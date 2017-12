ROMÂNCELE AU RATAT CALIFICAREA LA CM DE HANDBAL TINERET

Echipa naţională de handbal feminin a ratat calificarea la turneul final al Campionatului Mondial de tineret, programat, în luna august, în Coreea de Sud. Deşi turneul de calificare a avut loc la Drobeta Tr. Severin, elevele Marianei Tîrcă nu au reuşit să se impună decât în faţa Islandei, scor 31-28, cedând în faţa Croaţiei, scor 23-29, şi Franţei, scor 22-29. Pentru reprezentativa de tineret a României a evoluat şi Mihaela Petrescu, jucătoare la CS Tomis Constanţa.

DULGHERU A TRIUMFAT, DIN NOU, LA VARŞOVIA

Alexandra Dulgheru este jucătoarea română a momentului, ea reuşind, sâmbătă, să-şi apere titlul câştigat la Varşovia în 2009, în turneul de tenis dotat cu premii în valoare totală de 600.000 de dolari. Dulgheru a învins-o în finală, cu 6-3, 6-4, pe Jie Zheng (China, cap de serie nr. 5). Pentru victoria obţinută la Varşovia, Dulgheru va primi 470 de puncte WTA şi un cec în valoare de 98.500 de dolari, în timp ce Zheng va încasa 52.500 de dolari şi 320 de puncte. În finala de anul trecut, Dulgheru a învins-o, cu 7-6 (7/3), 3-6, 6-0, pe Alona Bondarenko (Ucraina). Dulgheru speră să joace cât mai multe meciuri şi în al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros, care a debutat, duminică, la Paris. „Planul meu minim la Paris este să trec de primul tur. Însă, sinceră să fiu, sper să mă bucur de mai multe jocuri”, a declarat Dulgheru, nr. 32 mondial, care împlineşte, pe 30 mai, 21 de ani, şi care are două titluri WTA în palmares, ambele la Varşovia. În primul tur la Roland Garros, Alexandra Dulgheru, cap de serie nr. 31, va evolua împotriva jucătoarei Lucie Hradecka (Cehia, locul 71 WTA).

CÎRSTEA A PĂRĂSIT ROLAND GARROS

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea a ratat, duminică, calificarea în turul 2 la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. Cîrstea a fost învinsă, în runda inaugurală, cu 6-3, 6-1, de Svetlana Kuznetsova (Rusia, cap de serie nr. 6). Pe tabloul principal feminin se mai află alte două jucătoare din România. Raluca-Ioana Olaru o va întâlni pe rusoaica Anastasia Pivovarova, venită din calificări, iar Simona Halep, venită din calificări, va juca, în runda inaugurală, cu australianca Samantha Stosur, a şaptea favorită a competiţiei.

“STEJARII“, VICTORIE CONFORTABILĂ ÎN UCRAINA

Naţionala de rugby a României a învins, sâmbătă, în deplasare, scor 33-3 (14-3), selecţionata similară a Ucrainei, în manşa tur a primului tur de recalificare la Campionatul Mondial din Noua Zeelandă. Returul va avea loc pe 5 iunie, la Botoşani. În faza următoare a recalificărilor, România va întâlni Tunisia, într-o singură manşă, iar în ultima etapă înainte de accederea pe tabloul Cupei Mondiale, România va înfrunta, într-o dublă manşă, învingătoarea dintre Uruguay şi Kazakhstan.

NAŢIONALA U20 A RATAT CALIFICAREA ÎN GRUPA DE ELITĂ A CM DE RUGBY

Echipa naţională de rugby sub 20 de ani a României a ratat calificarea în grupa de elită a Campionatului Mondial, după ce a pierdut, sâmbătă, în faţa Italiei, scor 7-30, într-un meci din cadrul Junior World Rugby Trophy (grupa a doua valorică). Pentru echipa noastră au punctat în repriza secundă, Marius Munteanu - eseu şi Ştefan Pătraşcu - transformare. Italienii au reuşit patru eseuri, două dintre ele transformate, şi două lovituri de pedeapsă. În această partidă au evoluat şi patru jucători de la RCJ Farul: Florentin Ion, Filip Lazăr, Vali Mototolea şi Florin Sasu. În primul joc de la Junior World Rugby Trophy, România câştigase în faţa Uruguay-ului, cu 15-12. În ultimul meci din grupă, România va întâlni, pe 26 mai, Papua Noua Guinee.

CRISTINA VĂRZARU, CAMPIOANĂ CU VIBORG

La o săptămână după ce a cucerit trofeul Ligii Campionilor în acest sezon şi pe cel de golgeter al competiţiei, în finala cu Oltchim Rm. Vîlcea, handbalista Cristina Vărzaru a câştigat şi titlul naţional în campionatul danez. Echipa sa, Viborg HK, a învins formaţia Randers HK, în deplasare, cu 27-25. Cu scorul general de 2-0, după victoria de acasă din prima confruntare a finalei, Viborg a fost încoronată şi cu titlul naţional. În meciul 2 al finalei, Vărzaru a marcat cinci goluri. Extrema dreaptă mai are contract cu Viborg HK până în vara anului viitor.

ROMÂNIA VA ORGANIZA CM U20 ŞI U18 DE HOCHEI PE GHEAŢĂ

România a obţinut sâmbătă, la Koln, cu ocazia Congresului Anual al Federaţiei Internaţionale de Hochei pe Gheaţă, dreptul de organizare al Campionatelor Mondiale rezervate echipelor Under 18 şi Under 20. Întrecerile grupei B a CM Under 20 se vor disputa la Miercurea Ciuc, unde România va întâlni echipele similare din Polonia, Ungaria, Coreea de Sud, China şi Australia, în perioada 13-19 decembrie 2010. Turneul rezervat echipelor Under 18 va avea loc, cel mai probabil, la Braşov, dar o decizie va fi luată în septembrie. La această categorie de vârstă, România se află în Grupa A, din care mai fac parte Austria, Croaţia, Serbia, Estonia şi Noua Zeelandă. La seniori, România va juca în Grupa B, la Zagreb, în perioada 10-16 aprilie, cu echipa ţării gazdă, Islanda, Bulgaria, China şi Irlanda.