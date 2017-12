Campionatul European de baschet

În Polonia au continuat întrecerile Campionatului European de baschet masculin cu partidele din faza grupelor semifinale – grupa F: Slovenia – Polonia 76-60; Serbia – Turcia 64-69. Ultimele partide din grupa E: Rusia – Macedonia 71-69; Franţa – Grecia 71-69; Germania – Croaţia 59-64. Clasamentul final al grupei: 1.Franţa 10p; 2.Rusia 8p; 3.Grecia 8p; 4.Croaţia 7p; 5.Macedonia 6p; 6.Germania 6p. Astăzi sînt programate ultimele partide din grupa F: Lituania – Serbia; Polonia – Spania; Turcia – Slovenia

Juan Martin Del Potro l-a învins pe Roger Federer şi a cîştigat US Open

Argentinianul Juan Martin Del Potro, cap de serie numărul 6, a cîştigat primul său titlu de Grand Slam, după ce l-a învins, luni, la New York, în finala de la US Open, pe cvintuplul deţinător al titlului şi numărul 1 mondial, Roger Federer, cu scorul de 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-2. Del Potro, de doar 20 de ani, a reuşit să-l priveze pe Federer de al 16-lea titlu de Grand Slam, de al treilea al sezonului (după Roland-Garros şi Wimbledon) şi de un al şaselea consecutiv la US Open. Argentinianul nu-l învinsese niciodată pe elveţian, în şase meciuri jucate. În semifinale, Del Potro îl eliminase pe Rafael Nadal. Înaintea lui, niciun tenisman nu a reuşit să-i învingă atît pe Nadal, cît şi pe Federer în drumul spre o victorie la un turneu de Grand Slam. “Visul meu a devenit realitate. Merg acasă cu trofeul şi este cea mai frumoasă senzaţie pe care o puteam trăi în viaţa mea”, a spus jucător sud-american. Del Potro este primul argentinian şi sud-american care cîştigă US Open după Guillermo Vilas în 1977. El devine primul jucător din afara Europei care cîştigă un Grand Slam, după compatriotul său Gaston Gaudio la Roland-Garros în 2005. La 1,98 m, el este cel mai înalt jucător ce cîştigă un turneu de Grand Slam.

Surorile Serena şi Venus Williams au cîştigat proba de dublu la US Open

Surorile Serena şi Venus Williams s-au impus, luni seară, în finala probei de dublu a ultimului turneu de Grand Slam al anului, US Open, în faţa favoritelor numărul 1, Cara Black (Zimbabwe)/Liezel Huber (SUA). Perechea formată din Serena şi Venus, cap de serie numărul 4, s-a impus în două seturi identice, scor 6-2, 6-2. Pentru cele două învingătoare este cel de-al treilea turneu de Grand Slam cîştigat anul acesta la dublu, după ce şi-au mai adjudecat Australian Open şi Wimbledon. La Roland Garros, ele s-au oprit în optimi.

Wasilewski a părăsit spitalul după trei intervenţii chirugicale la piciorul drept

Fundaşul echipei Anderlecht Bruxelles, Marcin Wasilewski, a părăsit, luni seara, spitalul din Anvers după ce a fost supus la trei intervenţii chirurgicale în urma dublei fracturi de tibie şi peroneu, suferite într-un meci disputat la 30 august. Wasilewski îşi va continua perioada de recuperare la clubul din Bruxelles, iar internaţionalul polonez în vîrstă de 29 de ani va susţine vineri o conferinţă de presă unde va da mai multe detalii legate de starea sa de sănătate. “Marcin va putea extrem de repede să-şi înceapă recuperarea. Riscurile unor complicaţii sînt acum extrem de mici şi sîntem încrezători că jucătorul poate fi optimist în ceea ce priveşte şansele sale de a-şi continua cariera”, a declarat şeful staff-ului medical al clubului din Bruxelles, Louis Kinnen. Internaţionalul polonez al echipei Anderlecht, Marcin Wasilewski, victima unui fault dur din partea mijlocaşului Axel Witsel în prima repriză a partidei cu Standard Liege, disputată la 30 august în prima ligă belgiană, a suferit o fractură de tibie şi peroneu la piciorul drept. Potrivit clubului belgian jucătorul polonez va fi indisponibil între 10 şi 12 luni. Marcin Wasilewski şi clubul Anderlecht au ţinut, printr-un comunicat postat pe site-ul oficial, să le mulţumească tuturor fanilor ce şi-au exprimat susţinerea, prin apeluri telofonice, e-mail-uri şi SMS-uri, pentru apărătorului polonez şi pentru Jan Polak, care de asemenea a suferit o leziune gravă în timpul jocului cu Standard.

