„Tokes urăşte majoritatea română“

Europarlamentarul PSD Corina Creţu afirmă, într-un comunicat, că cererea ei privind retragerea decoraţiei acordate lui Laszlo Tokes nu este îndreptată împotriva unei etnii, ci este un protest faţă de acţiunile unui cetăţean al minorităţii maghiare care urăşte majoritatea română. „Am luat cunoştinţă de acuzele lui Tokes, care este foarte iritat de cererea mai multor deţinători ai Ordinului Naţional „Steaua României”, aceea de a-i fi ridicat ordinul ca urmare a acţiunilor şi declaraţiilor sale antiromâneşti. Îmi pare rău să constat că, în loc să răspundă acuzelor care i se aduc, de altfel foarte precise, care nu au legătură nici cu etnia căreia îi aparţine, nici cu alte calităţi ale sale, Laszlo Tokes se identifică acum cu Revoluţia română şi consideră cererea un atac împotriva cetăţenilor din Timişoara. Este o jignire în plus la adresa cetăţenilor români. Personal, am spus foarte clar că nu am contestat şi nu contest meritele sale în ceea ce priveşte acţiunile de protest din Timişoara, din decembrie 1989. Dar la Timişoara, ca şi în întreaga Românie, nu a fost vorba despre Laszlo Tokes. A fost vorba despre protestul a milioane de oameni, care nu mai suportau mizeria socială, lipsa libertăţii şi opresiunea unui regim care nu avea nicio legătură cu cetăţenii României”, susţine Creţu.