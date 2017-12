Trofeul “Telegraf” revine în forţă

Ediția a 24-a a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cea mai veche competiţie de acest gen din ţară rezervată veteranilor, programează la sfârşitul acestei săptămâni, la Sala Sporturilor, zece partide deosebit de interesante. În turneul principal, sâmbătă, 21 februarie, se vor disputa întâlnirile din sferturile de finală: Municipal-CFR Constanţa (locul 1 în Grupa B) - FC Tomis 2012 Constanţa (locul 2 în Grupa F), Portul Constanţa (locul 3 în Grupa E) - Macedonia Ovidiu (locul 1 în Grupa E), Săgeata Stejaru (locul 1 în Grupa C) - AS Cariocas Constanţa (locul 2 în Grupa B) și AS Performer Constanţa (locul 1 în Grupa A) - Vulturii Cazino Constanţa (locul 2 în Grupa E). Învingătoarele din aceste confruntări se vor duela duminică, 22 februarie, în semifinale.

În turneul „ultra old-boys”, sâmbătă sunt programate semifinalele, CFR-Municipal Constanţa (locul 1 în Grupa G) - Perla Murfatlar (locul 2 în Grupa H) şi Spada Constanţa (locul 1 în Grupa H) - FC Tomis 2012 Constanţa (locul 2 în Grupa G). Câştigătoarele din aceste dispute vor lupta, duminică, pentru câştigarea trofeului, iar învinsele se vor întâlni în finala mică.

Orele la care se vor juca partidele de sâmbătă şi duminică vor fi anunţate mâine.

Turneul este organizat de cotidianul „Telegraf”, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa.