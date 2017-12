Astăzi, tragerea la sorţi a partidelor din Liga I la fotbal pe plajă

Ediţia 2009 a Campionatului Naţional de fotbal pe plajă, Liga I, debutează oficial astăzi, cînd va avea loc tragerea la sorţi a partidelor. Evenimentul va avea loc la Hotel Oxford, de la ora 18.00, în prezenţa delegaţilor echipelor care s-au înscris în competiţie. „Sistemul de desfăşurare al campionatului îl vom decide la şedinţa tehnică dinaintea tragerii la sorţi, în funcţie de numărul echipelor care se vor înscrie”, a declarat Viorel Farcaş, principalul organizator al competiţiilor de fotbal pe plajă desfăşurate în Mamaia. Pînă ieri, zece echipe trimiseseră cereri de înscriere în competiţie, printre ele aflîndu-se şi semifinalistele ediţiei 2008: CS Eforie (campioana en titre), Rechinii Constanţa, Melody & Sharks şi Scuba Constanţa. Participantă la toate cele patru ediţii organizate pînă acum, echipa Telegraf & TV Neptun nu va lipsi nici în 2009. Printre formaţiile aflate la prima participare se numără Galacticii Costineşti, Volanti Barosani Bucureşti, Total Fitness Năvodari şi Steaua Dorobanţu. Primele meciuri ale competiţiei vor avea loc sîmbătă şi duminică, la arena de fotbal pe plajă amenajată în Mamaia, la Melody.

Voinţa Valu lui Traian, eliminată din lupta pentru promovarea în Liga a IV-a la fotbal

Miercuri, la Techirghiol, în al doilea meci contînd pentru barajul de promovare în Liga a IV-a la fotbal, Sport Prim Oltina a învins, cu 1-0, pe Voinţa Valu lui Traian, prin golul marcat de G. Plăcintă, în min. 78. Cum Voinţa a pierdut şi prima partidă, 2-3 cu Dunărea Ciobanu, echipa din Valu lui Traian este deja eliminată. Formaţia care va obţine promovarea în eşalonul al patrulea va fi stabilită duminică, la Techirghiol, cînd, de la ora 18.00, se vor întîlni Sport Prim Oltina şi Dunărea Ciobanu.

Sfîrşit de record pentru Spania

România şi SUA vor rămîne bornele între care Spania a stabilit recordul de partide fără înfrîngere - 35, la fel ca şi Brazilia! Record căruia i s-a pus capăt neaşteptat în prima semifinală a Cupei Confederaţiilor: Spania - SUA 0-2 (Altidore 27, Dempsey 74). Ca şi Egipt cu cîteva zile mai devreme, Spania a neglijat total echipa americană considerîndu-se învingătoare înainte de începerea partidei, în ciuda avertismentelor lansate de antrenorul Vicente del Bosque! Americanii au jucat cu dîrzenie, au profitat de două uriaşe gafe defensive - semnate Capdevilla şi Ramos - şi au înscris, apoi s-au apărat exact şi au cîştigat! Semnificativ este faptul că spaniolii au avut cea mai mare ocazie de a înscrie în finalul meciului la şutul de la distanţă al lui Xabi Alonso! Victorie meritată pentru americani, care ajung în finala mare a Cupei Confederaţillor, prima finală majoră din istoria lor fotbalistică, dacă excludem competiţiile CONCACAF, care nu reprezintă mai nimic în peisajul fotbalului mondial! Spania va juca finala mică, programată tot duminică, elevii lui Del Bosque rămînînd cu satisfacţia unui record solitar - 15 victorii consecutive pentru o echipă naţională.

Comisia de Disciplină a LPF a amînat cazul FC Argeş şi dosarul “Valiza” pînă în luna iulie

Comisia de Disciplină din cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a amînat judecarea cazului “FC Argeş” pentru 1 iulie şi pe cea a dosarului “Valiza” pentru 8 iulie, a anunţat vicepreşedintele comisiei, Adrian Neguţ. Comisia de Disciplină s-a întrunit, ieri, pentru prima oară de la trecerea sub jurisdicţia LPF şi a luat în discuţie dosarele trimise de FRF, referitoare la ultima etapă a Ligii I din sezonul trecut, precum şi dosarul “Valiza” şi cazul “FC Argeş”. Luni, preşedintele LPF, Dumitru Dragomir, a declarat, după întîlnirea cu membrii comisiilor jurisdicţionale ale ligii, că pînă pe 22 sau 24 iulie trebuie dat verdictul definitiv în cazul grupării FC Argeş.

