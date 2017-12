PRIMELE PARTIDE LA TURNEELE ZONALE ALE JUNIORILOR A

Pe terenurile “Metalul“ (Grupa A), “Voinţa“ şi “ITC“ (Grupa B) din Complexul Sportiv “Badea Cârţan“ au debutat, ieri, partidele din cadrul celor două turnee zonale ale juniorilor republicani A la fotbal (jucători născuţi după 1 ianuarie 1991) găzduite de Constanţa. Rezultatele consemnate în prima zi - Grupa A: Metalul Constanţa - LPS Botoşani 1-0, Astra Ploieşti - Steaua Bucureşti 1-3; Grupa B: Viitorul Constanţa - Petrolul Ploieşti 4-2, Poli Iaşi - Juventus Bucureşti 3-3. Astăzi sunt programate următoarele meciuri - Grupa A, teren “Metalul”, ora 9.30: Metalul - Astra; ora 11.30: Botoşani - Steaua; Grupa B, ora 9.30, teren “Voinţa“: Viitorul - Iaşi; ora 11.30, teren “ITC“: Petrolul - Juventus. Câştigătoarea fiecărui turneu zonal obţine calificarea în semifinale.

CLAUDIU CIMPOIERU S-A CALIFICAT LA JO DE TINERET

Constanţa va avea un reprezentant la Jocurile Olimpice de tineret, competiţie care va avea loc în această vară, în perioada 14-26 august, la Singapore. Atletul Claudiu Cimpoeru (CSS Ilfov - CS Farul Constanţa) a obţinut unul dintre biletele puse la bătaie pentru Europa, la sfârşitul săptămânii trecute, în cadrul trialului de la Moscova. Sportivul pregătit de Valentin Anghel a concurat în proba de 3.000 m, unde a ocupat prima poziţie, după ce a oprit cronometrul la 8:36,05. Prima poziţie în această probă era singura care asigura prezenţa la Singapore, locurile pentru atleţii de pe continentul nostru fiind limitate şi diferite ca număr pentru fiecare probă. Numărul de participanţi a fost unul foarte mare, 768 de atleţi din 46 de ţări.

ZECE MEDALII PENTRU ATLEŢII CONSTĂNŢENI LA GRAND PRIX

Vineri şi sâmbătă, la Bucureşti, s-a desfăşurat prima etapă a Grand Prix-ului de atletism pentru seniori, tineret şi juniori I, concurs important de verificare înaintea Campionatelor Internaţionale de atletism ale României, programate, pe 4 iunie, la Constanţa. Sportivii constănţeni au reuşit să urce de zece ori pe podiumul întrecerii, obţinând trei medalii de aur, o medalie de argint şi şase medalii de bronz. Probele în care sportivii legitimaţi la CS Farul s-au impus au fost la aruncarea discului, prin Sergiu Ursu (Dinamo Bucureşti - CS Farul) - 61,99 m şi Nicoleta Grasu (Dinamo Bucureşti - CS Farul) - 59,65 m, şi în proba feminină de 100 m, prin Andreea Ogrăzeanu (CSS Alexandria - CS Farul) - 11,72 sec. Singura medalie de argint a fost cucerită de Bogdan Tucă, care s-a clasat pe poziţia a doua la 400 m garduri (52,64 sec.), în timp ce medaliile de bronz au fost cucerite de Alina Rîpanu, la 400 m (55,74 sec.) şi 800 m (2:06,97), Iulian Geambazu la 200 m (21,80 sec.) şi 400 m (48,35 sec.), Anton Culea (CSA Axiopolis Cernavodă), la disc 1,750 kg (41,07 m), şi Adrian Vasile (CS Farul - Rapid Bucureşti), în proba de lungime (7,35 m).

CINCI MEDALII PENTRU ÎNOTĂTORII CONSTĂNŢENI LA CN ŞCOLARE

La sfârşitul săptămânii trecute, în bazinul olimpic din Reşiţa, au avut loc Campionatele Naţionale de înot rezervate cluburilor sportive şcolare, competiţie la care au participat sportivi născuţi între 1996 şi 1998. Înotătorii de la Palatul Copiilor Constanţa au reuşit să cucerească un total de cinci medalii, ocupînd locul 11 în clasamentul general pe cluburi, cu 64 de puncte (53 la feminin, 11 la masculin). Performera delegaţiei constănţene a fost Iuliana Nadolu (12 ani, antrenor Dumitru Lungu), care a câştigat aurul la 50 m liber şi argintul la 100 m liber. Au mai cucerit medalii de bronz Silvia Macovei (13 ani, antrenor Anca Buzbuchi), la 50 m liber şi 50 m fluture, şi Paula Georgescu (14 ani, antrenor Dumitru Lungu), la 100 m fluture. La 50 m fluture, Georgescu s-a clasat pe locul 4, în timp ce Macovei a ocupat locul 4 la 100 m liber şi locul 5 la 100 m fluture. Cei 15 înotători constănţeni au fost însoţiţi la Baia Mare de antrenorul Dumitru Lungu.

