNISIA

Protest incendiar

Câteva sute de manifestanţi au atacat ieri, la Gafsa, în partea centrală a Tunisiei, sediul Ennahda, partidul aflat la putere, în contextul în care această regiune este paralizată de o grevă generală. Manifestanţii au atacat sediul partidului după ce au încercat iniţial să intre cu forţa în sediul biroului guvernatorului, dar au fost dispersaţi de Poliţie.

THAILANDA

Nemulţumire generală

Miile de manifestanţi thailandezi care cer plecarea de la putere a Guvernului şi-au extins acţiunile, ieri, către alte oraşe din Thailanda, care au aderat la o mişcare fără precedent de la criza politică sângeroasă din 2010. Mai multe manifestaţii au avut loc în oraşe din sudul ţării, un bastion al Partidului Democrat, principalul partid de opoziţie, inclusiv pe insula Phuket, frecventată de numeroşi turişti. După mai multe săptămâni de mobilizare, manifestaţiile au început duminică, la Bangkok, unde zeci de mii de persoane au ieşit în stradă pentru a cere plecarea de la putere a premierului Yingluck Shinawatra, generând temeri de escaladare a situaţiei într-una dintre capitalele Asiei obişnuite cu violenţele politice în ultimii ani. Protestatarii îşi manifestă, de asemenea, ura faţă de fratele lui Yingluck Shinawatra, Thaksin, înlăturat de la conducerea Guvernului thailandez printr-o lovitură de stat, în 2006, şi care rămâne, în pofida faptului că se află în exil, simultan personajul cel mai iubit şi cel mai hulit din regat. La Bangkok, manifestanţii s-au îndreptat ieri către alte clădiri oficiale şi au dat asigurări că victoria lor este o chestiune de zile. Furia manifestanţilor a fost declanşată de o lege privind amnistia care, în opinia lor, l-ar favoriza pe Thaksin, condamnat la doi ani de închisoare pentru deturnare de fonduri. Thailanda este divizată între mase rurale şi urbane defavorizate din nordul şi nord-estul ţării, reprezentate de mişcarea Cămăşilor Roşii, loiale lui Thaksin, şi elitele din capitală, care gravitează în jurul palatului regal şi îl consideră o ameninţare pentru monarhie. Mii de membri ai Cămăşilor Roşii s-au reunit de duminică pe un stadion din Bangkok, în semn de susţinere a Guvernului.