Suspendarea lui Eduardo a fost anulată în apel

Comisia de Apel a UEFA a anulat suspendarea pentru două meciuri a atacantului echipei Arsenal, Eduardo, care a fost acuzat de simulare la partida din 26 august, cu Celtic Glasgow, din play-off-ul Ligii Campionilor. “După examinarea elementelor, în special a declaraţiilor arbitrului şi asistentului, precum şi a mai multor extrase video, nu s-a stabilit că arbitrul a fost înşelat în decizia privind penaltyul. În consecinţă. decizia Comisiei de Disciplină de la 1 septembrie este anulată”, a anunţat Comisia de Apel. În 3 septembrie, Arsenal a făcut apel, apreciind că decizia Comisiei de Disciplină a UEFA este “profund greşită” şi bazată pe “erori” şi “inexactităţi”. În minutul 28 al meciului cîştigat de Arsenal, scor 3-1, cu Celtic Glasgow, Eduardo a obţinut un penalty pe care l-a şi transformat. Imaginile au arătat că jucătorul croat al englezilor a căzut în careu fără a fi atins de portarul polonez al scoţienilor, Boruc.

Rodrigo Kenton, demis din funcţia de selecţioner al statului Costa Rica

Federaţia de Fotbal din Costa Rica l-a demis pe selecţionerul Rodrigo Kenton, în funcţie din iunie 2008, după trei înfrîngeri care, deocamdată, au dus echipa naţională în afara cursei pentru calificarea directă la Cupa Mondială din 2010. După un parcurs aproape perfect în meciurile tur din zona Concacaf (America de Nord, Centrală şi Caraibe), Costa Rica a pierdut toate partidele retur. Înfrîngerile cu Honduras, Mexic şi Salvador au dus Costa Rica pe locul 4, sinonim cu barajul cu ocupanta poziţiei a cincea din zona Americii de Sud. În zona Concacaf mai sînt două etape de disputat, în care Costa Rica va întîlni Trinidad Tobago şi SUA. Costa Rica a participat la ultimele două ediţii ale Cupei Mondiale. Federaţia a precizat că succesorul lui Rodrigo Kenton nu a fost încă desemnat.

Medaliatul olimpic Darren Sutherland a fost găsit spînzurat în propria casă

Pugilistul irlandez Darren Sutherland, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Beijing, a fost găsit spînzurat în locuinţa sa din Londra, însă cel mai probabil s-a sinucis deoarece nu există semnele unei crime. Corpul boxerului în vârstă de 27 de ani a fost găsit de managerul său, Frank Maloney, care a anunţat imediat poliţia. “Este o tragedie pentru boxul irlandez şi cel mondial”, s-a limitat să spună Maloney. Cîştigător al medaliei de bronz la Jocurile Olimpice din 2008 de la Beijing la categoria mijlocie, Sutherland era şi dublu campion european, iar la finalul anului trecut a trecut la profesionism, înregistrînd patru victorii din tot atîtea posibile.

Modificări pentru Euro 2012

În urma unei şedinţe a Comitetului Executiv al UEFA, ce a avut loc la Nyon (Elveţia), s-a decis ca pentru preliminariile Campionatului European din 2012 să existe şase grupe de şase formaţii şi trei grupe de cinci. UEFA include un număr de 53 de naţiuni, dar selecţionatele Ucrainei şi Poloniei sînt calificate direct pentru acest turneu final în calitate de ţări gazde. Primele echipe din fiecare grupă vor fi direct calificate pentru faza finală, precum şi cea mai bine clasată naţională de pe locul secund. În total zece echipe vor fi calificate direct. Celelalte opt formaţii de pe locul secund se vor înfrunta într-un baraj (tur-retur) pentru celelalte patru locuri rămase la turneul final. Se ajunge deci la 14 formaţii calificate, la care se vor adăuga cele două naţiuni organizatoare. În 2012 va fi ultima ediţe a Campionatului European la care vor lua parte doar 16 echipe, începînd cu Euro 2016 la turneul final vor participa 24 de formaţii. Tragerea la sorţi pentru faza preliminară a Euro 2012 va avea loc pe data de 7 februarie 2010, la Varşovia (Polonia).

