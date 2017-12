HCM JOACĂ SÂMBĂTĂ, CU STEAUA

Derby-ul etapei a 23-a din Liga Naţională la handbal masculin, dintre Steaua Bucureşti şi HCM Constanţa, se va juca sâmbătă, 10 aprilie, de la ora 13.00 (în direct la Digi Sport), la Chiajna, cu 11 zile mai devreme decât data oficială a rundei, 21 aprilie, deoarece gazdele vor pregăti în acea perioadă meciurile din semifinalele Cupei Cupelor. Etapa a 23-a se va disputa după încheierea pauzei din campionatul intern, datorată reunirii echipei naţionale. Steaua şi HCM s-au înţeles să joace mai devreme cu două săptămâni, pentru că, pe 24 sau 25 aprilie, steliştii vor primi vizita spaniolilor de la Fraikin BM Granollers, în manşa tur a semifinalelor Cupei Cupelor. Partida retur se va juca peste o săptămână, în Spania. Înaintea derby-ului Steaua - HCM, formaţia constănţeană este pe primul în clasament, cu 37 de puncte, iar bucureştenii sunt pe poziţia a patra, cu 27p.

TECĂU, ÎN SEMIFINALE LA CASABLANCA

Perechea formată din constănţeanul Horia Tecău şi suedezul Robert Lindstedt, cap de serie nr. 3, s-a calificat, ieri, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Casablanca (Maroc), dotat cu premii în valoare totală de 450.000 de euro. Tecău şi Lindstedt au învins, în sferturile de finală, cu 6-2, 6-4, cuplul britanic Colin Fleming / Ken Skupski. În semifinale, Tecău şi Lindstedt vor întâlni cuplul spaniol Marcel Granollers / Marc Lopez, cap de serie nr. 2.

LIGA A IV-A LA FOTBAL

Rezultatele înregistrate în prima etapă din play-off-ul şi play-out-ul Ligii a IV-a la fotbal - Play-off: Victoria Cumpăna - Gloria Băneasa 2-1 (A. Fiscuci 60, C. Nicolai 75 / Cabason 27) - la juniori: 6-3; Gloria Albeşti - Dunărea Ostrov-Rasova 2-1 (I. Zbârcea 32, V. Mocanu 36 / Şteflea 80) - 6-1; GSIB Mangalia - Ştiinţa Poarta Albă 7-0 (D. Moraru 25, I. Ilie 30, S. Nicoliţă 55, S. Zgubea 71, 80, C. Florea 74, C. Grigore 85) - 17-0; CSO Ovidiu - Perla Murfatlar 3-4 (Caramişin 14, Rânjă 40, Dulan 47 / Manoliu 7, Stănciuc 60, Ge. Chelariu 78, Mancaş 90) - 4-5; Portul Constanţa - Carsium Hîrşova 3-1 (Armencea 38, 68, A. Anghel 70 / Iordan 72) - 5-0 ; Farul Tuzla - CS Peştera 1-5 (Iosif 52 / Cl. Mitu 37, 73, E. Anghel 48, Piron 66, 85) - 0-4. Clasament: 1. Peştera 31p; 2. GSIB 26p; 3. Ostrov-Rasova 21p. Play-out: CS Mihail Kogălniceanu - Înfrăţirea Cogealac 4-0 (Anei 20, Pîndichi 47, 69, Ilaşcu 59) - 3-0 (neprezentare); Axiopolis Sport Cernavodă - Aurora 23 August 2-1 (Memet 18, 65 / Bălteanu 78) - 3-0; Sport Prim Oltina - Viitorul Pecineaga 3-1 (Bărăitaru 12, Ghercici 50, I. Cristea 71 / Cherim Kadan 77); Dunărea Ciobanu - Sparta Techirghiol 1-4 (Mititelu 57 / Pavlicu 11, 70, Chifoi, 20, Berceanu 55) - 4-3; Dacia Mircea Vodă - Elpis Constanţa 2-0 (V. Ciobanu 71, 69) - 0-4; Viitorul Nisipari - Cariocas Constanţa 2-1 (Cartoafă 32, M. Badea 71 / Pripoi 63) - 1-3. Clasament: 1. Elpis 23p (golaveraj: 30-6); 2. Kogălniceanu 23p (23-14); 3. Axiopolis 21p.

CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Rezultatele înregistrate în Campionatul Judeţean de fotbal - SERIA NORD (etapa a 19-a): Viitorul Fîntînele - Voinţa Valu lui Traian 0-2 (Sali 37, Gânju 80); Gloria Seimeni - Viteazul Sinoe Mihai Viteazu 5-0 (I. Ştefan 17, V. Rusu 52, 60, D. Munteanu 83, 85); Recolta Nicolae Bălcescu - Pescăruşul Gîrliciu 1-0 (Fl. Ştefan 34); Sport Club Horia - Viitorul Vulturu 7-1 (Bălan 2, 14, Cristea 42, 70, 88, Şeitan 44, 82 / I. Roman 60); Dunaris Topalu - SC Val Poarta Albă 1-2 (I. Neacşu 6 / Condurache 41, Lupuşoru 63); Viitorul Tîrguşor - Sportul Tortoman 0-3 (gazdele s-au retras din campionat); Ulmetum Pantelimon - Ştef Serv Seimeni 3-0 (oaspeţii s-au retras din campionat). Partida Voinţa Siminoc - Pescarul Ghindăreşti a fost amânată. Clasament: 1. Valu lui Traian 46p; 2. Siminoc 43p; 3. Gloria Seimeni 37p. SERIA SUD (etapa a 16-a): CSS Medgidia - AS Ciocîrlia 1-0 (Calu 80); Danubius Rasova-Ostrov - Marmura Deleni 9-0 (A. Oprea 6, 15, 33, 70, C. Mihai 20, 54, 57, M. Cruceru 40, Cr. Iordan 72); AS Independenţa - Trophaeum Adamclisi 2-3 (Osman 10, Parfenie 14 / Neacşu 41, 60, Baranga 79); Inter Ion Corvin - CSM II Medgidia Valea Dacilor 5-1 (Ion 21, Creţu 35, C. Stan 66, Palabiuc 72, Sandu 80 / Mincă 22). Partidele Sacidava Aliman - CS II Peştera, Progresul Dobromir - ELIF Fîntîna Mare şi AS Carvăn - Viitorul Cobadin au fost amânate. Clasament: 1. Carvăn 36p (golaveraj: 63-16); 2. Danubius Rasova-Ostrov 36p (53-13); 3. CS II Peştera 32p. SERIA EST (etapa a 16-a): CFR Constanţa - Vulturii Cazino Constanţa 0-1 (Proca 17); Unirea Topraisar - Luceafărul Amzacea 2-1 (Cl. Sandu 8, 56 / D. Cristea 77); Viitorul Mereni - Sparta II Techirghiol 0-4 (Beldiman 41, 56, 78, 81); Viitorul Cerchezu - Fulgerul Chirnogeni 3-2 (S. Ion 45, 47, Oană 87 / Vişan 40, Stângă 65); Gloria II Albeşti Cotu Văii - Recolta Negru Vodă 0-5 (Boicu 16, 70, Dragomir 68, Cupeş 72, I. Enache 88); CS Agigea - AS Bărăganu 4-0 (Miron 14, M. Nicolae 30, Damir 78, A. Rusu 90); Avîntul Comana - CS II Eforie 3-0 (neprezentare). Clasament: 1. Agigea 45p; 2. Topraisar 32p; 3. Vulturii Cazino Constanţa 29p (golaveraj: 31-22); 4. Amzacea 29p (37-28); 5. Mereni 29p (31-37).

NINEL MICULESCU, TREI MEDALII DE AUR LA CE DE HALTERE

Sportivul Ninel Miculescu a câştigat, ieri, la categoria 69 kg, trei medalii de aur la Campionatul European de haltere de la Minsk (Belarus), la stilul smuls (153 kg), la stilul aruncat (180 kg) şi la total (333 kg). Marţi, în a doua zi de competiţie de la Minsk, Antoniu Buci a cucerit două medalii la cat. 62 kg: aurul la stilul aruncat (165 kg) şi argintul la total (300 kg). Florin Veliciu s-a clasat pe locul 7 la total (276 kg). În prima zi de concurs, Gabriel Olaru a ratat la cat. 56 kg, reuşind o singură încercare (100 kg la proba smuls). La CE de la Minsk participă 227 de sportivi din 32 de ţări. România va mai fi reprezentată astăzi de Roxana Cocoş, la cat. 63 kg. Obiectivul tricolorilor, câştigarea a patru medalii, din care două la total, a fost îndeplinit după trei zile de concurs.

ROMÂNIA - UCRAINA, ÎN CUPA DAVIS, LA ARENELE BNR

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, Ruxandra Dragomir, a declarat că partida din Cupa Davis dintre România şi Ucraina, din turul 2 al Zonei Euro-africane, se va disputa la Arenele BNR din Bucureşti. Preşedintele FR Tenis a adăugat că din echipa României vor face parte, cu siguranţă, Victor Hănescu şi Victor Crivoi. Ruxandra Dragomir consideră că echipa României este favorită în confruntarea cu Ucraina, programată în perioada 7-9 mai. România si Ucraina nu s-au întâlnit niciodată în Cupa Davis, iar dacă vor câştiga partida din cadrul Grupei I a Zonei Euro-africane, Victor Hănescu şi colegii săi vor juca, în luna septembrie, în barajul pentru promovarea în Grupa Mondială. În caz contrar, ei vor juca pentru rămânerea în Grupa I.

DULGHERU, ELIMINATĂ DE CLIJSTERS LA MARBELLA

Jucătoarea de tenis Alexandra Dulgheru a ratat, ieri, calificarea în turul al doilea al turneului de la Marbella (Spania), dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Dulgheru a fost învinsă, în runda inaugurală, cu 6-4, 6-7 (1/7), 6-2, de Kim Clijsters (Belgia, cap de serie nr. 3). Pentru participarea la turneul de la Marbella, Dulgheru va primi un punct WTA şi un cec în valoare de 1.725 de dolari. În cadrul aceluiaşi turneu, astăzi, în turul secund, va avea loc întâlnirea dintre Simona Halep şi Sorana Cîrstea.

LIANA UNGUR, ÎN TURUL 2 LA CIVITAVECCHIA

Jucătoarea de tenis Liana-Gabriela Ungur, venită din calificări, s-a calificat în turul secund al turneului challenger de la Civitavecchia (Italia), dotat cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari. Ungur a trecut în primul tur de italianca Martina Di Giuseppe, scor 6-1, 6-2. În turul 2, Ungur va juca în compania sportivei franceze Severine Beltrame, cap de serie nr. 8.