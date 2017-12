Tîrgu Jiu, ultima pregătire a HCM-ului pentru Cupa României

După fericirea trăită la finalul săptămînii trecute, al treilea titlu naţional din istorie, handbaliştii constănţeni se concentrează spre Cupa României, al cărui turneu se va disputa la mijlocul lunii mai, la Braşov. “Ce poate fi mai frumos decît încununarea campionatului cu trofeul Cupei României. Este obiectivul Constanţei şi sper din tot sufletul să-l realizăm”, declară Mihai Timofte, la fel de motivat ca şi colegii săi. “Mergem să cîştigăm şi Cupa României, nici nu se pune problema!”, spune şi căpitanul Ionuţ Stănescu, secondat cu hotărîre de Marius Stavrositu: “E foarte important să cîştigăm şi Cupa României, ne vom lupta ca trofeul să rămînă la Constanţa!” “Am fi prima echipă din provicie care realizează consecutiv eventul şi vrem să realizăm această performanţă, indiferent de adversarul din primul tur, care se va alege între CSM Medgidia şi Bucovina Suceava. Chiar dacă cele două formaţii sînt valoric apropiate, Medgidia va juca împotriva noastră cu ambiţie mai mare, ca de obicei. E normal să fie aşa, dar dacă ne dorim să ajungem în finală, trebuie să trecem de ei”, este de părere George Buricea, cel care va purta în premieră şi cu mîndrie banderola de căpitan al echipei la ultimul meci de campionat, mîine la Tîrgu Jiu. Pentru partida cu Pandurii, programată de la ora 11.00, antrenorii Lucian Râşniţă şi Eden Hairi au hotărît să renunţe la o parte dintre titulari, care au dus greul în acest sezon pe ambele fronturi, în campionat şi Liga Campionilor sau Cupa Cupelor. Astfel, nu vor face deplasarea astăzi Stănescu, Toma, Timofte, Stavrositu şi Adzic, locul lor fiind acoperit de tinerii Mihnea Stere şi Alexandru Gălan, care vor debuta în Liga Naţională. “Consider că sînt cei mai uzaţi jucători în acest sezon, suferind pe parcurs şi mai multe accidentări. Nu putem risca oboseală sau diferite accidente, mai ales în perspectiva Cupei României, pe care ne dorim să o cîştigăm. Iar un turneu de trei zile nu se poate juca doar cu şapte handbalişti, astfel vreau să ofer şansa tinerilor de a avea un joc de 60 de minute în picioare”, a motivat Râşniţă, care nu are, la rîndul său, preferinţe în privinţa adversarei din sferturile de finală ale Cupei României.

Europa... germană

La nivel continental, a fost un sezon fantastic pentru handbalul german. După ce au devenit campioni mondiali la începutul anului, nemţii au cîştigat toate trofeele europene (Kiel - Liga Campionilor, Hamburg - Cupa Cupelor şi Magdeburg - Cupa EHF), cu excepţia Challenge Cup, rămasă în România datorită lui UCM Reşiţa. ”După trei ani spanioli, a venit şi vremea nemţilor, dar ierarhiile în handbal se schimbă de la an la an. Am ţinut cu Kiel în finala Ligii Campionilor, pentru că am jucat în grupă contra lor, le-am simţit forţa pe pielea noastră şi am dorit să se repete istoria de acum doi ani, cînd Barcelona a cîştigat după ce ne-a învins pe noi. Oricum, au cîştigat pe merit, sînt cei mai buni”, a declarat Buricea. ”Germania şi-a încununat toate izbîndele pentru investiţiile pe care le face şi respectul cu care sînt apreciate echipele în puternicul lor campionat. Handbalul german a cîştigat datorită puterii pe care o au jucătorii din campionat, cele mai mari valori ale lumii”, a apreciat şi selecţionerul Râşniţă. Una dintre aceste valori, pivotul constănţean Silviu Băiceanu (accidentat la genunchi), componentul echipei Goppingen, a fost alături de foştii colegi la sărbătoarea celui de-al treilea titlu: ”Parcă cele două titluri pe care le-am cîştigat în teren au fost mai dulci, dar fiecare îşi are frumuseţea lui. A fost un sezon nebun, dar... bun pentru HCM Constanţa, atît în campionat, cît şi în Liga Campionilor”. În ceea ce priveşte realizarea obiectivului continental viitor al HCM-ului, depăşirea grupelor Champions League, preşedintele Nicuşor Constantinescu a declarat că va încerca întărirea lotului de jucători, urmărind cu precădere pieţele rusă şi suedeză, pe lîngă handbaliştii de valoare din campionatul autohton.

Clasament

1. HCM CONSTANŢA 25 22 1 2 794-636 45

2. Steaua Bucureşti 25 20 1 4 836-712 41

3. Dinamo Bucureşti 25 19 1 5 851-728 39

4. UCM Reşiţa 25 16 5 4 830-754 37

5. Uztel Ploieşti 25 14 2 9 713-689 30

6. Poli Timişoara 25 13 3 9 731-693 29

7. Minaur Baia Mare 25 14 0 11 818-802 28

8. U. Bucovina Suceava 25 11 1 13 743-805 23

9. CSM Medgidia 25 10 1 14 765-766 21

10. Lignitul Tg. Jiu 25 9 1 15 731-737 19

11. HCM CSM Bistriţa 25 8 0 17 661-721 16

12. HCM Braşov 25 7 1 17 646-701 15

13. U. Cluj 25 2 2 21 608-764 6

14. Poli Iaşi 25 0 1 24 655-864 1