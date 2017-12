ITALIA

Româncă omorâtă

O tânără română angajată a unei pensiuni din staţiunea italiană Rimini a fost ucisă cu lovituri de cuţit, cadavrul său fiind găsit într-o cameră a unităţii turistice, informează site-ul publicaţiei „Unione Sarda”. Femeia în vârstă de 33 de ani era cameristă la Pensiunea Scilla din Rivabella, un cartier al staţiunii Rimini, pe litoralul Mării Adriatice. Cadavrul româncei zăcea cu un cuţit în piept, într-o cameră a pensiunii, fiind descoperit de proprietarii unităţii hoteliere. Carabinerii italieni au iniţiat o anchetă în acest caz, precizând că pe cadavru au fost găsite mai multe plăgi făcute prin înjunghiere. Femeia, care anul trecut pierduse un copil, înecat în România, urma să revină în ţară ieri dimineaţă, la încheierea sezonului estival din Italia.

KOSOVO

Poliţist EULEX ucis

Un poliţist din cadrul Misiunii de Poliţie şi Justiţie din Kosovo (EULEX) a fost împuşcat mortal, ieri, în nordul Kosovo. Poliţistul ucis în apropierea oraşului Zvecan, din nordul Kosovo, era cetăţean lituanian, susţine presa de la Priştina. Pentru moment, nu se ştie cine sunt atacatorii. Agenţia Beta a anunţat că alţi doi ofiţeri de Poliţie au fost răniţi şi primesc îngrijiri la Kosovska Mitroviţa. Aceştia au fost ţinta unor focuri de armă, victima fiind împuşcată în cap şi în stomac.

SUA

Descoperire macabră

Şase cadavre au fost descoperite, miercuri, în carcasele a două maşini vechi, care se aflau pe fundul unui lac din Oklahoma, ceea ce ar putea desluşi misterele mai multor dispariţii datând de peste 40 de ani. Poliţia a descoperit cele două epave de pe fundul lacului Foss în timp ce efectua o misiune de instruire şi testa un nou sonar, săptămâna trecută. Cadavrele, însă, au fost găsite abia când cele două carcase ruginite au fost scoase la suprafaţă. Anchetatorii consideră că într-una dintre maşini, un Camaro din 1969, se află rămăşiţele a trei tineri dispăruţi în 1970. Cealaltă maşină, un Chevrolet din 1950, poate avea legătură cu un caz de dispariţie din 1969. Lacul Foss, binecunoscut de pescari şi amatori de nave, este situat într-o regiune rurală. O locuitoare din împrejurimi, Debbie McManaman, consideră că în automobilul Chevrolet, ridicat de pe fundul lacului, s-ar putea afla bunicul ei, John Alva Porter. Anchetatorii au luat măsuri de precauţie pentru a scoate rămăşiţele victimelor din cele două carcase ruginite. Medicii legişti vor încerca să le identifice.

UNGARIA

Scurgeri de gaze

Aproximativ 700 de locuitori din Cartierul 4 al Budapestei au fost evacuaţi după ce un buldozer a avariat o conductă magistrală de gaze, a declarat Autoritatea Municipală pentru Managementul Dezastrelor. Rezidenţilor li s-a cerut să îşi părăsească locuinţele şi clădirile publice din zonă şi să stea la o distanţă sigură, până când este reparată conducta. Autoritatea a lansat o investigaţie.

