Transplantul pulmonar pentru pacienţii români va fi reluat la Clinica AKH din Viena

Ministrul Sănăţii, Florian Bodog a declarat, marţi, că a primit un răspuns pozitiv din partea spitalului AKH din Viena, pacienţii români putând să fie din nou transplantaţi pulmonar. Cât priveşte centrul de la Sfânta Maria, acesta va fi inclus în programul naţional de transplant. "Am primit oficial răspunsul de la spitalul AKH și vă anunt cu satisfacție că a fost deblocată situația, spitalul va face din nou transplant pentru pacienții din România. Spitalul AKH ne-a oferit posibilitatea de a participa la un program de urmărire si de monitorizare a activității pe care noi o facem, la demararea procedurii de transplant în România. Dânşii vor face și un program de training. Universitatea din Viena și-a manifestat dorința de a face un program de training pentru specialiștii români care vor activa in acest domeniu, să pregătească și alte echipe decât cele care au fost pregătite în alte centre din Europa", a declarat Florian Bodog, ministrul Sănătății. Florian Bodog a mai adăugat că, în primă fază,clinica AKH va face, pentru România, 10 transplanturi. În momentul de față, există cinci pacinți români care se află în evaluare la acest spital. Ministrul declarat că şi centrul de la spitalul Sfânta Maria va fi inclus în programul național de transplant. "Începând de astăzi, centrul Sfânta Maria va fi inclus în programul național de transplant și depinde de echipa medicală de acolo și de managementul echipei să poată să pornească transplantul pulmonar, la momentul la care vor considera că îl pot face în siguranța pentru pacient. Este și o condiție pusă de AKH ca în Romania, după modelul Ungariei, să dezvolte, timp de un an, un program propriu de transplant pulmonar", a adăugat Florian Bodog. Ministrul Sănătății a explicat că un centru privat din România a depus, în urmă cu doi ani, dosarul de acreditare pentru transplant pulmonar, dar pentru că era incomplet, centrul nu a fost inclus în programul național.

"O clinică privată din România a depus documenția pentru a fi acreditată pentru transplant pulmonar. Din ceea ce mi-au comunicat cei de la ANT, au avut două întâlniri cu reprezentanții din partea acestei clinici prin care să completeze dosarul depus la ANT pentru că dosarul era incomplet. Li s-a cerut să facă dovada echipei care are experiență în transplantul pulmonar si până la acest moment, aceste documente nu au fost depuse", a explicat Florian Bodog. Scandalul legat de centrul de transplat de la Spitalul Sfânta Maria a început anul trecut, în noiembrie, după ce fostul ministru al Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a decis închiderea centrului pentru că nu erau respectate toate procedurile. Actualul ministru al Sănătăţii a trimis, săptămâna trecută, după o întâlnire cu Primarul General al Cpaitalei, Gabriela Firea, o echipă a Agenției Naționale de Transplant pentru a efectua o nouă evaluare la centrul Sfânta Maria. Tot săptămâna trecută, coordonatorul programului de transplant pulmonar de la AKH Viena îl înștiința pe Bodog ca spitalul austriac nu mai poate primi pacienți români pe motiv că nu mai există spațiu suficient.