CÂŞTIGĂTORII COMPETIŢIILOR ŞCOLARE, PREMIAŢI LA “AQUA MAGIC”

A 14-a ediţie a Cupei “Academicus” şi ediţia a 5-a a Cupei “Consiliului Judeţean”, competiţii rezervate şcolarilor, programează astăzi, la ora 10.00, la “Aqua Magic”, festivitatea de premiere. Cele două întreceri sunt organizate şi finanţate de Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Constanţa şi Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, Primăriile din localităţile participante, Autoritatea de Sănătate Publică, Asociaţiile Judeţene pe ramură de Sport şi Comisia de Educaţie Sportivă. După împărţirea premiilor, toţi participanţii sunt invitaţi la o zi de neuitat în parcul de distracţii “Aqua Magic”.

TURUL ROMÂNIEI SE ÎNCHEIE, SÂMBĂTĂ, LA CONSTANŢA

Constanţa a fost inclusă şi în acest an în traseul Turului Ciclist al României. După opt zile de competiţie, caravana va sosi în oraşul de la ţărmul mării, sâmbătă, în jurul orei 14.00, în faţa Sălii Sporturilor, unde este programată şi festivitatea de premiere a competiţiei. „Turul României soseşte din nou la Constanţa cu o etapă importantă. Am făcut tot ceea ce am putut, de fiecare dată, pentru ca totul să se desfăşoare la cel mai înalt nivel, iar organizatorii competiţiei răsplătesc eforturile noastre. Participanţii vor fi aşteptaţi la intrarea în judeţ, de unde vor fi însoţiţi până la linia de sosire”, a declarat Petrică Munteanu, reprezentantul Primăriei Constanţa. Parcarea din faţa Sălii Sporturilor va fi blocată începând cu ora 6.00.

CADETA DENISA MACOVEI, CAMPIOANĂ NAŢIONALĂ LA LUPTE LIBERE

Ieri a început la Sala Callatis din Mangalia faza finală a Campionatelor Naţionale de lupte rezervate cadeţilor (sportivi născuţi între 1993 şi 1995). În prima zi de concurs au concurat sportivii de la stilul libere, iar constănţenii au reuşit să urce de două ori pe podium. Denisa Macovei, de la CSS Mangalia (antrenor Marian Oancea), a evoluat excepţional şi a devenit campioană naţională a categoriei 70 kg. La masculin, Nicolae Sasu, de la LPS „Nicolae Rotaru” Constanţa (antrenor Ioan Bărbătei), a obţinut medalia de bronz la categoria 50 kg. Tot ieri, LPS a mai avut trei sportivi pe locul 5, Vasile Ilie (50 kg), Alexandru Serghei (69 kg) şi Ştefan Marin (100 kg), toţi fiind învinşi în meciul decisiv pentru medalia de bronz. Competiţia continuă astăzi cu ultimele categorii de la stilul libere, iar sâmbătă şi duminică vor evolua luptătorii de la greco-romane. Competiţia este organizată de Federaţia Română de Lupte, Primăria Municipiului Mangalia şi Clubul Sportiv Mangalia.

SELECŢIE LA HCM

HCM Constanţa va înfiinţa o grupă de copii, sub îndrumarea tânărului antrenor Enis Murtaza. La selecţia care va începe pe 1 iulie, la Sala Sporturilor, pot participa copii cu vârsta între 10 şi 12 ani (născuţi în anii 1998-2000). Relaţii la telefon 0730.351.799.

RUGBY TAG LA MANGALIA

Manifestările sportive incluse în programul Cupa “1 Iunie” se încheie în acest sfârşit de săptămână, la Mangalia. Ultima întrecere rămasă de disputat din cadrul competiţiei este cea de rugby tag, care va avea loc vineri, sâmbătă şi duminică, în tabăra de la 2 Mai. 12 echipe participă la întrecere, câştigătorii urmând să fie desemnaţi duminică.

