Ucigașul alcoolic, în cătușe! Fetițele vânzătoarei ucise, în lacrimi de durere!

Lacrimile de durere și disperare au spălat până și sângele de la locul crimei. Două fetițe au venit sâmbătă, alături de bunica lor, ca să aprindă o lumânare la chioșcul blestemat de la Delfinariu, acolo unde mama lor a fost ucisă. Adriana Farcaș, vânzătoare la acel magazin, a spus adio acestei lumi, vineri noapte. Nu poți să nu te întrebi cât mai valorează viața unui om! Femeia fost înjunghiată cu bestialitate și lăsată într-o baltă de sânge pentru că nu a vrut să-i dea atacatorului un pachet de țigări pe datorie. După ore întregi în care a dus o luptă inegală cu moartea, Adriana Farcaș a decedat în brațele doctorilor. Lasă în urma ei două fetițe de patru și șase ani, un soț văduv, o soră îndurerată și doi părinți care au fost nenorociți să-și îngroape copilul la 33 de ani. Principalul suspect al odioasei crime a fost prins sâmbătă noapte, în Sibiu. Numele lui este Nicolae Filimon!

A UCIS PENTRU UN PACHET DE ȚIGĂRI!

Noaptea neagră de vineri a adus o durere sfâşietoare în inima unei familii liniștite din Constanţa. O femeie tânără avea să fie ucisă cu bestialitate, lăsând în urma sa două fetiţe. Sadismul prin care a fost omorâtă Adriana Farcaș, vânzătoarea din chioșcul de la Delfinariu, i-a impresionat chiar și pe criminaliști și a revoltat o întreagă comunitate. În timp ce, vineri noapte, familia jelea moartea Adrianei, anchetatorii munceau pentru a prinde făptașul. Poliţiştii care cercetează cazul femeii înjunghiate au făcut noapte albă. Aceştia au studiat timp de ore întregi imaginile video de pe camerele de supraveghere din sala de jocuri de noroc din apropierea chioşcului şi de pe alte dispozitive de filmat din zonă. După ce au coroborat datele cu declaraţiile martorilor, aceştia au identificat principalul suspect. Între timp, ucigașul ajunsese în Sibiu! Spera că va avea acolo o ascunzătoare în care nu-l va găsi nimeni. Procurorul de caz, Zafer Sadâc, dar și polițiștii erau însă dispuși să-l caute până la capătul lumii. Sâmbătă noapte, în jurul orei 22.00, fuga principalului suspect se încheia. A fost găsit și reținut în Sibiu, iar doua zi dimineață a fost adus la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Numele suspectului este Nicolae Filimon. „Ne-am gândit imediat că o să vrea să părăsească orașul și apoi țara. Am notificat toate punctele de frontieră despre acest lucru. A fugit după comiterea faptei cu un autocar în București și de acolo în Sibiu, de unde voia să ia un alt autocar spre Italia, pentru a ajunge la mama lui. Am obținut probe imediat de pe mai multe camere de filmat din zonă, l-am identificat și am pornit pe urmele lui. Colegii de la Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța și cei de la Inspectoratul din Sibiu ne-au sprijinit, iar sâmbătă noapte l-am prins în Gara din Sibiu. De acolo voia să urce în mașina pentru Italia", a declarat procurorul de caz, Zafer Sadâc. Bărbatul în vârstă de 33 de ani și-ar fi pierdut mințile după a fost părăsit de prietena sa. În noaptea de vineri, s-a dus să ia pe datorie țigări de la un chioșc din fața Delfinariului. De acolo cumpăra de obicei mai multe produse, iar vânzătoarea îl trecea la caiet. De această dată, Adriana Farcaș a refuzat să-i mai dea pachetul de țigări pe bani promiși pe care nu-i mai vedea. A fost picătura care a umplut paharul pentru acest bărbat care era știut de prieteni ca fiind un alcoolic notoriu! Nicolae Filimon a scos cuțitul pe care îl avea în buzunar și a înjunghiat-o cu sălbăticie pe biata femeie. „S-a despărțit de prietena sa și a intrat în depresie. În noaptea de vineri a ieșit din casă cu gândul de a o ucide pe amica fostei sale iubite, care s-ar face vinovată pentru despărțirea celor doi. Atacatorul, care consumase în jur de un litru de țuică, a făcut o oprire pe drum. S-a dus la chioșcul de ziare de la Delfinariu și a cerut un pachet de țigări pe datorie. Când a fost refuzat, a scos cuțitul din buzunar și i-a cerut victimei să nu spună nimic. Atunci, aceasta a țipat și suspectul a înjunghiat-o de mai multe ori", a mai menționat Zafer Sadâc.

