Răzvan Florea este tatăl unui băieţel

Înotătorul constănţean Răzvan Florea, medaliat olimpic cu bronz la Atena, a anunţat ieri că în urmă cu opt zile a devenit tatăl unui băieţel de 3,300 kg, pe care îl cheamă Tudor Andrei. “Şi eu, şi soţia mea Oana sîntem foarte fericiţi. Am ţinut secret totul pentru că am vrut să fim liniştiţi. Ne bucurăm că este un copil sănătos”, a spus Răzvan Florea. Sportivul legitimat la CS Farul se antrenează la Constanţa, la Academia Navală, pentru Jocurile Olimpice din 2008: “Voi merge la două concursuri de pregătire în Franţa şi în Spania, iar din ianuarie voi începe pregătirea pe Jocurile Olimpice. După această competiţie voi lua în considerare retragerea”. Răzvan Florea a cîştigat în 2004, la Atena, medalia olimpică de bronz la 200 m spate, el fiind primul medaliat olimpic român la nataţie.

Ana Maria Sebe, locul I cu echipa României de tenis de masă la Open-ul Portugaliei

La sfîrşitul săptămînii trecute, la Tavira, s-a desfăşurat cea de-a 15-a ediţie a Open-ului Portugaliei la tenis de masă, competiţie rezervată cadeţilor şi juniorilor. Din delegaţia României deplasată în Portugalia a făcut parte şi Ana Maria Sebe, sportivă legitimată la LPS „Nicolae Rotaru” CSS - Farul Constanţa, care alături de echipa “tricoloră” de junioare a reuşit o performanţă deosebită. Alături de Andreea Dospina şi Camelia Postoacă, constănţeanca a obţinut medalia de aur după ce a trecut de reprezentativa Germaniei cu scorul de 3-1. Tot în cadrul competiţiei de la Tavaria, în ultima zi a concursului, s-au desfăşurat partidele de simplu, unde sportiva antrenată de Liliana Sebe a susţinut trei partide în compania Valentina Macario (Italia), Madeleine Englud (Suedia) şi Katrin Muhlbach (Germania). După ce a cedat cu 1-3 în faţa italiancei, Ana Maria s-a impus cu 3-0 în faţa jucătoarei suedeze, însă a pierdut cu 2-3 duelul cu sportiva germană.

Boxul constănţean are viitorul asigurat

La Campionatele Naţionale de box rezervate copiilor, competiţie încheiată ieri la Craiova, sportivii constănţeni au reuşit să cucerească şapte medalii. Din păcate, niciuna de aur, pentru că toţi cei trei finalişti au cedat în ultimul act. “Au fost meciuri foarte echilibrate, în care la fel de bine puteau să primească şi ei decizia de învingător. Sper ca toţi să ajungă boxeri de valoare”, a declarat Toma Matei, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Box Constanţa şi delegatul general al competiţiei de la Craiova. Au urcat pe podium Ionuţ Băluţă (CS Năvodari, categoria 46 kg), Cristian Maftei (Callatis Mangalia, 50 kg) şi Ionuţ Vizitiu (Năvodari, 52 kg), toţi medaliaţi cu argint, Sergiu Badea (Alutus Litoral Mangalia, 46 kg), Denis Iaşar (Farul Constanţa, 52 kg), Dragoş Oprea (Farul, 48 kg) şi Irinel Orăscu (BC Adan Constanţa, 56 kg), ultimii obţinînd medaliile de bronz. Peste două săptămîni este programată o gală de selecţie pentru lotul naţional de cadeţi, la care au fost chemaţi să boxeze şi trei constănţeni, Băluţă, Iaşar şi Orăscu, ultimul fiind desemnat şi cel mai merituos învins al Naţionalelor de la Craiova.

