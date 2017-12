Thrillerul „Split“, în fruntea box-office-ului nord-american pentru a treia săptămână

Noul thriller al lui M. Night Shyamalan, "Split", s-a menținut în fruntea box-office-ului american pentru a treia săptămână consecutivă, potrivit cifrelor provizorii publicate duminică de societatea Exhibitor Relations, relatează AFP și Reuters. Ultimul film al regizorului "The Sixth Sense" a avut încasări de 14,58 de milioane de dolari în acest weekend în cinematografele americane și canadiene și de 98,7 milioane de dolari în trei săptămâni.

Filmul horror "Rings", al regizorului Francisco Javier Gutierrez, s-a situat pe locul al doilea în topul încasărilor, cu 13 milioane de dolari. Filmul este o tentativă de a resuscita franciza producției cu același nume din 2002, având ca subiect o casetă video misterioasă care provoacă moartea tuturor celor care o privesc șapte zile mai târziu.

"A Dog's Purpose" se situează pe locul al treilea, cu încasări de 10,82 milioane de dolari în weekend, și cu 32,93 de milioane de dolari în două săptămâni. Comedia lui Lasse Hallstrom cu Dennis Quaid și Britt Robertson este povestea câinelui Bailey, care face totul pentru a-și găsi stăpânul adorat.

"Hidden Figures", o poveste despre rolul jucat de mai multe matematiciene de culoare supradotate în cucerirea spațială americană în vremea segregării, și-a continuat parcursul foarte bun, cu încasări de 10,1 milioane de dolari. În șapte săptămâni, acest lung metraj intrat în cursa pentru Oscaruri a adunat în total 119,4 milioane de dolari.

Comedia muzicală romantică "La La Land", fenomen al Globurilor de Aur cu un record de șapte statuete și mare favorit la Oscaruri, rămâne pe poziția a cincea, cu încasări de 7,45 milioane de dolari, și un total de 118,3 milioane de dolari în nouă săptămâni.

"Resident Evil: The final Chapter", a șasea și ultima parte a seriei începe în 2002, se află pe locul al șaselea, cu încasări de 4,5 milioane de dolari în acest weekend și 21,85 milioane de dolari de la lansare, în urmă cu două săptămâni.

"Sing", filmul de animație al lui Garth Jennings, se află pe locul al șaptelea, cu 4,08 milioane de încasări în cea de a șaptea săptămână și 262,9 în total.

Filmul "Lion", despre odiseea unui tânăr plecat să-și descopere familia de origine în India, a adunat 4 milioane de dolari și se află pe locul al optulea în box office-ul nord-american.

"The Space Between Us", regizat de Peter Chelsom, a avut încasări de 3,82 de milioane de dolari în săptămâna de lansare, mult mai puțin decât estima studioul care l-a produs, care spera la venituri de zece milioane de dolari la debut. Filmul de pe poziția a noua prezintă povestea călătoriei pe Terra a unui adolescent născut pe Marte.

''xXx: Reactivated'', a treia parte din franciza "Xander Cage", se află pe locul al zecelea în box-office-ul nord-american, cu încasări de 3,5 milioane de dolari în ultimul weekend și 40 de milioane de dolari în trei săptămâni.