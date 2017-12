Ultima probă la Bac: manele și haine de fițe!

Elevii care au susținut vineri ultima probă scrisă a Bac-ului au fost mai preocupați de stilul vestimentar decât de examenul propriu-zis. Băieții au avut părul atent aranjat, iar hainele au fost alese cu grijă pentru ca imaginea în fața colegilor să fie perfectă. S-au trezit mai devreme pentru a reuși să ajungă la timp (adică între 7.30 și 8.30) la examen, dar arătând impecabil. La centrul de examinare de la Colegiul Național de Arte ”Regina Maria”, elevii au recapitulat înainte de examen nu doar materia, ci au făcut și probe ale hainelor pe care să le poarte la evaluare. ”Am fost atent când mi-am ales ținuta de dimineață. Am studiat la design vestimentar, așa că am vrut să se reflecte acest lucru în hainele pe care le port. Pentru geografie, proba de azi, mă pregătesc de când a început semestrul al doilea, așa că sper să iau peste 9”, a spus Onur, la ieșirea din testare. Mulți dintre cei 5.216 elevi care au susținut proba scrisă la alegere în funcție de profil și specializare, la una dintre materiile geografie, biologie, fizică, informatică, logică, argumentare și comunicare, chimie, sociologie, psihologie, economie și filosofie, au susținut că subiectele au fost accesibile și că speră să obțină note mari. ”Mă pregătesc de la începutul anului. Sper să iau 8 sau 9 la această probă. Am venit în costum negru azi, cu cămașă, pentru că este mai sobru, par mai serios așa. Plus că sunt elev de la Seminarul Teologic și vreau să se vadă asta prin haine”, a spus și Ionuț. Altă elevă a mărturisit că a început pregătirea în ultimele două luni, dar că subiectele, destul de ușoare, îi vor asigura o notă bună. ”Normal că mi-am ales cu atenție hainele de la fiecare probă, pentru că eu consider că e un moment important și trebuie să îl marchez corespunzător. Am vrut să mă remarc prin ținută și cred că am reușit să arăt că sunt elevă la arte”, a spus tânăra, care a preferat să nu își dezvăluie identitatea. Câțiva elevi care ieșiseră din examen înainte de terminarea probei au sărbătorit încheierea perioadei de evaluare cu manele care au răsunat din boxele autoturismelor. După ce o elevă le-a amintit tinerilor petrecăreți că se află în fața unui liceu de artă, unul dintre ei a exclamat: ”Dar care e problema? Manelele e tot muzică!”.

ALȚI ELIMINAȚI Nici această probă nu a scăpat de eliminări din examen, însă, la nivelul județului Constanța, au fost identificate doar trei cazuri de fraudă și tentativă de fraudă, potrivit Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Constanța. Nu au rezistat tentației de a copia la biologie și au fost prinși cu memoratoare și fițuici doi elevi din centrul de examen de la Liceul Teoretic ”Anghel Saligny” Cernavodă și unul care a susținut proba în Liceul Teoretic ”Nicolae Bălcescu”, Medgidia. ”Ne-am dorit niște examene fără probleme, atât la Evaluările Naționale, cât și la Bac. Anul acesta, mulți dintre inspectorii din ISJ au fost președinți sau vicepreședinți de comisie în centrele de evaluare, în urma tragerii la sorți computerizate făcute la nivel național de Ministerul Educației. Poate și din acest motiv, examenul s-a desfășurat fără evenimente neplăcute majore”, a declarat inspectorul școlar general din cadrul ISJ Constanța, prof. Răducu Popescu. El le-a mulțumit tuturor celor implicați în organizarea examenelor pentru că au vegheat ca, în acest an, probele să se desfășoare corect și fără incidente.

La nivel național, din 146.194 de candidați înscriși, s-au prezentat la ultima probă de examen 138.118, iar dintre aceștia, 57 de tineri au fost eliminați din examen, pentru fraudă sau tentativă de fraudă.