Ieri au intrat în funcţiune, în Constanţa, sensurile unice pe bulevardul Tomis şi pe strada Mircea cel Bătrîn, între Capitol şi Miga, modificări care aveau rolul de a fluidiza traficul. Aflat, ieri la prînz, pe bulevardul Tomis, pentru a vedea cum se prezintă traficul după introducerea sensurilor unice, primarul Constanţei, Radu Mazăre, a declarat că deocamdată nu este mulţumit de această soluţie. „Noi am încercat să facem aceste sensuri unice şi să cîştigăm şi locuri de parcare. Astăzi s-a dovedit că nu sînt indicate parcarea în stil pieptene, pe Tomis, şi doar două benzi de circulaţie, pentru că se gîtuie traficul. De mîine va putea fi ocupată o singură bandă, cu parcare în linie, şi vor rămîne trei benzi de circulaţie pe Tomis şi pe Mircea. Dacă va funcţiona, va rămîne aşa. Dacă nici această soluţie nu se dovedeşte a fi bună, vom reveni la starea iniţială, cînd începuse să se circule onorabil, doar că nu aveam parcări pe Tomis. Aici sînt multe locuri publice unde vin oamenii, iar aceştia trebuie să îşi lase maşinile undeva. Sigur, noi trebuie să găsim o soluţie provizorie, pînă cînd va fi gata şoseaua de coastă, care va prelua din trafic pînă în portul Tomis“, a explicat Radu Mazăre. El a precizat că speră ca şoseaua de coastă să fie finalizată în doi ani şi jumătate de la demararea lucrărilor. „Eu sper ca, la toamnă, să demarăm lucrările la şoseaua de coastă. După cum ştiţi, Constanţa este pol de creştere, avem alocate 90 milioane de euro pentru Zona Metropolitană, iar primul proiect pe care dorim să îl finanţăm din aceşti bani este şoseaua de coastă. După cum am mai explicat, vom începe construcţia ei pe bucăţele, pentru că, în paralel, vor începe cei de la Direcţia Apelor Dobrogea Litoral consolidarea falezei şi înnisiparea“, a mai afirmat Mazăre. În ceea ce priveşte extinderea şoselei în staţiunea Mamaia, Mazăre a afirmat că lucrările sînt în grafic şi se vor înfiinţa locuri de parcare atît acolo unde se lăţeşte bulevardul, cît şi în faţa unor hoteluri. „Vom cîştiga vreo cîteva sute de locuri de parcare, care se vor observa, în mod cert, la vară. În Mamaia mai facem o bretea, cu sens unic de la Cleopatra înspre Cazino, unde se va putea parca“, a adăugat Mazăre.

În vederea evitării oricăror probleme după introducerea sensurilor unice din centrul oraşului, poliţiştii de la Rutieră şi cei de la Poliţia Locală Comunitară vor fi prezenţi pe aceste artere şi vor dirija circulaţia în următoarele zile.