FILMUL CRIMEI DE LA DELFINARIU!

Nenorocirea s-a produs într-un chioşc de ziare aflat peste drum de Delfinariul din Constanţa. Adriana Farcaş, vânzătoare la acel magazin, se afla de tură. Îşi împărţea programul cu sora ei, care lucra în acelaşi chioşc. Muncea pentru familie, muncea pentru a le face o viaţă mai frumoasă celor două fetiţe de patru şi şase ani pe care le creştea împreună cu soţul ei. Bărbatul era asociat la acel chioșc și la alte patru magazine. Ce nu ştia biata femeie este că un om poate să moară nevinovat în România, fără să facă nimic rău, la locul de muncă, fără să intre în niciun conflict cu nimeni, poate să moară pentru un pachet de țigări. Cu ajutorul vecinilor din zonă, al medicilor, polițiștilor, al procurorului de caz și al altor surse am refăcut filmul tragediei. Nenorocirea s-a produs în jurul orei 21.30. Martorii spun că au auzit prima oară un ţipăt puternic, înfiorător, care a făcut ca sunetul traficului infernal de vineri noapte să treacă pe plan secund, doar ca un zgomot de fundal. În acel moment, victima era atacată cu bestialitate de un tânăr care a înjunghiat-o de mai multe ori în zona abdomenului şi toracelui. Cu doar un minut înainte, femeia refuzase să-i dea lui Nicolae Filimon pachetul de țigări. Un paznic de la Delfinariu s-a dus în grabă pentru a-i sări în ajutor. Ucigaşul a fugit, lăsând femeia într-o baltă de sânge. Victima a căzut fără cunoștință în braţele paznicului care a ajuns la magazin. Imediat, martorii adunaţi în acel loc au sunat la 112. Un echipaj SMURD a sosit la faţa locului şi a preluat-o imediat pe cea care în următoarele ore avea să ducă o luptă cu moartea ce părea a fi pierdută înainte a începe. Incredibil, un puşti care de asemenea a văzut momentul atacului spune că poliţiştii din zonă l-ar fi oprit pe el pentru declaraţii, în loc să fugă după cel care a înjunghiat femeia. „Era un poliţist de la Locală, cred. Dar vă spun că m-a oprit pe mine şi i-a oprit şi pe prietenii mei ca să ne ia la întrebări despre ce am văzut. Eu i-am spus să se ducă mai bine după atacator, care abia ce fugise de la locul faptei. I-am arătat agentului în ce direcţie a luat-o bărbatul, dar acesta ne-a spus să-i arătăm buletinele”, a declarat acesta. Între timp, la locul tragediei au sosit şi poliţiştii de la Criminalistică. Aceştia au format un perimetru şi au trecut la strângerea probelor. Peste tot, în jurul chioşcului, era numai sânge. Trecătorii priveau înmărmuriţi ca la scena unui măcel. Au fost mai mulți martori care l-au văzut pe criminal fugând. „Era foarte ciudat şi am impresia că îl ştiu de undeva. Cred că l-am mai văzut umblând în zona cazinourilor”, ne-a mai declarat un martor. Între timp, victima era intubată şi ventilată mecanic la Spitalul Judeţean Constanţa. Ore întregi, doctorii au depus eforturi mari ca să-i salveze viaţa, însă, în cursul nopţii, biata femeie a fost declarată decedată.

SÂNGE ȘI LACRIMI DE DISPERARE!