PROGRAM SPECIAL PENTRU COPII DE 1 IUNIE

A 20-a ediţie a Cupei “1 Iunie” se pregăteşte de start. Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa, în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanţa, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa, Inspectoratul Şcolar Constanţa, Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, dar şi sponsorii competiţiei Dobrogea SA, Coca-Cola, “Salvaţii Copiii”, Avon şi Microsoft, anunţă o ediţie de neuitat. Programul şi surprizele pregătite vor fi dezvăluite astăzi, de la ora 11.00, la Restaurantul “Sport”, unde va avea loc o conferinţă de presă.

DULGHERU A RĂMAS PE POZIŢIA 32 ÎN IERARHIA WTA

Alexandra Dulgheru, care a câştigat, săptămâna trecută, turneul de la Varşovia, se menţine pe locul 32, cu 1.655 de puncte, în clasamentul WTA, dat publicităţii ieri. În Top 100 WTA mai sunt clasate trei românce. Sorana Cîrstea se menţine pe locul 34, cu 1.606p, Raluca Ioana Olaru este în coborâre zece poziţii, fiind acum pe locul 90, cu 707p, iar Edina Gallovits se menţine pe poziţia 96, cu 654p. Constănţeanca Simona Halep se află pe locul 114, la fel ca săptămâna trecută, cu 557p, în timp ce Monica Niculescu a coborât de pe poziţia 132 pe 144, cu 406p. La dublu, cel mai bine clasată româncă este Niculescu, care se află în continuare pe locul 31, cu 2.810p. Primele trei locuri în ierarhia WTA sunt ocupate de următoarele jucătoare: 1. Serena Williams (SUA) 8.475p, 2. Venus Williams (SUA) 6.386p, 3. Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.630p.

HĂNESCU SE MENŢINE PE LOCUL 37 ÎN CLASAMENTUL ATP

Tenismanul român Victor Hănescu se menţine pe locul 37 în clasamentul ATP, dat publicităţii ieri, în care alţi doi români, Victor Crivoi şi Adrian Ungur, au urcat câte o poziţie. Hănescu are 1.160 de puncte, Crivoi, ocupantul locului 158, are 306p, iar Ungur, aflat pe poziţia 166, are 293p. La dublu, cel mai bine clasat român este constănţeanul Horia Tecău, care a coborât patru poziţii şi ocupă locul 37, cu 1.764p. Primele trei de locuri ale clasamentului ATP de simplu sunt ocupate de următorii jucători: 1. Roger Federer (Elveţia) 10.030p, 2. Rafael Nadal (Spania) 6.880p, 3. Novak Djokovic (Serbia) 6.405p.

VOINA SE DECIDE DUPĂ MECIURILE ROMÂNIEI

Tehnicianul Radu Voina a declarat că nu a decis încă dacă rămâne la Oltchim Rm. Vîlcea şi în sezonul viitor, urmând să ia această hotărâre după meciurile naţionalei României cu Portugalia şi Elveţia, din preliminariile CE de handbal feminin. „Nu m-am decis. Am avut o discuţie scurtă cu cei din conducere. Nu am putut vorbi mai mult pentru că am fost prins cu naţionala. Mă voi decide după cele două meciuri pe care le mai avem. Sincer să fiu, în acest moment nici nu ştiu ce răspuns să dau”, a declarat Voina. Antrenorul care pregăteşte şi echipa naţională a anunţat lotul care va face deplasarea în Portugalia pentru meciul de la Leiria din preliminariile Campionatului European, programat miercuri, de la ora 21.00. Selecţionerul le-a lăsat acasă pe Ramona Maier, uşor accidentată, şi pe Cristina Zamfir (de la CS Tomis Constanţa), jucătoarele care vor pleca în Portugalia fiind: Ungureanu, Smedescu, Elisei-Ardean, Puşcaşu, Dincă, Manea, Stanca, Vărzaru, Maier, Nechita, Neagu, Lecuşanu, Moldovan, Geiger, Vizitiu şi Tivadar. Tricolorele sunt pe locul 2 în grupă, cu 5 puncte, după liderul Ucraina, cu 7p, iar ultimul meci din grupă este programat sâmbătă, la Tg. Mureş, ora 11.00, cu Elveţia.