600 de participanţi la Crosul “1 Decembrie”

Devenit deja tradiţie, cea de-a şaptea ediţie a Crosului “1 Decembrie” s-a numărat şi anul acesta printre manifestările sportive desfăşurate cu ocazia Zilei Naţionale a României. Organizat de Liceul Internaţional de Informatică Constanţa, în parteneriat cu Direcţia pentru Sport a Judeţului şi cu autorităţile locale, crosul a adunat la start aproximativ 600 de participanţi de toate vîrstele. Cum ediţia din acest an a cuprins trei trasee în loc de unul, numărul cîştigătorilor a fost mult mai mare decît la ediţiile precedente. Printre ei s-au numărat şi două sportive legitimate la CS Farul, Mihaela Mărănducă (cîştigătoarea traseului de la Casa de Cultură) şi Ana Maria Greceanu (locul 3 pe traseul de la Liceul Internaţional). Ceilalţi sportivi clasaţi pe podium au fost - Traseul Casa de Cultură (tricouri roşii) - fete: Mihaela Mărănducă, Cristina Neagu şi Andrada Fotea; băieţi: Florin Vlad, Adrian Popa şi Ioan Marin; Traseul Liceul Internaţional (tricouri galbene) - fete: Cristine Chiriţă, Diana Pivniţeru şi Ana-Maria Greceanu; băieţi: Bogdan Ofiţeru, Viorel Stănescu şi Stelian Dumitru; Traseul Gară (tricouri albastre) - fete: Elena Sabău, Larisa Pogniceanu şi Elena Urîtu; băieţi - Nicola Răzvan, Sandu Purcea şi Bogdan Bibică. Premiile au fost substanţiale şi acordate pentru fiecare traseu în parte - Loc I: 70 RON; Loc II: 60 RON; Loc III: 50 RON; diplome, medalii şi tricouri pentru toţi concurenţii.

CSM Medgidia a pierdut pe final la Tg. Jiu

Aflată în zona liniştită a clasamentului Ligii Naţionale de handbal, CSM Medgidia a ratat şansa de a intra în lupta pentru un loc în cupele europene, cedînd ieri în fieful unei formaţii din coada clasamentului, Pandurii Tg. Jiu. Elevii lui Ion Crăciun au cedat în meciul din etapa a 11-a cu 24-27, după ce gazdele au condus la pauză la un singur gol, 12-11. La final, antrenorul oaspeţilor a acuzat dur arbitrajul, considerînd că cei doi “fluieraşi” au viciat rezultatul. “Sînt supărat pentru că ne-am bătut singuri, dar ne-au bătut şi arbitrii. Cei doi au influenţat clar rezultat prin deciziilor lor. Am primit numeroase goluri din paşi şi au fost dictate împotriva noastre multe eliminări gratuite. Am condus în prima repriză, dar după pauză nu am fost lăsaţi să jucăm. La 23-22, am scăpat pe contraatac, am pierdut mingea şi am primit imediat gol după ce jucătorul gazdelor a comis paşi”, a declarat Ion Crăciun. Marcatori: Circovic 9, I. Mazilu 5, Costea 3, Preda 2, Enache 2, Andrejasevic 2, Roşu 1, Apolzan 1, Ghiră 1, Truică 1 - pentru Pandurii, respectiv R. Răpciugă 9, Dinescu 5, Murtaza 3, Savenco 3, Musteaţă 2, M. Răpciugă 1, Mocanu 1 - pentru CSM Medgidia. Întîlnirea de la Tg. Jiu a fost arbitrată de Bogdan Dordea şi Andrei Zăuleţ (ambii din Sibiu).

RCJ Farul aşteaptă să-şi afle primul adversar din play-off-ul DN la rugby

Sîmbătă s-a încheiat sezonul regulat al Diviziei Naţionale de rugby, la capătul căruia s-au decis echipele calificate în play-off şi play-out. Din păcate, decizia federaţiei de a amîna meciul Steaua - RCJ Farul Constanţa pentru 17 decembrie nu permite încă stabilirea meciurilor din prima rundă a play-off-ului. Astfel, dacă se vor impune cu punct bonus în faţa steliştilor, constănţenii vor termina sezonul regulat pe primul loc în clasamentul Seriei a II-a, urmînd să dea piept, pe 20 decembrie, în deplasare, cu U. Cluj. În caz contrar, elevii lui Leodor Costea vor debuta în lupta pentru titlu la Baia Mare, în compania echipei gazde, Universitatea Remin. Rezultatele etapei a 10-a - Seria I: Dinamo Bucureşti - Remin Baia Mare 27-0; Rulmentul Bîrlad - U. Cluj 5-31; RC Griviţa - Olimpia Bucureşti 19-40. Clasament: 1. Dinamo 47p; 2. Baia Mare 38p; 3. U. Cluj 30p; 4. Olimpia 18p; 5. Bîrlad 6p; 6. Griviţa 4p; Seria a II-a: U. Timişoara - Poli Iaşi 3-0; CFR Braşov - Bucovina Suceava 14-24, Steaua - RCJ Farul (amînat pentru 17 decembrie). Clasament: 1. Steaua 44p (9 jocuri); 2. RCJ Farul 39p (9j); 3. Timişoara 22p; 4. Suceava 19p; 5. Poli Iaşi 16p; 6. CFR Braşov 4p.

