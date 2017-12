Naţionala României se menţine pe locul 28 în clasamentul FIFA

Echipa naţională de fotbal a României rămîne pe locul 28 în clasamentul mondial întocmit de FIFA. În această ierarhie nu s-a efectuat nicio modificare în primele 39 de echipe clasate. România are 792 de puncte, la fel ca luna trecută, în timp ce Spania, campioana europeană, rămîne liderul clasamentului, cu 1.729p. Serbia, una dintre adversarele României în preliminariile CM din 2010, ocupă tot locul 23, cu 819p, Franţa este pe 10, cu 1.074p, în timp ce Lituania a căzut două poziţii, pînă pe 59, cu 550p. Reprezentativa Austriei a căzut un loc şi este pe poziţia 79, cu 446p, în timp ce Insulele Feroe au urcat un loc pînă pe 165, cu 96p. Clasament FIFA: 1. Spania 1.729p; 2. Germania 1.362p; 3. Olanda 1.360p; 4. Brazilia 1.281p; 5. Italia 1.271p; 6. Argentina 1.195p; 7. Anglia 1.173p; 8. Croaţia 1.151p; 9. Rusia 1.117p; 10. Franţa 1.074p;...; 27. Irlanda de Nord 795p; 28. ROMÂNIA 792p; 29. Danemarca 790p; 30. Nigeria 781p.

Turcul Huseyin Gocek va arbitra meciul Unirea Urziceni - CFR Cluj

Arbitrul turc Huseyin Gocek a fost desemnat să conducă derby-ul dintre Unirea Urziceni şi CFR Cluj, din etapa a 30-a a Ligii I, programat duminică, de la ora 20.30. Gocek va fi ajutat de asistenţii Serkan Ok şi Tarik Ongun, ambii tot din Turcia. În vîrstă de 33 de ani, Gocek este arbitru FIFA din 2008, iar în acelaşi an, pe 23 septembrie, a condus jocul dintre echipele naţionale Under 17 ale României şi Lituaniei, scor 5-0, din preliminariile Campionatului European din 2009.

Corpodean rămîne în arest

Tribunalul Argeş a respins, ieri, cererea de eliberare sub control judiciar înaintată de avocaţii arbitrului Sorin Corpodean, arestat preventiv pentru 29 de zile, pe 23 aprilie, sub acuzaţia de luare de mită în dosarul corupţiei din fotbalul românesc. În acelaşi dosar, mai sînt arestaţi preventiv pentru luare de mită observatorul federal Marcel Lică şi arbitrii Marcel Savaniu şi Aurelian Bogaciu. Cei patru sînt acuzaţi de procurorii DNA că au primit bani de la finanţatorul echipei FC Argeş, Cornel Penescu, pentru a favoriza formaţia piteşteană. Şi ceilalţi patru inculpaţi în acest dosar de corupţie, Cornel Penescu, Gheorghe Constantin, Liviu Făcăleaţă şi Cristian Libertatu, se află în continuare în arest preventiv.

