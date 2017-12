INDIA

Turistă americană violată în grup

O turistă americană a fost violată de un şofer de camion şi doi complici, într-un stat din nordul Indiei, a anunţat, ieri, poliţia. Femeia în vârstă de 30 de ani a fost violată luni seară, în Manali, un orăşel preferat de turişti şi situat la 500 de kilometri de capitala federală indiană, New Delhi. Toţi şoferii de camion din Manali au primit ordin să se prezinte la comisariatul local, în cadrul anchetei. Acest incident are loc la o zi după anunţul poliţiei din Calcutta cu privire la arestarea unui om de afaceri local, suspectat că a drogat şi violat o irlandeză de 21 de ani, angajată a unei asociaţii de caritate locale. Cazurile de agresiune sexuală în India sunt urmărite îndeaproape, după violarea în grup a unei studente de 23 de ani într-un autobuz în New Delhi, în decembrie, soldată cu moartea acesteia, 13 zile mai târziu. Natura acestei agresiuni a şocat profund opinia publică din India şi a generat o dezbatere privind modul în care sunt tratate femeile în această ţară încă dominată de bărbaţi. Numeroase voci s-au ridicat împotriva apatiei poliţiei şi justiţiei în cazuri de agresiune sexuală. O turistă elveţiană care traversa India cu bicicleta, împreună cu soţul ei, a fost violată în grup în statul Madhya Pradesh, în martie, în timp ce o turistă sud-coreeană a afirmat că a fost drogată şi violată în acelaşi stat, în ianuarie, de fiul proprietarului hotelului în care îşi petrecea sejurul.

CROAŢIA

Fost ministru încarcerat

Radimir Cacic, fostul vicepremier şi ministru croat al Economiei, va începe să ispăşească o pedeapsă cu închisoarea pentru un accident soldat cu doi morţi, produs în Ungaria, în 2010. Cacic va ispăşi o pedeapsă de un an şi 11 luni de închisoare într-un penitenciar din Croaţia, având posibilitatea de a obţine eliberarea anticipată. Fostul ministru a fost găsit vinovat de provocarea accidentului mortal pe autostrada M7 din vestul Ungariei, în ianuarie 2010.

FRANŢA

Ambasador elveţian arestat

Ambasadorul elveţian la OCDE, la Paris, a fost arestat în noaptea de duminică spre luni, după ce a declanşat o cursă de urmărire pe străzile capitalei franceze, în timp ce se afla în stare de ebrietate, a declarat, ieri, o sursă din cadrul poliţiei. Poliţiştii procedau duminică, spre miezul-nopţii, la controale cu privire la viteza în trafic în centrul Parisului, în momentul în care un Mercedes cu numere de înmatriculare diplomatice rula cu viteză. Poliţiştii au vrut să oprească maşina, însă şoferul a refuzat să oprească. După ce au reuşit să îl ajungă din urmă, câteva străzi mai departe, şoferul a accelerat spre funcţionari, unul dintre ei trăgând în pneurile automobilului. Cu pneurile sparte, diplomatul şi-a continuat cursa, fiind oprit câteva minute mai târziu. Interceptat, diplomatul a pezentat cartea de identitate poliţiştilor şi a invocat imunitatea diplomatică, însă nu avea la el documente oficiale pentru a-şi susţine afirmaţiile. El a fost supus, ulterior, unui test de alcoolemie, care a relevat că şoferul se afla în stare de ebrietate. El a fost condus la un comisariat, pentru ca poliţiştii să îi poată verifica identitatea. Ambasada Elveţiei şi Ministerul Afacerilor Externe au confirmat calitatea acestuia de ambasador pe lângă Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), iar diplomatul a fost eliberat. Justiţia franceză are posibilitatea să denunţe faptele în Elveţia. Delegaţia elveţiană la OCDE a refuzat să comenteze.