R. MOLDOVA

Protest cu câini

Mai multe persoane protestau ieri la Primăria Chişinău, cerând primarului Dorin Chirtoacă să anuleze decizia privind eutanasierea câinilor fără stăpân. Apărătorii maidanezilor au adus la primărie mai mulţi câini, inclusiv unul mort, pe care l-au pus la uşa instituţiei, ca dovadă a faptului că maidanezii sunt otrăviţi. Protestarii sunt indignaţi de decizia lui Chirtoacă de a intensifica acţiunile de capturare a câinilor, după ce un copil a fost ucis de maidanezi în România. Unii trecători se certau cu protestatarii, apărând decizia primarului. Decizia lui Chirtoacă prevede eutanasierea maidanezilor în cazul în care aceştia nu sunt revendicaţi în termen de zece zile. Purtătorul de cuvânt al primăriei a declarat ieri că, deocamdată, niciun câine nu a fost eutanasiat. În urmă cu patru ani, un angajat al asociaţiei Spaţii Verzi a murit după ce a fost muşcat de un maidanez. Primăria Chişinău a oferit un teren pentru construcţia unui adăpost. Acest proiect, în valoare de 30 de milioane de lei (peste 1,7 milioane euro), a fost iniţiat în 2010, dar stagnează din cauza lipsei de fonduri. Autorităţile oraşului nu cunosc câţi maidanezi sunt în prezent în capitală, însă, în urmă cu trei ani, numărul acestora era de aproximativ 20.000. Totuşi, Chirtoacă consideră că numărul maidanezilor s-a micşorat după ce a ordonat eutanasierea câinilor fără stâpân, în 2010.

ITALIA

Comoara din adâncuri

Bani şi bijuterii de peste 10 milioane de euro au fost descoperite în banca şi buticurile de pe pachebotul eşuat „Costa Concordia“, care a fost repus pe linia de plutire, marţi, în urma unei operaţiuni complexe de redresare, a informat, ieri, canalul de televiziune austriac Oe24. Banii şi obiectele de valoare urmează să fie returnate proprietarilor după ce va fi posibilă vizitarea navei, care se află în faţa insulei italiene Giglio. În confuzia şi învălmăşeala generale din momentul eşuării vasului, proprietarii au fost mai degrabă preocupaţi să-şi salveze viaţa decât bijuteriile. Se preconizează ca, după ce va fi deschis accesul pe pachebot, care va rămâne în faţa insulei Giglio până în primăvara anului viitor, toate cele 1.500 de seifuri de pe navă să fie deschise şi verificate în prezenţa avocaţilor, pentru ca, apoi, banii şi obiectele de valoare găsite să fie returnate proprietarilor de drept. Potrivit companiei deţinătoare a navei, la bordul navei de croazieră de lux, care are 15 punţi, se află sculpturi valoroase şi picturi ale unor artişti celebri ca Arnaldo Pomodoro, Emilio Tadini, precum şi ale unor artişti japonezi la modă. O echipă de experţi urmează să decidă dacă se impune restaurarea acestor opere de artă. Societatea doreşte, de asemenea, să verifice cu atenţie nava, în vederea posibilelor reparaţii, şi să decidă dacă este posibilă utilizarea ei pe viitor. Conform unor informaţii, vasul ar urma să fie, însă, dezasamblat. Nava de croazieră „Costa Concordia“, cu 4.200 de persoane la bord, a eşuat la 13 ianuarie 2012, după ce s-a lovit de o stâncă, în apropiere de insula Giglio, într-un naufragiu soldat cu 32 de victime.

IRLANDA

Gata cu recesiunea

Irlanda a ieşit în recesiune, economia înregistrând o creştere de 0,4% în trimestrul II din 2013, sub estimările analiştilor, care se aşteptau la un avans de cel puţin 0,8%, transmite BBC. Pentru acest an, Guvernul de la Dublin estimează că Produsul Intern Brut al Irlandei va înregistra o expansiune de 1,3%. În perioada aprilie - iunie 2013, exporturile au crescut cu 4,3%, în timp ce cheltuielile de consum au înregistrat un avans de doar 0,7%. Salvată de UE, Banca Centrală Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, la sfârşitul lui 2010, Irlanda şi-a îndeplinit obiectivele stabilite în schimbul ajutorului internaţional şi s-a apropiat de ieşirea din acest program, obţinând, în luna mai, cinci miliarde de euro printr-o emisiune de obligaţiuni pe zece ani. Irlanda a devenit astfel prima ţară din Zona Euro care revine complet pe pieţele de finanţare, după ce a beneficiat de asistenţă internaţională. Dar Irlanda are unul dintre cele mai ridicate deficite bugetare din Europa şi a anunţat măsuri de reducere a cheltuielilor şi majorare a taxelor.

