O nouă partidă de verificare pentru Oil Terminal

Formaţia pregătită de Dumitru Sărăcin, Oil Terminal Constanţa, dispută sîmbătă, de la ora 11.00, pe teren propriu, o partidă de verificare împotriva echipei Dunărea Călăraşi. De la reluarea pregătirilor, Oil Terminal a mai jucat un meci amical, pierdut, cu 1-3, în faţa Farului Constanţa.

Gloria Bistriţa poate organiza meciuri în nocturnă

Clubul Gloria Bistriţa este pregătit să găzduiască în noul campionat meciuri în nocturnă, a declarat directorul general adjunct al grupării ardelene, Răzvan Grec. Vineri a avut loc inspecţia LPF de omologare a stadionului din Bistriţa, inclusiv a terenului de joc, pentru noul sezon competiţional, procedura aplicîndu-se tuturor cluburilor din Liga I înaintea începerii unui nou campionat.

Beckham, huiduit de fani

Internaţionalul englez David Beckham a jucat, joi seară, prima sa partidă oficială în tricoul formaţiei Los Angeles Galaxy după cele cinci luni petrecute sub formă de împrumut la AC Milan, iar în momentul înlocuirii sale a fost admonestat de o parte a suporterilor prezenţi în tribune. Publicaţiile sportive nord-americane au caracterizat evoluţia modestă a mijlocaşului în vîrstă de 34 de ani, despre care au scris că “a părut lent şi a avut puţine reuşite”. Beckham a fost înlocuit, în min. 70 al întîlnirii pe care LA Galaxy a cîştigat-o cu New York Red Bulls, scor 3-1, moment în care mai mulţi fani l-au fluierat şi au afişat un banner pe care se putea citi “merităm mai mult”. Internaţionalul englez s-a întors în SUA abia în urmă cu o săptămînă şi a ratat primele 17 partide pe care formaţia sa le-a disputat în Major League Soccer. Beckham, care la începutul acestui an fost împrumutat la AC Milan pînă la finalul sezonului din Serie A, mai are contract cu LA Galaxy pînă în luna noiembrie. De curînd, fostul mijlocaş al lui Manchester United şi Real Madrid a declarat că selecţionerul reprezentativei Angliei, Fabio Capello, i-a transmis să revină la un club din Europa, pentru a avea şanse mai mari să fie convocat la acţiunile echipei naţionale.

Preşedintele FC Barcelona l-a vizitat la spital pe Mircea Lucescu

Preşedintele grupării FC Barcelona l-a vizitat la spital pe tehnicianul echipei Şahtior Doneţk, Mircea Lucescu, care a suferit un preinfarct. Potrivit sursei citate, Laporta s-a aflat la Doneţk pentru a negocia transferul fotbalistului Dmitri Cigrinski la echipa catalană. Mircea Lucescu a suferit un preinfarct, miercuri seară, şi a fost operat la Doneţk. Intervenţia chirurgicală a avut loc în jurul orei 3.00, starea antrenorului român fiind acum stabilă.

Del Piero îşi va prelungi contractul cu Juventus

Căpitanul formaţiei Juventus Torino, Alessandro Del Piero, s-a înţeles cu oficialii vicecampioanei din Serie A şi va semna un nou angajament care îi va prelungi şederea la clubul torinez pînă în iunie 2011, informează Gazzetta dello Sport. Anunţul oficial a fost făcut public, vineri, de administratorul delegat al lui Juventus, Jean-Claude Blanc, şi de vicepreşedintele Fiat, Johann Elkann. Del Piero, în vîrstă de 34 de ani, mai avea contract cu Juventus pînă în vara lui 2010. Del Piero evoluează pentru “bătrîna doamnă” din 1993, fiind golgeterul all-time al clubului.

