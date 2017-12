Toboșarul de la Aerosmith își deschide cafenea rock 'n' roll

Joey Kramer, toboșarul formației americane de hard rock Aerosmith, își va deschide o cafenea cu tematică rock 'n' roll, în North Attleborough, Massachusetts, potrivit Associated Press. Cafeneaua, situată la aproximativ 65 km de Boston, se va numi Rockin' & Roastin' Cafe și își va deschide ușile publicului vineri, 1 iulie. Doritorii sunt invitați să participe la tăierea panglicii din cadrul ceremoniei de inaugurare a cafenelei, programată dimineață, în jurul orei locale 09.00. Conform spuselor lui Kramer, în local va fi servită cafea organică, într-un ambient rock 'n' roll. Setul de tobe al lui Joey, dar și alte suveniruri ce aparțin membrilor Aerosmith vor fi amplasate în cafenea, spre fericirea fanilor.

Trupa rock Aerosmith a fost fondată în 1970, în New Hampshire. Muzica formaţiei include elemente de pop, heavy metal, glam, R&B şi a inspirat numeroşi alţi artişti rock. Trupa a fost recompensată cu patru premii Grammy, zece MTV Video Music Awards şi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2001, în timp ce în 2005 s-a clasat pe poziţia 57 în topul 100 al celor mai mari artişti ai tuturor timpurilor, realizat de revista ”Rolling Stone”.