Sâmbătă dimineaţă, chioşcul de ziare la care femeia lucra a devenit loc de pelerinaj pentru cei care au venit să aducă o lumânare și o rugăciune pentru cea care a fost Adriana Farcaș. Mai mult decât sânge, la locul crimei au curs lacrimi. Mama și fetițele femeii decedate au adus lumânări la magazinul în care a avut loc tragedia. Mama era în stare de șoc, încă nu putea să realizeze faptul că al ei copil a spus adio acestei lumi. Și bărbatul care aproviziona magazinul cu marfă a aprins o lumânare. Acesta spune că aduce marfă pentru toate cele patru magazine deținute de bărbatul rămas acum văduv. Clienți, simpli oameni care își cumpărau de dimineață ziarul de la acest chioșc au venit și ei să aducă un ultim omagiu Adrianei Farcaș.

FURIE, REVOLTĂ, FRICĂ!

„Nenorociții! Iei un suflet nevinovat pentru niște amărâți de bani!!! Dumnezeu să te odihnească, verișoară", a fost un mesaj postat pe pagina de Facebook a victimei. Oamenii care locuiesc și lucrează în zona Delfinariului nu se mai simt în siguranță. Cetățenii oripilați de această crimă au inițiat o petiție online, intitulată „Deșteaptă-te, române!", prin care cer pedepse mai dure pentru criminali, violatori și pedofili. ”Adriana Farcaș nu înseamnă nimic pentru voi. Dar pentru cei doi copilași rămași orfani însemna totul. Adriana a fost ucisă mișelește pentru un pachet de țigări! Vrem să se facă dreptate, vrem legi adevărate pentru criminali, violatori, pedofili! Vrem muncă silnică până la epuizare! Nu mai suntem de acord să le oferim condiții de detenție pe banii noștri! Vrem să faceți aceste lucruri fără ca noi să fim nevoiți să ieșim în stradă! Arătați-ne că aveți suflete și că vă iubiți familiile! Dați-ne dreptul de a trăi fără frică!”, scriu cei care au lansat petiția.

BULEVARDUL MAMAIA, LA INTERSECȚIA CU STRADA MORȚII!

Cu mai puțin de două săptămâni în urmă, o altă femeie a fost înjunghiată tot pe bulevardul Mamia, nu departe de locul în care a avut loc nenorocirea de vineri seară. Polițiștii au intrat în alertă marți, 17 mai, în jurul orei 14.50, după ce o femeie, în vârstă de 38 de ani, a fost atacată cu bestialitate, în propria casă, de fostul ei concubin. Incidentul a avut loc într-o gospodărie sărăcăcioasă situată în apropiere de restaurantul „La Dolce Vita", de pe bulevardul Mamaia. Bărbatul de etnie rromă a înjunghiat-o pe fosta sa iubită, pe care ar fi vrut să o răpească. Victima a început să țipe după ajutor. În acel moment, atacatorul a decis să fugă de la locul faptei. Un vecin care trecea chiar prin fața casei în acele momente a văzut-o pe femeie întinsă pe jos prin curte. Acesta a sunat la 112, iar la fața locului a ajuns de urgență un echipaj SMURD. „Urla, țipa după ajutor, se tăvălea pe iarbă. Nu am stat mult pe gânduri și am sunat la Poliție. Din ce am văzut eu, era conștientă! Medicii au ajuns foarte repede și sper să se facă bine. Îi cunosc și pe ea, și pe bărbatul ei, suntem vecini", a mărturisit martorul care a alertat autoritățile. Femeia a fost preluată de medici și transferată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. La fața locului a ajuns și iubitul acesteia, care le-a spus imediat polițiștilor și jurnaliștilor cine a fost atacatorul. „Ea mi-a spus că a fost atacată de fostul ei iubit, cel care a locuit aici, în casa asta, înainte să mă mut eu cu ea. Nu e prima oară când vine peste noi. Cu trei luni în urmă ne-a dat foc la casă. Dacă vă vine să credeți, el este într-o relație acum chiar cu sora concubinei mele, pe care a înjunghiat-o", a povestit bărbatul femeii agresate. Din fericire, femeia a scăpat cu zile. Plaga provocată prin înjunghiere în zona abdomenului nu a fost mai adâncă de un centimetru. Polițiștii au pornit imediat pe urmele atacatorului, pe care l-au prins la doar trei ore de la comiterea faptei.