Rezultatele etapei a 28-a din Liga a II-a la fotbal

După disputarea meciurilor din etapa a 28-a din Liga a II-a la fotbal, în Seria I, FC Ploieşti s-a apropiat la două puncte de poziţia secundă, profitînd de înfrîngerea formaţiei Delta Tulcea. În Seria a II-a, Internaţional Curtea de Argeş a cîştigat, cu 1-0, derby-ul cu FCM Tg. Mureş, şi a trecut pe primul loc în clasament, profitînd de remiza dintre Unirea Alba Iulia şi CSM Rm. Vîlcea. Rezultate - Seria I: FCM Bacău - Concordia Chiajna 0-0; Dunărea Giurgiu - Lotus Băile Felix 5-0; CS Buftea - FC Ploieşti 3-5; Cetatea Suceava - Dunărea Galaţi 1-0; Sportul Studenţesc - Delta Tulcea 2-1; FC Snagov - Ceahlăul Piatra Neamţ 1-2; FC Botoşani - Petrolul Ploieşti 4-2. Dinamo II Bucureşti şi Forex Braşov au stat. Clasament: 1. Ceahlăul 57p; 2. Delta Tulcea 51p; 3. FC Ploieşti 49p. Seria a II-a: Unirea Alba Iulia - CSM Rm. Vîlcea 0-0; ACU Arad - CFR Timişoara 3-2; Liberty Salonta - Dacia Mioveni 0-0; Internaţional Curtea de Argeş - FCM Tg. Mureş 1-0; FC Drobeta Tr. Severin - FCM Tîrgovişte 4-2; U. Cluj - Minerul Lupeni 0-0; Mureşul Deva - FC Bihor Oradea 1-0; Mechel Cîmpia Turzii - Arieşul Turda 0-1; UTA - Jiul Petroşani 2-1. Clasament: 1. Internaţional Curtea de Argeş 54p; 2. Unirea Alba Iulia 53p; 3. FCM Tg. Mureş 51p; 4. CSM Rm. Vîlcea 50p.

Marco van Basten a demisionat de la Ajax Amsterdam

Tehnicianul olandez Marco van Basten a renunţat miercuri la funcţia de antrenor al formaţiei Ajax Amsterdam, deşi afirmase recent că vrea să rămînă în continuare la club. “Principalul motiv al demisiei lui Van Basten a fost că el şi-a dat seama că nu a îndeplinit obiectivele şi nu este capabil să îmbunătăţească jocul în sezonul viitor”, potrivit unui comunicat al clubului olandez. Echipa, care ocupă locul 3, va fi pregătită în următoarea perioadă de secundul John van’t Schip. Marco van Basten, în vîrstă de 44 de ani, a preluat pe Ajax în iulie 2008, după ce a mai pregătit timp de patru ani echipa naţională a Olandei. Ca jucător, Van Basten a evoluat la Ajax Amsterdam (1982-1987) şi AC Milan (1987-1993), fiind unul dintre cei mai valoroşi atacanţi ai lumii.

Calderon va fi urmărit penal pentru neregulile comise la Real Madrid

Fostul preşedinte al clubului Real Madrid, Ramon Calderon, alături de mai multe persoane, printre care şi succesorul său, Vicente Boluda, vor fi urmărite penal din cauza neregulilor care s-au petrecut la alegerile din decembrie 2008, informează ediţia online a Marca. Calderon a fost forţat să demisioneze după ce Marca a publicat detalii referitoare la neregulile comise la club, iar acesta a fost înlocuit pînă la următoarele alegeri de Vicente Boluda. Judecătorul i-a acuzat pe cei doi, alături de alte 12 persoane, că au falsificat mai multe acte. Acuzaţii vor apărea în faţa justiţiei pe 20 şi 21 mai. Calderon a fost acuzat că a manipulat voturile exprimate la Adunarea Generală a clubului, care în cele din urmă a fost declarată nulă. El a negat că a comis o infracţiune. Calderon a devenit preşedinte la Real Madrid în 2006, în locul lui Florentino Perez, care poate să fie unul dintre candidaţi la alegerile de pe 14 iunie.

Magath va pleca de la Wolfsburg la Schalke

Antrenorul Felix Magath, care pregăteşte liderul din Bundesliga, VfL Wolfsburg, va renunţa la funcţie în luna iunie şi va pregăti din toamnă pe Schalke ’04 Gelsenkirchen. Presa germană a scris de iminenta plecare a lui Magath la Schalke, dar cele două părţi au negat de fiecare dată, mai ales că Wolfsburg are mari şanse de a cîştiga primul său titlu din istorie. Magath, în vîrstă de 55 de ani, a mai antrenat în Bundesliga, la VfB Stuttgart (2001-2004) şi la Bayern Munchen (2004-2007), apoi a preluat pe Wolfsburg. „Noi ne-am atins obiectivele mult mai repede decît am anticipat. Această echipă este tînără şi poate progresa mult”, a spus Magath, care a adus la club jucători în valoare de 60 de milioane de euro. Printre posibilii înlocuitori ai lui Magath la Wolfsburg se numără olandezul Frank Rijkaard şi germanul Mirko Slomka, demis de Schalke în 2008.

