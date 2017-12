CN DE FOTBAL AL JUNIORILOR

Etapa a 18-a în Campionatul Naţional al juniorilor republicani programează duminică următoarele partide - juniori A - ora 12.30, juniori B - ora 14.30: Săgeata Năvodari - Callatis Mangalia, FC Viitorul Constanţa - Dunărea Galaţi, LPS Galaţi - CF Brăila, FC Farul Constanţa - Oţelul Galaţi, Gloria Buzău - Unirea Slobozia, Delta Tulcea - Metalul Constanţa. Sâmbătă se vor dispută partidele etapei a 17-a a CN al juniorilor C şi D, după următorul program - juniori C, Seria Sud: FC Viitorul - Portul Constanţa, Marmura Deleni - FC Farul Constanţa, CS Eforie - Callatis Mangalia. CS Agigea şi Sparta Techirghiol stau; juniori D, Seria Sud: Academia Hagi - Portul Constanţa, GSIB Mangalia - Sparta Techirghiol, CS Eforie - Callatis Mangalia. Trophaeum Adamclisi şi FC Farul Constanţa stau. Partidele etapei a 10-a în CN al juniorilor E, Seria Sud: FC Constanţa - FC Farul Constanţa, Academia Hagi - CS Eforie, GSIB Mangalia - Callatis Mangalia; Seria Nord: FC Viitorul - Palatul Copiilor Constanţa, ACSSF Farul 2010 Constanţa - Săgeata Năvodari, Atletic Năvodari - Metalul Constanţa.

VETTEL, DE NECLINTIT ŞI ÎN CHINA

Nimic nou sub soarele Formulei 1 la antrenamentele de vineri, contând pentru GP-ul Chinei, cel mai bun de pe circuit fiind Sebastian Vettel. Germanul a câştigat autoritar şedinţa de dimineaţă fiind mai rapid cu... 2 secunde decât ceilalţi piloţi, cu excepţia lui Webber! După-amiază a alergat mai modest, fiind mai rapid cu “numai” 2 zecimi de secundă! Piloţii de la McLaren şi Mercedes GP l-au talonat pe Vettel, în timp ce Ferrari a rezistat doar prin Massa, Alonso alergând puţine tururi, fără a scoate un timp strălucit. Antrenamentele oficiale sânt programate sâmbătă dimineaţă, de la ora 9.00, ora României, cursa fiind programată duminică, de la ora 10.00. Anul trecut, la Shanghai s-a impus Jenson Button. Clasament la zi: 1. S. Vettel (Germania) 50p; 2. J. Button (Anglia) 26p; 3. L. Hamilton (Anglia) 22p; 4. M. Webber (Australia) 22p; 5. F. Alonso (Spania) 20p; 6. F. Massa (Brazilia) 16p; 7. V. Petrov (Rusia) 15p; 8. N. Heidfeld (Germania) 15p; 9. K. Kobayashi (Japonia) 6p; 10. S. Buemi (Elveţia) 4p; 11. A. Sutil (Germania) 2p; 12. M. Schumacher (Germania) 13. Paul di Resta (Anglia) 2p.

RALIUL DAKAR 2013 SE VA ÎNCHEIA ÎN CHILE

Raliul auto-moto Dakar se va desfăşura în America de Sud şi în anul 2013, iar această ediţie latino-americană se va încheia în Chile. „Suntem mândri să anunţăm că ediţia din 2013 se va încheia în Chile, pentru că chilienii ne-au convins cu bune argumente şi suntem fericiţi că am luat această decizie”, a declarat directorul cursei, Etienne Lavigne. După anularea raliului programat să aibă loc în Africa în 2008, din cauza ameninţărilor teroriste, Dakarul s-a desfăşurat în Chile şi Argentina. Primele trei ediţii latino-americane au avut startul şi sosirea în Argentina. Ediţia 2012 se va încheia pe 15 ianuarie, la Lima (Peru), iar startul va fi dat pe 1 ianuarie, la Mar del Plata (Argentina).

PLAY-OFF ÎN NHL

Cea mai titrată echipă din NHL - Montreal Canadiens - a început cu dreptul play-off-ul, impunându-se pe gheaţa uneia din marile rivale - Boston Bruins. Canadiens n-a fost singura echipă oaspete care s-a impus joi noaptea, în aceeaşi situaţie fiind şi Buffalo Sabres, învingătoare în Philadelphia. Cu emoţii s-a impus Sharks, pe arena proprie, câştigând în prelungiri. Rezultate din play-off-ul NHL: Boston Bruins - Montreal Canadiens 0-2; Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres 0-1; San Jose Sharks - Los Angeles Kings 3-2 OT.