Ultimele rezultate din UEFA Europa League

Joi seară, în ultimele 11 partide disputate în turul al doilea preliminar din UEFA Europa League, manşa tur, s-au înregistrat următoarele rezultate: FC Differdange 03 (Luxemburg) - HNK Rijeka (Croaţia) 1-0 (Piskor 63); Legia Varşovia (Polonia) - Olimpi Rustavi Tbilisi (Georgia) 3-0 (Paluchowski 19, Kielbowiecz 70, Szalachowski 82); NK Gorica (Slovenia) - FC Lahti (Finlanda) 1-0 (Krsic 39); AC Juvenes-Dogana (San Marino) - Polonia Varşovia (Polonia) 0-1 (Kokosinski 2); NK Rudar Velenje (Slovenia) - Steaua Roşie Belgrad (Serbia) 0-1 (Perovic 59); Brondby (Danemarca) - Flora Tallin (Estonia) 0-1 (Vanna 50); FK Sarajevo (Bosnia-Herţegovina) - Spartak Trnava (Slovacia) 1-0 (Muminovic 14); Falkirk (Scoţia) - FC Vaduz (Liechenstein) 1-0 (Flynn 51); NAC Breda (Olanda) - FC Gandzasar Kapan (Armenia) 6-0 (Kwakman 24, Graaf 55, 70, Amoah 57, 61, Lurling 68); St. Patricks (Irlanda) - FC La Valetta (Malta) 1-1 (O’Brien 38 / Agius 65); KR Reykjavik (Islanda) - FC Larissa (Grecia) 2-0 (Sigurdsson 55, Takefusa 90). Meciurile retur se vor disputa pe 23 iulie.

Manchester United a transferat un atacant senegalez

Atacantul senegalez Mame Biram Diouf, legitimat la Molde FK, va evolua din 2010 la echipa Manchester United, a anunţat clubul din prima ligă norvegiană. Trecerea lui Diouf (21 de ani) la Manchester United mai este condiţionată doar de o vizită medicală pe care trebuie să o facă senegalezul în Marea Britanie, săptămîna viitoare. Diouf, care a marcat în acest an 12 goluri în 17 meciuri, va încheia sezonul în Norvegia, urmînd să se alăture echipei Manchester United în ianuarie 2010. Cam tot atunci va fi apt de joc şi atacantul francez Gabriel Obertan, transferat de United în această vară, dar… accidentat. „Obertan are o leziune ce îl impiedică să evolueze pentru trei luni, poate chiar mai mult. Vom şti mai multe în momentul vizitei medicale, dar nu avem niciun fel de problemă cu asta”, a declarat Ferguson la Kuala Lumpur, acolo unde Manchester se află într-un stagiu de pregătire. Turneul asiatic nu va mai avea şi o etapă indoneziană, campioana Angliei renunţînd să mai viziteze această ţară după atentatele ce au avut loc vineri, în capitala Djakarta. Unul dintre ele a avut loc chiar la hotelul la care făcuse rezervări gruparea din Manchester!

Barcelona şi Inter negociază intens transferul lui Ibrahimovici

Internaţionalul suedez al echipei Internazionale Milano, Zlatan Ibrahimovici, este foarte aproape de un transfer la FC Barcelona, eventuala tranzacţie urmînd să includă şi doi fotbalişti, pe Samuel Eto’o şi Alexander Hleb. Potrivit cotidianului Marca, acordul dintre cele două cluburi s-ar putea concretiza în schimbul sumei de aproximativ 35 de milioane de euro, plus un transfer al lui Eto’o la Inter şi un împrumut al lui Hleb pentru un sezon în Italia. Acordul s-ar putea concretiza în următoarele 72 de ore, după ce în noaptea de joi spre vineri au avut loc negocieri la Milano între preşedintele FC Barcelona, Joan Laporta, şi conducerea clubului Inter.

Germanul Haussler a cîştigat etapa a 13-a a Turului Franţei

Rutierul german Heinrich Haussler (Cervelo) a cîştigat, vineri, etapa a 13-a etapă a Turului Franţei, desfăşurată între localităţile Vittel şi Colmar (200 km), după o lungă evadare pe ploaie. Haussler a fost urmat de spaniolul Amets Txurruka (Euskaltel) şi francezul Brice Feillu (Agritubel). Italianul Rinaldo Nocentini (AG2R) rămîne deţinătorul tricoului galben şi după etapa a 13-a.