Atletico Madrid s-a despărţit de Maniche

Oficialii lui Atletico Madrid au anunţat că internaţionalului lusitan Maniche, care în urmă cu o săptămînă a fost exclus temporar din lot din motive disciplinare, i-a fost reziliat angajamentul scadent la finalul acestui sezon. Fostul jucător al lui FC Porto a fost achiziţionat de gruparea madrilenă în 2006, de la Dinamo Moscova, iar în returul stagiunii trecute a fost împrumutat la Internazionale Milano. În actualul sezon, Maniche şi-a pierdut statutul de titular, iar în urmă cu cîteva zile a fost trimis, alături de internaţionalul grec Seitaridis, la echipa a doua a lui Atletico, din cauza faptului că nu a fost prezent pe Vicente Calderon la meciul pe care Atletico l-a disputat cu Sporting Gijon. Maniche (49 de selecţii şi 7 goluri pentru naţionala Portugaliei) a mai evoluat în cariera sa la Benfica, Alverca şi Chelsea.

Un pugilist mexican a decedat în urma unui meci oficial

Pugilistul mexican Benjamin Flores, în vîrstă de 25 de ani, a decedat marţi seară în spitalul din Dallas, după ce în urmă cu cinci zile a intrat în comă din cauza loviturilor primite într-un meci oficial, informează Federaţia Americană de Box. Oponentul lui Flores a fost americanul Al Seeger, iar meciul a fost oprit în repriza a opta de arbitrul Laurence Cole, cînd acesta a observat că mexicanul nu mai răspundea pumnilor primiţi. Flores şi-a pierdut cunoştinţa în ring şi a fost nevoie de intervenţia medicilor, care nu au reuşit să facă nimic pentru el, astfel că mexicanul a fost dus imediat la spitalul din Dallas. Conform avocatului Federaţiei Americane de Box, Bob Lenhardt, pugilistul a fost ajutat de cei din staff-ul propriu să se retragă în colţul său, după care şi-a pierdut cunoştinţa.

Fiul preşedintelui FIA, Max Mosley, a fost găsit mort

Fiul lui Max Mosley, preşedintele Federaţiei Internaţionale de Automobilism, a fost găsit mort în casa sa din Londra, potrivit unor surse din poliţie, informează ediţia online a The Sun. Alexander Mosley, în vîrstă de 39 de ani, de profesie economist, a fost descoperit de o rudă în casa sa din vestul Londrei. “Pot să confirm că un bărbat a decedat în cursul zilei de marţi, cînd a fost şi descoperit. Nu există nicio suspiciune în privinţa motivului decesului”, a spus o sursă din poliţie. Sursa citată scrie că motivul decesului a fost o supradoză de droguri. “FIA exprimă sincere condoleanţe faţă de familia Mosley. Gîndurile noastre se îndreaptă către familia şi prietenii lui Alexander”, se arată într-un comunicat al Federaţiei Internaţionale de Automobilism.

Usain Bolt şi-a scos copcile de la picior

Triplul campion olimpic de la Beijing, Usain Bolt, şi-a scos copcile de la piciorul stîng, pe care le avea după accidentul de maşină de săptămîna trecută, şi va reveni la antrenamente săptămîna viitoare. Managerul lui Bolt, Norman Peart, a vorbit despre situaţia jamaicanului: “Se vindecă bine. Ar putea să se întoarcă la antrenamente în cîteva zile, dar cred ca va sta pînă la finele acestei săptămîni şi va începe antrenamentele abia de luni, în forţă”. La sfîrşitul lunii aprilie, jamaicanul Usain Bolt a fost implicat într-un accident de circulaţie în care autovehiculul său a alunecat pe carosabilul umed şi apoi s-a oprit într-o groapă de pe marginea drumului.