SĂGEATA, ÎNVINSĂ DE SPORTUL

Aflată în plină pregătire la Bucureşti, Săgeata Năvodari a susţinut ieri, pe stadionul din Regie, un meci de verificare în compania formaţiei din Liga I Sportul Studenţesc. La capătul unui joc echilibrat, cu ocazii de ambele părţi, gazdele s-au impus cu 1-0, unicul gol fiind marcat de Cazan, în min. 70. „A fost un meci bun pentru perioada de pregătire în care ne aflăm, dar suntem deficitari la finalizare. Sper ca până la reluarea campionatului să corectăm aceste probleme, mai ales că vom începe antrenamentele specifice pentru finalizare, şi să reuşim să marcăm, pentru că ocazii reuşim să ne creăm”, a spus antrenorul Aurel Şunda. Tehnicianul năvodărenilor a folosit ieri următoarea echipă: Fl. Olteanu - C. Dinu, Goşa, Fl. Popa, A. Vlad - V. Apostol, Dîlbea, Olah, M. Gheorghe - Jianu, Boroştean. Au mai jucat L. Turcu, Vezan, Chiţu, Şicu. Mâine, de la ora 11.00, cele două echipe se vor întâlni din nou, tot pe stadionul din Regie.

AUREL ONIŢĂ VA ARBITRA ÎN UEFA EUROPA LEAGUE

UEFA a decis ca meciul OSC Lille - PSV Eindhoven, programat în această seară, în prima manşă a 16-imilor UEFA Europa League, să fie condus de o brigadă din România. Arbitru de centru va fi Alexandru Tudor, asistenţi Cristian Nica şi constănţeanul Aurel Oniţă, rezervă urmând să fie Radu Petrescu. Asistenţi suplimentari au fost desemnaţi Marius Avram şi Ovidiu Haţegan.

RAUL, CEL MAI BUN MARCATOR DIN ISTORIA CUPELOR EUROPENE

Atacantul spaniol al formaţiei Schalke ’04 Gelsenkirchen, Raul, a devenit cel mai bun marcator din istoria cupelor europene, cu un total de 71 de goluri (din care 69 în Liga Campionilor), după ce a înscris în meciul cu Valencia, scor 1-1. Raul a fost lăudat de antrenorii ambelor ambelor echipe, de coechipieri şi adversari pentru performanţa lui. Soldado, care a marcat golul Valenciei, s-a alăturat lui Lionel Messi şi Mario Gomez pe locul 2 în clasamentul golgeterilor din Liga Campionilor din acest sezon, cu 6 goluri.

REPAUS DE CINCI ZILE PENTRU ABBIATI

Portarul formaţiei AC Milan, Christian Abbiati, are nevoie de cinci zile de repaus şi va fi indisponibil pentru meciul cu echipa Chievo, din campionatul Italiei, după ce a suferit o traumă cerebrală la partida cu Tottenham, din Liga Campionilor, informează agenţia Ansa. Abbiati s-a accidentat în zona cervicală în min. 17, fiind scos de pe teren pe targă şi transportat la spital unde a fost supus unor teste suplimentare. El a fost externat în cursul nopţii. Deorece Abbiati nu se va putea antrena cinci zile şi nu va putea juca în meciul cu formaţia Chievo, Marco Amelia va fi cel care va apăra poarta Milanului la partida de duminică.

PROCEDURĂ DISCIPLINARĂ ÎN CAZUL LUI GATTUSO

UEFA a anunţat, ieri, pe site-ul oficial, deschiderea unei proceduri disciplinare în cazul mijlocaşului Gennaro Gattuso, care a avut un conflict cu Joe Jordan, antrenorul secund al formaţiei Tottenham, la meciul pierdut de AC Milan, scor 0-1, în Liga Campionilor. Comisia de Disciplină a UEFA se va întruni, pe 21 februarie, pentru a discuta cazul şi a evalua rapoartele ale arbitrului şi observatorului. Gattuso a recunoscut că şi-a “pierdut capul” atunci când l-a împins pe antrenorul secund al echipei Tottenham, Joe Jordan, la meciul din optimile de finală ale Ligii Campionilor. Gestul lui Gattuso, după un schimb verbal la marginea terenului în repriza a doua, nu a fost sancţionat de arbitrul francez Lannoy.