ŞAPTE JUNIORI CONSTĂNŢENI LA CN DE TENIS DE MASĂ

Ieri, la Câmpulung Muscel, s-a dat startul Campionatului Naţional individual de tenis de masă pentru juniori III. Constanţa este reprezentată în cadrul întrecerii de şapte sportivi de la LPS “Nicolae Rotaru” - CS Farul, care speră la un loc pe podium. Este vorba de Alina Zaharia, Andreea Bucur, Bianca Manole, Mihaela Plăiaşu, Antoniu Pletea, Cristian Pletea şi Sebastian Vînă. „Sperăm la noi surprize şi în cadrul acestei întreceri, însă concursul este concurs. Noi ne dorim să creştem aceşti sportivi, care pentru moment se luptă cu sportivi cu mai multă experienţă”, a declarat Stelian Haşoti, antrenorul sportivilor constănţeni.

SINGURAN ŞI SPĂLĂŢELU AU PARTICIPAT LA CB PENTRU JUNIORI

La Varna au avut loc, săptămâna trecută, Campionatele Balcanice de înot pentru juniori, competiţie la care România a participat cu 20 de sportivi, 10 fete (născute 1994-1995) şi 10 băieţi (născuţi 1992-1993). Cei doi înotători de la CS Farul Constanţa (antrenor Anca Buzbuchi) care au participat la competiţie, Andra Singuran (n. 1995) şi Mihai Spălăţelu (n. 1993), au avut clasări modeste. Singuran a ocupat locul 7 la 800 m şi 200 m liber, iar Spălăţelu s-a clasat pe locul 10 la 100 m spate, pe 7 la 200 m spate şi pe 6 la 1.500 m liber. Bilanţul României la această competiţie a fost de 5 medalii de aur, 9 medalii de argint şi 9 medalii de bronz.

NUCU A SEMNAT CU VOLLEY BERGAMO

Voleibalista constănţeană Iuliana Nucu a ajuns în această săptămână la o înţelegere cu cea mai bună echipă din Europa, Volley Bergamo. Centrul echipei naţionale de volei feminin a României a semnat pentru un an cu câştigătoarea Ligii Campionilor, aceasta urmând să o înlocuiască pe Christiane Furst, care a plecat la campioana Turciei, Fenerbahce Istanbul. „Nu am stat pe gânduri când am primit această ofertă. Mai bine de atât nu se putea. Mă bucur că am reuşit acest transfer pentru că voi avea şi eu o vară liniştită”, a declarat Nucu.

ROMÂNIA - NAMIBIA, PRIMUL MECI LA IRB NATIONS CUP

Astăzi începe la Bucureşti o nouă ediţie a IRB Nations Cup la rugby, competiţie la care vor participa România, Namibia, Georgia, Italia A, Argentina Jaguars şi Scoţia A. Iată programul competiţiei - astăzi, ora 15.00: Namibia - România, ora 17.00: Argentina Jaguars - Italia A, ora 19.00: Scoţia A - Georgia; marţi, 15 iunie, ora 15.00: Italia A - Georgia, ora 17.00: Scoţia A - Namibia, ora 19.00: România - Argentina Jaguars; duminică, 20 iunie, ora 15.00: Georgia - Namibia, ora 17.00: Italia A - România, ora 19.00: Argentina Jaguars - Scoţia A. Partidele vor fi transmise în direct de TVR 2 şi TVR 3.

ROMÂNIA SE ÎNTOARCE FĂRĂ MEDALII DE LA CE DE BOX

Dintre cei şapte boxeri români care au participat la Campionatele Europene de la Moscova, niciunul nu a reuşit să depăşească faza sferturilor de finală şi să urce pe podium! Trei dintre ei au boxat în sferturi, dar au fost învinşi în meciurile decisive pentru medalii. Dacă Ionuţ Gheorghe (categoria 69 kg) a avut ghinion, rănindu-se în meciul cu maghiarul Balazs Bacskai, ceilalţi doi au cedat la puncte în faţa unor adversari mai valoroşi, din Rusia. Răzvan Andreiana (54 kg) a pierdut în faţa lui Eduard Abzalimov (scor 0-5), iar Constantin Bejenaru (91 kg) în faţa lui Egor Mehonţev (scor 3-10). Cei mai mulţi semifinalişti îi are Rusia (8 boxeri), urmată de Irlanda şi Ucraina (câte 5), Anglia şi Belarus (câte 4), Armenia, Germania şi Ungaria (câte 3).