SUA

Recompensă

SUA au oferit, luni, o recompensă de până la 23 de milioane de dolari în total pentru orice informaţie care va duce la capturarea jihadistului algerian Mokhtar Belmokhtar sau a liderului sectei islamiste nigeriene Boko Haram. Alţi lideri ai grupului al-Qaida în Maghrebul Islamic (Aqmi) sunt de asemenea vizaţi de acest program al Departamentului de Stat, numit Recompense pentru Dreptate, care oferă din 1984 sume de bani oricărui informator care permite arestarea sau eliminarea indivizilor care ameninţă interesele SUA. Cea mai mare recompensă, şapte milioane de dolari, este rezervată liderului presupus la Boko Haram, Abubakar Shekau, care luptă în prezent împotriva armatei nigeriene, în nord-estul ţării. O sumă de cinci milioane de dolari a fost oferită oricui va oferi informaţii decisive cu privire la algerianul Belmokhtar, un fost lider al Aqmi care şi-a înfiinţat propriul grup la sfârşitului lui 2012. Raportat ca fiind mort în aprilie, de către Chad, acesta a ameninţat acum zece zile că va lansa noi atacuri în Niger, după atentatele sinucigaşe de la sfârşitul lunii mai. Grupul său a fost la originea unei extinse luări de ostatici în ianuarie, la un complex gazifer din Algeria. Cinci milioane de dolari sunt promise pentru Yahya Abu Al-Hammam, un lider algerian al Aqmi acuzat că ar fi implicat în uciderea unui ostatic francez în 2010. Malik Abu Abdelkarim, comandant al Aqmi şi Omar Old Hamahathe, purtător de cuvânt al Mişcării pentru Unicitate şi Jihad în Africa de Vest (Mujao), un grup islamist alungat din Mali în ianuarie, sunt de asemenea ţinte ale Washingtonului, cu trei milioane de dolari recompensă fiecare.

RUSIA

Gaze mai ieftine

Clienţii europeni ai grupului rusesc Gazprom ar putea beneficia de o reducere de preţ de 7-10% în urma renegocierii contractelor pentru furnizarea de gaze naturale, a declarat, ieri, directorul diviziei de export de la Gazprom, Alexander Medvedev. Acesta a adăugat că actualele acorduri vor fi renegociate în prima jumătate a acestui an, iar Gazprom poartă în prezent negocieri cu Eni, Gdf Suez şi E.On Ruhrgas. Directorul Gazprom Export a mai spus că speră că în acest an, exporturile vor creşte până la 151,8 miliarde metri cubi, după ce anul trecut au scăzut la 138,8 miliarde metri cubi, pe fondul concurenţei venite din partea altor furnizori. Deja în primele cinci luni ale acestui an, exporturile Gazprom sunt cu patru miliarde metri cubi mai mari decât în perioada similară a anului trecut, a precizat Medvedev.

BULGARIA

Destituiri la Interne

Noul ministru bulgar de Interne, Ţvetlin Iovşev, i-a destituit luni din funcţie pe directorul poliţiei din Sofia şi pe alţi cinci oficiali apropiaţi predecesorului său Ţvetan Ţvetanov, omul de încredere al fostului premier conservator Boiko Borisov. Aceste măsuri intervin în contextul în care cotidianul ”24 Ceasa” a dezvăluit luni că ţigarete de contrabandă sunt vândute în continuare în cea mai mare piaţă din Sofia, sub privirile indiferente ale mai multor poliţişti. În plus, Parlamentul îi va anula, săptămâna aceasta, imunitatea parlamentară lui Ţvetanov, acuzat într-un scandal de interceptare ilegală a unor politicieni şi oameni de afaceri. Un apropiat al lui Boiko Borisov, Ţvetanov a făcut campanie electorală partidului conservator GERB, care a obţinut o victorie în alegerile legislative anticipate de la 12 mai, însă nu şi o majoritate absolută, fără să aibă aliaţi pentru a putea forma un guvern. Socialiştii au format săptămâna trecută un Guvern condus de economistul Plamen Oreşarski.

GRECIA

Seism

Un cutremur cu magnitudinea 4,4 s-a produs ieri dimineaţă la Atena, fără să provoace victime sau pagube, a anunţat Observatorul Geologic grec. Epicentrul seismului, care a avut loc la ora locală 4.56, a fost localizat la 22 de kilometri est de capitală. Presa scrie că seismul s-a produs în apropiere de oraşul Pikermi. Grecia este ţara din Europa în care cutremurele sunt cele mai frecvente.

SUA

Bilanţul tornadelor

18 persoane, inclusiv trei ”vânători de furtuni”, au murit în tornadele puternice care au afectat Oklahoma la sfârşitul săptămânii trecute, potrivit unui nou bilanţ prezentat luni de autorităţile acestui stat din sudul SUA. Ploile torenţiale însoţite de rafale de vânt devastatoare au ucis 18 persoane, între care şase copii, în Oklahoma, un stat afectat deja, în urmă cu 15 zile, de o tornadă uriaşă care s-a soldat 24 de morţi într-o suburbie a oraşului Oklahoma City. În total, aproximativ 33.000 de persoane au fost afectate de rafalele de vânt care au suflat timp de 40 de minute chiar cu peste 320 de kilometri pe oră. SUA înregistrează cel mai mare număr de tornade la nivel mondial, cu o medie anuală de 1.200. Ele se formează adeseori în statele din Marile Câmpii, Texas, Oklahoma, Kansas, dar şi în Florida.