CLUBUL AS ROMA, VÂNDUT UNUI CONSORŢIU ITALO-AMERICAN

Clubul de fotbal AS Roma urmează să fie vândut consorţiului condus de omul de afaceri italo-american Thomas DiBenedetto, au anunţat actualii proprietari. „S-a decis deschiderea unei faze de negocieri exclusive de 30 de zile cu societatea DiBenedetto AS Roma LLC, care a formulat cea mai bună ofertă”, a anunţat Italpetroli, holdingul familiei Sensi, care deţine AS Roma. Preţul clubului este evaluat la 200 de milioane de euro, conform presei italiene de miercuri. Familia Sensi are datorii la banca Unicredit, căreia i-a acordat în iulie 2010 un drept unilateral de cesiune a unei liste de bunuri, între care şi gruparea AS Roma. Preşedintele clubului roman este Rosella Sensi. Thomas R. DiBenedetto, patronul grupării de baseball Boston Red Sox, a declarat că vrea să încheie afacerea cât mai repede posibil, asigurând că „partenerii său au o mare experienţă în lumea sportului şi a finanţelor”.

RONALDO VREA MECI DE RETRAGERE DIN NAŢIONALA BRAZILIEI

Fostul internaţional brazilian Ronaldo, dublu campion mondial (1994 şi 2002) şi dublu câştigător al Balonului de Aur (1997, 2002), retras din activitate la 34 de ani, a declarat că speră să dispute un meci de retragere cu reprezentativa ţării sale. „Vreau să organizez o sărbătoare frumoasă. Voi discuta cu preşedintele Federaţiei, Ricardo Teixeira, pentru ca evenimentul să se petreacă în timpul unui meci al echipei naţionale. Vreau să aduc fotbalişti care au evoluat alături de mine, să jucăm pentru publicul care m-a iubit şi m-a susţinut. Aceşti oameni merită o sărbătoare frumoasă”, a declarat Ronaldo. Evenimentul ar putea avea loc la mijlocul acestui an, conform fostului internaţional. Ronaldo şi-a anunţat luni retragerea din activitate, din cauza unor probleme medicale.

ADIDAŞI 3D PENTRU KOBE BRYANT

Starul formaţiei de baschet Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, va purta, în premieră, o pereche de adidaşi 3D la All Star Game-ul din acest an. Spectatorii vor putea să observe, cu ajutorul unor ochelari speciali, un simbol 3D inscripţionat “Los Angeles (L.A.)” pe această pereche de adidaşi. Cu această ocazie, producătorul acestor adidaşi speciali speră să vîndă cel puţin câteva mii perechi de ochelari la “Meciul Stelelor”. Ghetele de joc pe care Kobe Bryant le va purta la All Star Game 2011 sunt marca “Nike Zoom Kobe VI 3D” şi au fost create special pentru acest eveniment, după cum precizează mass media din SUA. All Star Game va avea loc în noaptea de duminică spre luni, în “Staples Center” din Los Angeles.

PACQUIAO S-A ÎNTÂLNIT CU OBAMA

Pugilistul filipinez Manny Pacquiao şi soţia sa, Jinkee, au fost primiţi de preşedintele american Barack Obama, în cadrul unei vizite pe care au efectuat-o marţi la Casa Albă. Pacquiao, de opt ori campion mondial, a profitat de ocazie pentru a-l invita pe Obama la următorul său meci, pentru titlul WBO la categoria supermijlocie, contra americanului Shane Mosley, programat pe 7 mai la Las Vegas (Nevada). În paralel cu sportul, Pacquiao, în vârstă de 32 de ani, s-a lansat şi în politică: el a fost ales în mai 2010 deputat al provinciei Sarangani (sudul Filipinelor).

SCHIORUL HANS GRUGGER A FOST OPERAT DIN NOU

Schiorul austriac Hans Grugger, grav accidentat pe 20 ianuarie, în timpul unui antrenament desfăşurat la Kitzbuehel, a fost din nou operat la cap, a anunţat Federaţia Austriacă de Schi (OSV). Medicii spitalului din Innsbruck i-au înlocuit o bucată din craniu, scos în timpul intervenţiei de urgenţă efectuată la câteva ore după accident. Ei au putut diminua astfel presiunea în cutia craniană a schiorului austriac, victimă a unui traumatism cu hemoragie cerebrală. „Operaţia a decurs foarte bine”, a precizat neurologul Claudius Thome. Această intervenţie medicală are loc de obicei la mai multe luni după accident, însă, având în vedere starea bună de sănătate a schiorului în vârstă de 29 de ani, medicii au decis să o facă mai repede. Pe 21 ianuarie, Hans Grugger a fost operat la cap timp de mai multe ore şi plasat în comă artificială, după ce a suferit un traumatism cranian şi răni la cutia toracică. Austriacul a pierdut controlul la primul salt şi a căzut pe pistă, în momentul în care cobora cu o viteză de 120 km/h, rămânând inert după ce a alunecat aproximativ 30 m.