Ultimul meci arbitrat de Cristian Balaj

Cristian Balaj şi-a anunţat oficial retragerea din arbitraj, iar meciul de luni seară, dintre Gaz Metan Mediaș şi Astra Giurgiu, din etapa a 21-a a Ligii 1, programat de la ora 18.00, va fi ultima partidă care îl va avea la centru pe arbitrul din Baia Mare. În vârstă de 45 de ani, Cristi Balaj pune punct carierei de arbitru, dar nu se retrage definitiv din fotbal. Din mesajul postat pe pagina sa de Facebook, Balaj lasă de înţeles că va ocupa o funcţie importantă în fotbalul românesc şi îi invită pe suporterii adevăraţi să i se alăture.

Mesajul integral postat de Cristi Balaj pe contul său de Facebook este următorul:

„Mă uit la această foaie de ceva timp şi nu ştiu cum să încep. Era mai uşor cu foile de joc! Mă uit şi nu îmi vine să cred că azi e ziua. ZIUA în care voi purta pentru ultima oară ecusonul de arbitru. Sună greşit ecuson, este parte din mine deja. Cum să te desparţi de o parte din tine?! Îmi iau fluierul şi intru: ultimele 90 de minute cu prietenul meu de mână. Îl am din anul 2008. A fost mereu acolo, la succese şi eşecuri, la bine şi mai puţin bine. La Steaua - Dinamo, în Champions League, în toată lumea.

Am o listă atât de mare de mulţumiri că aş umple două stadioane din ţară. Dar în primul 11 vreau să îmi exprim recunoştinţa faţă de familie: în special faţă de mama şi tata, tătucu şi mami Nuţi, Ela, fetele mele - Aida şi Alisa. Nu pot să uit de prietenii mei dragi pentru care omul Balaj a însemnat mereu mai mult decât arbitrul Balaj. Au fost, sunt şi vor rămâne mereu lângă mine, chiar şi când nocturna se stinge şi spectatorii pleacă acasă.

Vreau să le mulţumesc tuturor colaboratorilor de la CCA, FRF şi LPF, tuturor oamenilor din fotbal de la care am avut ce învăţa. Colegilor arbitri, alături de care am petrecut clipe de neuitat. Îmi pun mari speranţe că vor preţui ceea ce am construit împreună. Preşedinţilor de club cu care am păstrat o relaţie de respect reciproc. Fiecărui jucător care a transpirat pe terenul de fotbal alături de mine. Vreau să le mulţumesc tuturor jurnaliştilor şi mărturisesc că am simţit că m-au răsfăţat mai mult decât meritam.

Şi mai ales vreau să îţi mulţumesc ţie, dragă suporter de România! Relaţia noastră nu a fost una de iubire, dar unde în lumea asta există cineva care îl place pe arbitru?! Dar a fost una de fair play şi pentru asta îţi mulţumesc. Am remarcat că stadioanele sunt din ce în ce mai goale şi îmi pare sincer rău că te las şi eu singur, dragă suporter! Dar nu îţi pierde speranţa. Şi mai ales iubirea pentru fotbal.

Povestea mea cu fotbalul nu se încheie azi. Aşa cum un suporter nu se leapădă de iubirea pentru echipa lui când se termină meciul şi se reîntoarce acasă. Azi doar voi pleca de la stadion, nu şi din fotbal. Şi ştiu că împreună putem să creştem fotbalul din România. Aşa că vreau să te rog, dragă suporter, să faci ceva pentru mine: să te baţi! Da, să te baţi. Ştiu că e anormal ca un arbitru să ceară BĂTAIE, dar eu asta te rog: să te lupţi pentru ce iubeşti, pentru echipa ta, pentru legenda lipită pe uşa de la cameră, pentru fotbalul la care ţii atât de mult. Luptă-te, respectă şi iubeşte. Şi restul se rezolvă!

Mă uit la foaia asta şi nu mi se mai pare aşa înfricoşător meciul de diseară. Nu e ultima mea seară. E prima! Prima în care vin lângă tine, în peluza mare a fotbalului, să cântăm împreună”.