„Fair-play financiar” în fotbalul european

Comitetul Executiv al UEFA a adoptat în unanimitate ieri principiul „fair-play-ului financiar”, reprezentînd un control de gestiune rezervat viitorului acces în competiţiile europene pentru cluburile cu bugete echilibrate şi excluderea grupărilor cu datorii. Principiul general al acestei hotărîri este simplu: un club nu poate cheltui mai mulţi bani decît produce, pentru a putea fi inclus în competiţiile europene. Ceea ce preşedintele UEFA, Michel Platini, a numit „succes pe credit” (reuşita unui club ce trăieşte din datorii) nu va mai fi posibil în viitor. Noua regulă este o adevărată revoluţie în fotbal! În cazul în care astfel de criterii ar fi existat în trecut, cluburi ce au datorii, ca Manchester United, Inter, Chelsea sau FC Liverpool, nu ar fi putut participa în Liga Campionilor. În anul competiţional 2012-2013, UEFA va examina evoluţia conturilor financiare pe ultimele două sezoane. Începînd din 2013-2014, ar putea fi stabilite sancţiunile de către un juriu independent, scara sancţiunilor variind de la amenzi pînă la suspendarea din competiţiile europene. Platini doreşte ca principalul criteriu al fair-play-ului financiar să fie un buget echilibrat pe o perioadă de trei ani.

Adebayor, acuzat de comportament violent şi nesportiv

Federaţia Engleză de Fotbal a anunţat ieri, pe site-ul oficial, că atacantul lui Manchester City, Emmanuel Adebayor, a fost acuzat de comportament violent şi atitudine nesportivă, în urma incidentelor de la partida cu Arsenal Londra. „Comisia a decis ca Adebayor să fie acuzat oficial de comportament violent pentru incidentul cu Robin van Persie, în urma căruia jucătorul lui Arsenal a avut nevoie de îngrijiri medicale. Arbitrul Mark Clattenburg a precizat că nu a văzut ce s-a întîmplat, dar a confirmat că, dacă ar fi observat, l-ar fi eliminat pe Adebayor”, se arată într-un comunicat al FA, în care se precizează că jucătorul are timp pînă miercuri seară să răspundă acuzaţiilor. De asemenea, atacantul lui Manchester City a fost acuzat de atitudine nesportivă din cauza faptului că a alergat pînă în cealaltă parte a terenului, pentru a sărbători golul marcat în faţa suporterilor lui Arsenal, fosta sa echipă. Manchester City a învins sîmbătă cu 4-2 pe Arsenal Londra, într-un meci din campionatul Angliei. Emmanuel Adebayor a marcat golul cu numărul trei al echipei sale.

Lotus revine în Formula 1

O echipă ce va purta numele Lotus va evolua în Formula 1 pentru prima oară din anul 1994, după ce a primit al 13-lea loc pentru sezonul viitor, devenind a patra formaţie nouă în Campionatul Mondial din 2010, alături de Campos Grand Prix, Manor şi USF1. Lotus, care a concurat în F1 din 1958 pînă în 1994, a primit locul în faţa echipelor BMW Sauber şi Epsilon Euskadi, în urma unui proces de selecţie efectuat de către FIA. Lotus are în palmares şapte titluri la constructori şi şase titluri la piloţi. Gruparea BMW Sauber, care a fost preluată de un fond elveţian de investiţii, după retragerea BMW, a primit din partea FIA a „14-a poziţie” în Campionatul Mondial, ceea ce înseamnă că va fi prima care va concura în cazul în care apare un loc vacant pentru 2010. Totuşi, n-ar fi exclus ca FIA să mărească la 14 numărul echipelor participante la ediţia CM de anul viitor.