Tineri îngropați de vii

Doi tineri și-au pierdut viața, joi după-amiază, după ce au fost prinși sub un mal de pământ, la Costinești. Nenorocirea s-a petrecut în curtea Complexului Tineretului, în jurul orei 13.00. Potrivit anchetatorilor, cei doi muncitori săpau un șanț. La un moment dat, malul s-a surpat peste ei. Colegii lor au sunat imediat la 112 și au cerut ajutorul autorităților. În scurt timp, la fața locului au ajuns pompierii, cadrele medicale și polițiștii. „Malurile nu erau asigurate sub nicio formă. Cei doi au fost surprinși în interiorul șanțului adânc de patru metri. Folosim un excavator pentru extragerea lor de acolo. Când au ajuns forțele noastre, capul unuia dintre bărbați încă se vedea. Celălalt, care fusese prins sub o țeavă de scurgere, deschidea ochii și mișca din cap. I s-au acordat îngrijiri medicale, în sensul că i s-a pus o mască de oxigen pe față, dar din păcate, având peste 90% din suprafața corpului sub pământ, între timp a cedat“, a declarat Gheorghe Constantin, împuternicit inspector-șef al ISU „Dobrogea“. Intervenția militarilor a fost extrem de dificilă și a durat peste cinci ceasuri. Unul dintre tineri a fost scos în jurul orei 16.00, iar cel de-al doilea, la 18.00. Trupurile neînsuflețite ale victimelor, Cristian Soare, de 30 de ani, și Ion Florin Lepădat, de 27 de ani, au fost transportate la morgă, pentru efectuarea necropsiei.

ANCHETĂ La locul tragediei a ajuns și o echipă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanța. În urma verificărilor, s-a stabilit că cei doi tineri erau angajați la SC Complex Tineretului București. „Cel mai probabil, accidentul s-a produs ca urmare a neluării măsurilor de siguranță. Activitatea este sistată, a fost convocat angajatorul și se fac cercetări. Se pare că o echipă formată din mai mulți oameni săpa un șanț pentru canalizare sau apă potabilă, nu știm exact. Sprijinirea de maluri a fost ineficientă, erau doar câteva lemne. S-a produs inevitabilul, s-a surpat malul, i-a prins în groapă și au decedat. Urmează să vedem în ce condiții și cine va răspunde“, a declarat insp. Marian Becheanu, adjunctul ITM Constanța.