14 oficiali din lotul “Corupţie în fotbal”, trimişi în judecată

Direcţia Naţională Anticorupţie a emis, ieri, un comunicat prin care anunţă că îi va trimite în judecată pe toţi cei implicaţi în scandalul corupţiei din arbitraj: Cornel Penescu, Florin Prunea, Marcel Lică, Gheorghe Constantin, Sorin Corpodean, Marcel Savaniu, Aurelian Bogaciu, Lucian Dan, Sorin Caia, Liviu Făcăleaţă, Cristian Libertatu, Cristian Mincă, Gheorghiţă Pieca şi Daniela Cîrstina. Trimiterea în Instanţă va atrage automat suspendarea lui Florin Prunea din funcţia de Director al Departamentului de Relaţii Internaţionale din cadrul Federaţiei Române de Fotbal (FRF), conform comunicatului emis în urmă cu cîteva zile de oficialii de la Casa Fotbalului. Prunea a declarat, ieri, că este liniştit în privinţa trimiterii sale în judecată, pentru că este nevinovat şi a apreciat că situaţia în care se află este “un circ”. În sarcina Prunea s-a reţinut infracţiunea de trafic de influenţă în formă continuată. El este acuzat că ar fi primit un total de 14.000 de dolari, în trei tranşe, din partea lui Cornel Penescu, pentru a interveni la Comisiile FRF ca oficialul argeşean să nu mai fie sancţionat sau să îi fie reduse sancţiunile în diverse cazuri de indisciplină. Pedeapsa prevăzută în lege pentru infracţiunea săvîrşită de Prunea este de la 2 la 10 ani de închisoare.

Mutu a participat la un meci în scopuri caritabile la New York

Adrian Mutu, a evoluat, miercuri noapte, într-un meci de binefacere organizat la New York de către baschetbalistul grupării din NBA Phoenix Suns, Steve Nash, informează violanews.com. Internaţionalul român se află în acestă perioadă în vacanţă la New York şi acest meci a reprezentat prima apariţie a atacantului pe terenul de joc după perioada de indisponibilitate cauzată de intervenţiile chirurgicale de la genunchi şi cot. Meciul caritabil a avut loc în cartierul Chinatown din New York, iar încasările vor fi donate în totalitate. La respectiva partidă au mai participat şi alţi fotbalişti de marcă: Thierry Henry, Javier Zanetti, Oscar Cordoba, Giovanni van Bronckhorst, Salomon Kalou şi Mathieu Flamini, precum şi mai multe vedete din NBA.

Baresi va veni în România

Vicepreşedintele AC Milan, Franco Baresi, va veni în România pentru prima ediţie a programului Milan Junior Camp, care va debuta săptămîna viitoare. Baresi, fostul căpitan al echipei AC Milan, se va afla la Bucureşti pentru două zile şi va participa la programul “Milan Junior Camp”, oferit de Intesa Sanpaolo Bank, care va avea loc în perioada 29 iunie - 3 iulie, pe stadionul formaţiei Sportul Studenţesc. În cursa pentru un loc în cadrul “Milan Junior Camp” s-au înscris circa 1.200 de copii între 7 şi 14 ani. Dintre aceştia 200 se vor pregăti timp de cinci zile sub îndrumarea directă a antenorilor de la centrul de juniori al AC Milan. La finalul programului de antrenamente, doi copii vor merge la Milano, pe Stadionul “San Siro”, alături de alţi copii din peste 30 de ţări. “Milan Junior Camp” este un proiect oficial marca AC Milan care a debutat în 1997 şi care este conceput ca o tabără sportivă de vară de o săptămînă. Anul trecut, “Milan Junior Camp” a avut loc în 124 de locaţii diferite din 29 de ţări şi a implicat peste 13.500 de copii, 250 săptămîni de training şi peste 300 de antrenori. În 2009, în cadrul acestui proiect, se vor antrena 15.000 de copii, în peste 160 de locaţii diferite din 37 de ţări. La lansarea programului, care a avut loc pe 8 mai, a fost prezent şi directorul de relaţii publice din cadrul AC Milan, fostul atacant Daniele Massaro.

12 milioane de euro pentru transferurile lui Carvalho şi Deco

Oficialii lui Inter Milano au demarat negocierile cu reprezentanţii lui Chelea Londra pentru a-i achiziţiona pe internaţionalii portughezi Ricardo Carvalho şi Deco, pentru care sunt dispuşi să achite în jur de 12 milioane de euro, a anunţat ediţia de joi a cotidianului The Telegraph. Discuţiile ar fi avut loc miercuri seară, în capitala Angliei, între directorul sportiv al echipei italiene, Marco Branca, şi o parte a conducerii executive a formaţiei britanice. Potrivit sursei citate, cele două părţi nu au ajuns încă la un acord asupra preţului pentru care s-ar putea efectua tranzacţia, Chelsea solicitînd pentru cei doi jucători aproximativ 15 milioane de euro. În urmă cu zece zile, preşedintele clubului milanez, Massimo Moratti, a anunţat că atît Carvalho (31 de ani), cît şi Deco (32 de ani), sînt doriţi la Inter de Jose Mourinho, cel care a mai lucrat cu aceştia şi la FC Porto. Mai mult, noul manager al lui Chelsea, Carlo Ancelotti, i-a anunţat pe oficialii echipei că cei doi internaţionali portughezi nu fac parte din planurile sale.