CARACATIŢELE ŢIN CU REAL MADRID

Caracatiţele Iniesta şi Iker, dintr-un acvariu din Malaga, au pronosticat o victorie pentru Real Madrid, respectiv o remiză, în “El Clasico”, meciul dintre echipa madrilenă şi FC Barcelona, care va avea loc sâmbătă, în etapa a 32-a a campionatului Spaniei, informează cotidianul As. Caracatiţele au fost puse, vineri dimineaţă, să aleagă câştigătoarea partidei Real Madrid - FC Barcelona optând pentru unul din cele două recipiente introduse în acvariu, care conţineau mâncarea lor favorită şi care aveau emblemele celor două adversare. Iniesta, o caracatiţă ce provine din Marea Mediterană şi are doar un kilogram şi jumătate, a mâncat sardina introdusă în recipientul cu emblema echipei Real Madrid. Iker, o caracatiţă gigant din Pacific, care are mai mult de doi metri şi o greutate de 16 kg, nu a dorit nicio sardină, motiv pentru care predicţia sa pentru “El Clasico” este o remiză. Cele două caracatiţe concurează pentru titlul de “Octopodul Profet”. Caracatiţa care va ghici câştigătoarea “El Clasico” va deveni moştenitoarea octopodului Paul, care a avut dreptate în toate predicţiile făcute cu ocazia Cupei Mondiale din Africa de Sud şi care a murit pe 26 octombrie 2010.

GIGGS, VETERANUL LIGII CAMPIONILOR

Ryan Giggs, mijlocaşul celor de la Manchester United, bate record după record. Pe lângă faptul că a devenit cel mai selecţionat jucător din istoria „diavolilor roşii”, galezul a intrat miercuri şi în istoria Ligii Campionilor. În returul cu Chelsea din sferturi, Giggs l-a depăşit pe Laurent Blanc, deţinătorul din 2003 al recordului pentru cel mai vârstnic jucător de câmp prezent într-un meci din cea mai importantă competiţie europeană intercluburi. „Nu ştiam de acest ultim record. Sunt foarte bucuros că mai fac faţă unor meciuri la un asemenea nivel. Meciurile din fazele superioare ale Ligii Campionilor sunt speciale, ele îmi vor lipsi cel mai mult atunci când mă voi retrage”, a spus Giggs, 37 de ani, pentru The Sun.

DELPIERRE, LÂNGĂ DEL PIERO

Fundaşul Matthieu Delpierre ar putea ajunge la Juventus Torino în această vară. Fotbalistul francez, care va împlini 30 de ani la sfârşitul lunii aprilie, joacă pentru VfB Stuttgart din 2004, iar contractul îi expiră în 2012. Dacă nu va ajunge coechipier cu Alessandro Del Piero, la Juventus, Delpierre s-ar putea transfera la AS Roma.

SUPERCUPA FRANŢEI, LA TANGER

După Canada în 2009 şi Tunisia în 2010, Supercupa Franţei se va disputa în 2011 la Tanger, în Maroc. Trofeul Campionilor, aşa cum se numeşte Supercupa Franţei, va opune deţinătoarea titlului şi câştigătoarea Cupei Franţei, pe 27 iulie. Partida se va juca pe Grand Stade din Tanger, o arenă cu 45.000 de locuri care va fi inaugurată pe 27 aprilie. Dacă în campionat şi în Cupa Franţei se va impune aceeaşi echipă, vicecampioana Franţei va evolua în Trofeul Campionilor.

SALARIU URIAŞ PENTRU NEUER

Schalke 04, semifinalistă în actuala ediţie a Ligii Campionilor, nu vrea să-l piardă pe portarul Manuel Neuer. Internaţionalul german este curtat intens de mai multe cluburi importante din Europa, între care Manchester United şi Bayern Munchen, dar Schalke i-a făcut o propunere de nerefuzat. Conform cotidianului Bild, Schalke vrea să-i reînnoiască angajamentul scadent vara viitoare şi să-i mărească salariul de la 2 la 7 milioane de euro anual! Neuer (25 de ani) ar deveni astfel unul dintre cei mai bine plătiţi jucători din Bundesliga, dar şi cel mai bine plătit portar din lume.

THURAM A INAUGURAT UN STADION ÎN PALESTINA

În prezenţa preşedintelui Federaţiei Palestiniene de Fotbal (PFA), Jibril Rajoub, şi a mai multor diplomaţi germani şi francezi, fostul internaţional francez Lilian Thuram a inaugurat noul stadion din Al-Bireh, situat în apropiere de Ramallah. Campionul mondial din 1998 a dat lovitura de start a unui meci din prima ligă palestiniană, pe stadionul din Al-Bireh. Acesta are o capacitate de aproximativ 9.000 de locuri, iar construcţia a costat un milion de euro, finanţarea fiind asigurată de Franţa, Germania, FIFA şi autorităţile locale. Lilian Thuram, care a deschis o fundaţie contra rasismului, a efectuat o vizită de patru zile în teritoriile palestiniene, organizată de PFA şi de Consulatul general al Franţei la Ierusalim.