BULGARIA

Moţiune de cenzură

Partidul conservator bulgar GERB (de opoziţie) a depus o moţiune de cenzură, ieri, împotriva Guvernului susţinut de socialişti, care se confruntă de trei luni cu o puternică mobilizare populară. Aceasta este prima moţiune de cenzură depusă împotriva Guvernului condus de tehnocratul Plamen Oreşarski. Moţiunea condamnă lentoarea planificării investiţiilor, din cauza căreia, potrivit GERB, este afectat întregul sector. GERB a avertizat că aceasta este prima dintr-o serie de moţiuni de cenzură pe care ia în calcul să le depună în următoarele luni. Această moţiune, care urmează să fie supusă votului la începutul săptămânii viitoare, are foarte puţine şanse să acumuleze 121 de voturi dintre cele 240 ale Parlamentului. GERB beneficiază de sprijinul a 97 de deputaţi, în timp ce Guvernul bulgar este susţinut de celelalte partide reprezentate în Parlamentul de la Sofia, şi anume socialiştii, partidul minorităţii turce MDL şi partidul naţionalist Ataka. Guvernul şi-a atras nemulţumirile populaţiei la puţin timp după ce s-a instalat la putere, la sfârşitul lunii mai, din cauza nominalizării controversate - şi anulate ulterior - a unui magnat de presă la conducerea Agenţiei Naţionale de Securitate. Mii de persoane au coborât în străzi în fiecare zi, solicitând demisia lui Oreşarski, care a reuşit să se menţină în funcţia de premier, în timp ce mobilizarea s-a erodat în ultimele săptămâni. Un val de proteste faţă de sărăcie şi corupţie a provocat, în februarie, demisia Guvernului conservator condus de Boiko Borisov. Oreşarski a adoptat mai multe măsuri cu scopul de a relansa activitatea economică şi competitivitatea.

EGIPT

Bombe la metrou

Autorităţile egiptene au întrerupt traficul, ieri, pe mai multe linii de metrou din Cairo, după descoperirea a două bombe pe şine, într-o staţie din sudul capitalei, potrivit unor oficiali din cadrul serviciilor de securitate. Cele două dispozitive, de fabricaţie artizanală, nu au explodat. În plus, experţii au fost trimişi imediat la faţa locului, pentru a inspecta reţeaua subterană. Reţeaua de metrou din Cairo este folosită zilnic de cel puţin trei milioane de pasageri. Atacurile s-au multiplicat la Cairo, un atentat vizând chiar coloana oficială a ministrului de Interne, la 5 septembrie, după destituirea şi arestarea preşedintelui islamist Mohamed Morsi de către armată şi reprimarea violentă a susţinătorilor săi.

LIBIA

Audieri amânate

Seif al-Islam Gaddafi, unul dintre fiii fostului lider libian Muammar Gaddafi, a compărut ieri la un tribunal din Zenten, în vestul Libiei, în cadrul procesului pentru acţiuni împotriva siguranţei naţionale, care a fost amânat până pe 12 decembrie. Fiul fostului dictator era citat să compară ieri şi în alt proces, la Tripoli, în care sunt judecaţi membri ai fostului regim libian. Însă, potrivit lui Ajmi al-Attiri, un membru al brigăzii care îl deţine pe Seif al-Islam, condiţiile de securitate nu au permis transferul în capitala Libiei. Seif al-Islam şi fostul şef al serviciilor de spionaj Abdallah al-Senusi fac obiectul unor mandate de arestare emise de Curtea Penală Internaţională.