Real Madrid l-a transferat pe Albiol

Clubul Real Madrid a confirmat pe site-ul său oficial că a obţinut transferul fundaşului Raul Albiol, de la Valencia. Tranzacţia va intra în vigoare săptămîna viitoare, după vizita medicală şi semnarea contractului, cînd fotbalistul în vîrstă de 23 de ani va semna pe cinci sezoane. Potrivit ziarelor Marca şi AS, Valencia va încasa 15 milioane de euro, iar jucătorul va avea un salariu anual de 1,8 milioane de euro. Albiol este al doilea fotbalist spaniol adus la gruparea madrilenă de preşedintele Florentino Perez, după Sergio Ramos în 2005, în precedentul său mandat ca preşedinte. Aceasta este a treia achiziţie făcută de Real Madrid în ultima perioadă, după aducerea lui Kaka de la AC Milan şi a lui Cristiano Ronaldo de la Manchester United.

Stuttgart oferă 20 de milioane de euro pentru Huntelaar

Formaţia germană VfB Stuttgart este interesată de transferul atacantului olandez Klaas Jan Huntelaar, pe care Real Madrid vrea să-l vîndă. Echipa spaniolă a pus mai mulţi fotbalişti pe lista de transferuri, după ce şi-a achiziţionat serviciile superstarurilor Kaka şi Cristiano Ronaldo. De transferul lui Huntelaar mai sînt interesate Lyon, Juventus, Galatasaray şi Tottenham, dar presa germană a scris că VfB Stuttgart îl vrea pe olandez, după ce l-a vîndut pe Mario Gomez la Bayern Munchen, în schimbul a 30 de milioane de euro. “Şvabii” sînt dispuşi să ofere în schimbul atacantului olandez 20 de milioane de euro, aceeaşi sumă pe care Real a plătit-o cînd a cumpărat jucătorul de la Ajax, în luna decembrie a anului trecut.

Djibril Cisse va juca la Panathinaikos Atena

Atacantul francez al echipei Olympique Marseille, Djibril Cisse, va juca la Panathinaikos Atena, el semnînd un contract pe patru sezoane cu vicecampioana Greciei. Cisse a fost împrumutat de Marseille în sezonul trecut la Sunderland, pentru care a marcat zece goluri în 35 de meciuri. Djibril Cisse, în vîrstă de 27 de ani, a jucat în cariera sa pentru Auxerre, Liverpool, Olympique Marseille şi Sunderland.

Shaquille O’Neal, la Cleveland Cavaliers

Cleveland Cavaliers şi Phoenix Suns au ajuns la un acord pentru ca pivotul Shaquille O’Neal să evolueze, din sezonul următor, la echipa din Cleveland, a anunţat postul de televiziune ESPN. O’Neal va cîştiga la Cleveland Cavaliers 20 de milioane de dolari pentru sezonul 2009-2010. El juca la Phoenix Suns din februarie 2008. În schimb, Cleveland îi va ceda echipei Phoenix Suns pe Ben Wallace şi Sasha Pavlovici. Shaquille O’Neal, în vîrstă de 37 de ani, este cvadruplu campion NBA (de trei ori cu Los Angeles Lakers - în 2000, 2001 şi 2002 şi o dată cu Miami Heats - în 2006).

La 50 de ani, Jeannie Longo a cucerit al 56-lea titlu de campioană a Franţei la ciclism

Jeannie Longo, în vîrstă de 50 de ani, a cîştigat, joi, la Saint-Brieuc, proba de contratimp din cadrul Campionatelor Franţei la ciclism, reuşind astfel să-şi treacă în palmares al 56-lea titlu naţional. Pe un circuit lung de 23,5 km, deţinătoarea titlului, legendă a ciclismului feminin, a depăşit-o pe ocupanta locului 2, Edwige Pitel, cu peste 30 de secunde. Jeannie Longo, născută pe 31 octombrie 1958, a obţinut primul său titlu naţional în 1979. Anul trecut, ea a ratat pentru mai puţin de două secunde podiumul la Jocurile Olimpice de la Beijing, clasîndu-se a patra la contratimp. La Saint-Brieuc, campioana franceză a cîştigat titlul naţional la contratimp pentru a noua oară, de la înfiinţarea probei în 1995.