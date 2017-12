Trei boxeri constănţeni, campioni naţionali în 2008

Sîmbătă, la Iaşi, s-au încheiat Campionatelor Naţionale de box rezervate seniorilor. În gala finală au boxat şi trei pugilişti constănţeni, toţi reuşind să cîştige şi să devină campioni naţionali! Ionuţ Gheorghe (Farul Constanţa, 64 kg) l-a învins la puncte pe Traian Lupu (Gladiatorul Iaşi), în ultimul meci oficial înaintea Jocurilor Olimpice. „La începutul reprizei a treia, Ionuţ acumulase o diferenţă de peste 20 de puncte, însă am convenit ca meciul să dureze patru reprize, pentru antrenament”, a declarat antrenorul Ilie Dascălu. După două zile la Constanţa, Ionuţ Gheorghe şi Ilie Dascălu vor pleca la Bucureşti, unde marţi reiau pregătirea pentru Jocurile Olimpice. Antrenamentele vor avea loc la Complexul Lia Manoliu, plecarea spre Beijing fiind prevăzută pentru 27 iulie. La categoria 69 kg, Elvis Suliman (Alutus Litoral Mangalia) l-a învins pe Dragoş Timofte (Muscelul Cîmpulung) prin abandon în runda a patra, iar la 81 kg Ionuţ Bodilcu (Farul) a obţinut cel mai important succes al carierei, cucerind primul titlu naţional de seniori, la 18 ani, după victoria la puncte în faţa lui Tiberiu Porcoi (Petrolul Ploieşti). Iată şi rezultatele din celelalte finale: 48 kg: Marius Hondaru b.p. Benone Marcu; 51 kg: Iulius Poczo b.inf.2 Mihai Baboi; 54 kg: Ciprian Apodăresei b.inf.3 Adrian Luca; 57 kg: Vasile Sandu b.p. Veronel Tărău; 60 kg: Georgian Popescu b.ab.3 Daniel Bădulescu; 75 kg: Radu Zarif b.ab.2 Alexandru Cristofor; 91 kg: Constantin Bejenaru b.p. Petrişor Gănănău; +91 kg: Răzvan Cojanu b.p. Cristian Ciocan.

“Vom aduce un antrenor cubanez la lotul naţional”, spune Obreja

Preşedintele Federaţiei Române de Box, Rudel Obreja, a anunţat sîmbătă, după şedinţa Biroului Federal de la Iaşi, că lotul naţional de box al României va avea un antrenor cubanez. „La Biroul Federal am discutat în principal despre situaţia boxului românesc şi modalităţile de revigorare a acestuia. Principala discuţie a fost legată de viitorul antrenor al lotului naţional, care va fi cubanez. Purtăm discuţii cu mai mulţi antrenori, rămîne să vedem cine va fi. De asemenea am stabilit să înfiinţăm în cel mai scurt timp o Academie de Box. În plus, am stabilit ca la Beijing delegaţia României să fie alcătuită din trei persoane. E vorba despre cei doi boxeri, Ionuţ Gheorghe şi Georgian Popescu, şi antrenorul lui Ionuţ, Ilie Dascălu”, a declarat preşedintele FR Box. Obreja a mai spus că boxul românesc se confruntă cu multe probleme: „La rectificarea bugetară ni s-au tăiat 2,5 miliarde de lei, în condiţiile în care trebuie să organizăm mai multe competiţii interne. Am discutat despre problemele cu care se confruntă conducătorii cluburilor de box din ţară şi dotările de care au nevoie aceste cluburi”.