Turul ciclist al Dobrogei, un mare succes!

O ediţie splendidă a Turului ciclist al Dobrogei, ajuns la ediţia a VIII-a, reluat în premieră după Revoluţie, s-a încheiat, ieri, într-o baie de şampanie pe podiumul amenajat în faţa Sălii Sporturilor. Eroii zilei au fost constănţenii, motivaţi de terenul propriu şi energizaţi de mirosul apropiat al mării. Etapa a IV-a i-a revenit lui Marius Petrache (Delma Medgidia), iar Martin Gaber (Dinamo Bucureşti-Bilal 2000 Constanţa) a cîştigat Turul Dobrogei la juniori. Categoria cea mai importantă, tineret sub 23 de ani, a fost dominată de Laszlo Madaras (Olimpic Cîmpulung), care s-a îmbrăcat la final în galben. Cel mai bun sprinter a fost bulgarul Svetoslav Nedev, fiind premiat, de asemenea, şi cel mai tînăr ciclist constănţean, Lucian Voinea.

Ultimele două zile ale întrecerii au prilejuit o luptă admirabilă pentru victoriile de etapă şi, în special, pentru tricourile distinctive, galben (cel mai bun ciclist sub 23 de ani) şi alb (liderul clasamentului juniorilor). Fără doar şi poate, cea mai grea etapă s-a disputat sîmbătă, 95 km pe traseul Constanţa - Ovidiu - Cariera Sitorman - Nuntaşi - Săcele - Năvodari - Mamaia - Campus Universitar. Traseul a fost dificil, cu multe denivelări, vîntul i-a sîcîit încontinuu pe cei 60 de rutieri, iar trena puternică dusă la început de echipa Intersport Miercurea Ciuc a pulverizat plutonul. 13 ciclişti au pornit într-o evadare-fluviu (restul rămînînd în urmă, cei mai mulţi sfîrşind etapa în autobuzul ce a strîns rămăşiţele plutonului) şi devenea clar că tricoul galben va fi premiul disputei dintre cele mai puternice echipe: Delma Medgidia, Dinamo şi Olimpic Cîmpulung, formaţia liderului la general, Laszlo Madaras. După mai multe acţiuni iniţiate de cicliştii celei mai combative echipe din caravană, Delma Medgidia, dar înăbuşite de tactica impecabilă a celor de la Olimpic, victoria de etapă s-a decis la sprint... iar cînd doi se ceartă, al treilea cîştigă: Dinamo, prin George Anghelache.

Constănţenii au dominat ziua finală !

Foarte spectaculoasă a fost şi etapa finală, de duminică, constituită dintr-un circuit de 35 de tururi pe Bd-ul Aurel Vlaicu, copia în miniatură a celebrei defilări de pe Champs d’Elysee, care încheie turul Franţei. Aşa cum ne-au obişnuit, atacanţii au fost campionul naţional Marius Petrache şi colegul său de la Delma, Mihai Malacu. Şi tot conform uzanţei, Olimpic Cîmpulung a controlat cursa pentru tricoul său galben, Laszlo Madaras. Eforturile ultimului au fost remarcabile, reuşind să ţină autoritar plasa contracandidaţilor săi. În schimb, strategiei făcute pentru liderul la general i-a căzut victimă tricoul alb, care aparţinea lui Ionel Rusu (Olimpic). Sosit cu întîrziere, el i-a cedat prima poziţie în clasamentul general al juniorilor lui Martin Gaber, care a reprezentat clubul organizator, Bilal 2000 Constanţa şi Dinamo Bucureşti. ”Este foarte frumos, o onoare pentru mine că am cîştigat Turul Dobrogei reprezentînd Constanţa. Aceşti organizatori minunaţi meritau acest lucru, iar rezultatul meu este enorm, mai ales că această competiţie este a doua ca valoare după Turul României”, a declarat tînărul de 17 ani. În schimb, omul zilei a fost Marius Petrache, care şi-a încununat competiţia excelentă (el a terminat toate etapele, mai puţin contratimpul individual, pe podium) cu o meritată victorie de etapă. ”A fost o etapă de totul sau nimic pentru mine. Am încercat să evadez din zori, nu aveam nimic de pierdut. Am reuşit pînă la urmă şi cu ajutorul coechipierilor. Sînt fericit şi onorat să reprezint Medgidia şi Consiliul Judeţean Constanţa la această competiţie, am tras din greu pentru a ne afirma şi cred că am reuşit acest lucru”, a spus Petrache, care va încerca în continuare să-şi apere titlul naţional la fond şi, mai ales, să facă o figură frumoasă în Turul României. Campionul naţional de contratimp, Laszlo Madaras, a cîştigat Turul Dobrogei, graţie unei prestaţii foarte bune, decisive, în prologul din Mamaia. ”Această victorie reprezintă foarte mult pentru mine, fiind prima cursă pe etape pe care o cîştig. A fost o cursă frumoasă, pe care am dominat-o cu ajutorul colegilor. Felicit organizatorii, am fost surprins de cît de bine a fost totul aici şi promit că îmi voi apăra tricoul cîştigat anul viitor”, a spus emoţionat ”Loţi”. Festivitatea de premiere (cu premii totale de 10.000 lei), oficiată de directorul de cursă, consilierul judeţean Petrică Munteanu (care nu a avut nicio emoţie în ceea ce priveşte reuşita organizatorică), a încheiat o ediţie perfectă, spunem noi, a Turului Dobrogei. Iar sfîrşitul, ca mai tot timpul în viaţă, înseamnă un nou început... Surpriză! Turul României 2008 va pleca de la Constanţa!

Clasamente - etapa a III-a: 1. George Anghelache (Dinamo Bucureşti); 2. Traian Ionescu (Conpet-Petrolul Ploieşti); 3. Marius Petrache (Olimpia-Delma Medgidia); tineret - 1. Marius Petrache (Delma); 2. Mihai Malacu (Delma); 3. Sergiu Catan (Olimpic Cîmpulung); juniori - 1. Traian Ionescu; 2. Martin Gaber (Dinamo-Bilal 2000 Constanţa); 3. Ionel Rusu (Olimpic Cîmpulung). Etapa a IV-a: 1. Marius Petrache; 2. Sergiu Catan; 3. Pavlin Balinski (Bulgaria); tineret - 1. Marius Petrache; 2.Sergiu Catan; 3. Mihai Malacu; juniori - 1. Pavlin Balinski; 2. Iustin Matei (Petrolul Ploieşti); 3.Traian Goga (Dinamo).

Clasamente - Tineret (tricou galben): 1. Laszlo Madaras (Olimpic Cîmpulung); 2. Catrinu Cojocaru (Olimpic Cîmpulung); 3. Mihai Malacu (Delma Medgidia); Juniori (tricou alb) - 1. Martin Gaber (Dinamo-Bilal 2000 Constanţa); 2. Traian Ionescu (Conpet-Petrolul Ploieşti); 3. Ionel Rusu (Olimpic Cîmpulung); Elită - seniori (tricou auriu) - 1. Marian Frunzeanu (Conpet-Petrolul Ploieşti); 2. Tamas Csicsaky (Conpet-Petrolul Ploieşti), 3. George Anghelache (Dinamo).