CVM Tomis CSS 1 a venit fără niciun set de la Bacău

Echipa de volei masculin CVM Tomis CSS 1 Constanţa a pierdut cu 3-0 sîmbătă, la Bacău, meciul din cea de-a patra etapă a returului Diviziei A2 Est contra echipei locale Ştiinţa. Fără doi jucători de bază, Vlad Stănoiu şi Tiberiu Vasiliu, constănţenii au cedat cu 25-10, 25-20 şi 25-16 în faţa liderului din actualul sezon. Deşi au fost foarte aproape de a echilibra partida în cel de-al doilea set, elevii lui Gheorghe Brînză nu au reuşit să repete performanţa din partida tur de la Constanţa, cînd s-au luptat de la egal la egal cu băcăuanii şi chiar au fost foarte aproape de victorie. Mai mult decît atît, lipsa de experienţă i-a costat pe constănţeni şi în cel de-al treilea set, dominat foarte clar de gazde. “Băieţii au încercat, însă Bacăul a fost într-o formă foarte bună. Sunt mulţumit de cum s-a jucat, deşi scorul nu a fost de partea noastră”,a spus antrenorul constănţean Gheorghe Brînză.

“Stejarii” s-au impus clar în Portugalia

Naţionala de rugby a României s-a impus sîmbătă fără probleme, la Lisabona, în faţa Portugaliei, cu 23-8, într-o partidă contînd pentru Cupa Europeană a Naţiunilor. Cu o echipă total schimbată faţă de cea prezentă la Cupa Mondială, “stejarii” au condus la pauză cu 6-3, după două lovituri de pedeapsă transformate de Dumbravă, iar în debutul părţii a doua a marcat un eseu prin Popîrlan, transformat de Vlaicu, distanţîndu-se la 13-3. A urmat încă o lovitură de pedeapsă transformată de România, prin Vlaicu, după care au reuşit şi portughezii un eseu, netransformat, apropiindu-se la 16-8. Pe final, elevii lui Marin Moţ au marcat din nou un eseu, prin Dascălu, transformat de Vlaicu, cîştigînd astfel partida cu 23-8. “Întreaga echipă a onorat cum se cuvine ziua naţională a României şi a obţinut un succes frumos”, a declarat la final Moţ. În urma acestui rezultat, “stejarii” au urcat pe locul al treilea în clasament, acumulînd 11 puncte după cinci meciuri disputate.

Octavian Belu a intrat în Cartea Recordurilor

Fostul antrenor al lotului olimpic feminin de gimnastică, Octavian Belu, a primit un cadou deosebit de Ziua Naţională a României. Actualul preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport a fost desemnat de către Academia Recordurilor Mondiale drept “cel mai de succes antrenor din lume”. Belu a strîns în cariera sa de antrenor nu mai puţin de 279 de medalii dintre care 16 de aur la Jocurile Olimpice. Cu Octavian Belu antrenor, echipa de gimnastică a României a cucerit 5 titluri mondiale şi două olimpice. Printre sportivele antrenate de Octavian Belu se numără: Lavinia Miloşovici, Simona Amânar, Andreea Răducan şi Cătălina Ponor. Academia Recordurilor Mondiale a mai omologat anul acesta încă un record românesc: cele mai multe note de 10 obţinute la Olimpiada din 1976 de Nadia Comăneci. Acum 31 de ani, la Montreal, Nadia a primit nu mai puţin de cinci note de 10.