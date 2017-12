Prezenţe româneşti în semifinalele Cupei Challenge la handbal masculin

În cadrul semifinalelor Cupei Challenge la handbal masculin, România este reprezentantă de două echipe. Sîmbătă şi duminică vor avea loc partidele tur, după următorul program. Sîmbătă, de la ora 18.00, Bucovina Suceava întîlneşte, pe teren propriu, echipa elveţiană BSV Bern Muri. Duminică, de la ora 15.30, UCM Reşiţa va juca în deplasare, împotriva celor de la Beşiktaş JK Istanbul (Turcia). UCM Reşiţa este cîştigătoarea ultimelor două ediţii ale Cupei Challenge.

Qatar 95 a cîştigat Edox Pole Position

Mare surpriză vineri, în calificările oficiale pentru prima cursă a sezonului din Class 1 World Powerboat Championship - Qatar Marine Festival Grand Prix, cea mai rapidă barcă fiind Qatar 95! Cîştigătoare a ultimei curse din sezonul 2008, Qatar 95 continuă bunele evoluţii, urmînd să plece în cursă din prima poziţie a grilei de start. Qatar 95 a reuşit să încheie turul de circuit în 2.44,68, fiind cu 14 sutimi mai rapidă decît campioana mondială en titre, Fazza 3! În continuare, pe grila de start se găsesc - Qatar 96, Victory 1, Welmax 90, Aurantium 10, Maritimo 12, Foresti & Suardi - Roscioli Hotels 8, Giorgioffshore 18. Cursa de la Doha este programată sîmbătă, de la ora 15.00, ora României.

Curtea de Apel Piteşti va judeca, luni, recursurile la măsura arestării lui Corpodean, Savaniu şi Lică

Curtea de Apel Piteşti va judeca luni, 27 aprilie, începînd cu ora 11.00, recursurile depuse de avocaţii arbitrilor Sorin Corpodean şi Marcel Savaniu, precum şi al vicepreşedintelui autosuspendat al CCA, Marcel Lică, la măsura arestării preventive pentru 29 de zile, dispusă, joi, de Tribunalul Argeş. Cei trei au fost arestaţi preventiv sub acuzaţia de luare de mită. Fostul preşedinte al CCA, Gheorghe Constantin, rămîne în arest, după ce, vineri, Curtea de Apel Piteşti a judecat recursul făcut la decizia Tribunalului Argeş, care le respinsese cererile de eliberare sub control judiciar. Vineri, la Tribunalul Argeş a fost adus finanţatorul FC Argeş, Cornel Penescu, care a anunţat că renunţă la cererea de eliberare sub control judiciar formulată de avocaţii săi. Într-un comunicat transmis, joi, DNA precizează că arbitrul Sorin Corpodean a primit 15.000 de dolari pentru a avantaja FC Argeş, arbitrul Marcel Savaniu a primit 3.000 de dolari, în acelaşi scop, iar Marcel Lică a primit 2.000 de dolari, pentru a face un raport de observare favorabil. Directorul departamentului Relaţii Internaţionale al FRF, Florin Prunea, a declarat, vineri, că din stenogramele DNA-ului în cazul corupţiei din arbitraj nu reiese că el a încălcat în vreun fel regulamentele sau a influenţat delegările arbitrilor în acest sezon din Liga I.

Van Persie ratează manşa tur a semifinalei Ligii Campionilor

Internaţionalul olandez Robin van Persie, cel mai în formă atacant al echipei Arsenal în acest sezon, nu va putea evolua în partida de miercuri, cu Manchester United, din prima manşă a semifinalelor Ligii Campionilor, din cauza unei accidentări. Van Persie, care a marcat 17 goluri pentru echipa sa de club în acest sezon, suferă de o leziune la aductori. De asemenea, fundaşul William Gallas, accidentat la genunchi, este şi el indisponibil pentru meciul de miercuri, în timp ce Gael Clichy este incert. Totuşi, antrenorul Arsene Wenger va putea conta pe portarul Manuel Almunia şi pe fundaşul central Johan Djourou, care şi-au revenit după accidentări mai vechi.

Van Gaal, vizat de federaţia belgiană pentru postul de selecţioner

Antrenorul olandez Louis Van Gaal a fost contactat de Federaţia Belgiană de Fotbal, aflată în căutarea unui nou selecţioner, post pentru care este vehiculat şi numele lui Ladislau Boloni. Cotidianul flamand Het Laatste Nieuws a notat că reprezentanţii federaţiei au fost în Olanda pentru a se întîlni cu Van Gaal, care a cîştigat titlul cu AZ Alkmaar. Chiar dacă se mai află sub contract cu Alkmaar pînă în iunie 2010, Van Gaal ar putea cumula funcţiile de antrenor de club şi selecţioner al Belgiei. La începutul lunii aprilie, selecţionerul Rene Vandereycken a fost demis din cauza rezultatelor modeste al echipei în preliminariile CM 2010. Vandereycken (55 de ani), în funcţie de trei ani, nu a reuşit să califice Belgia nici la EURO 2008. Pînă acum, actualul antrenor al lui Olympique Marseille, Eric Gerets, şi Michel Preud’homme au refuzat propunerea federaţiei belgiene.

Obi Mikel a rămas fără permis de conducere

Mijlocaşul echipei Chelsea, John Obi Mikel, a rămas fără permis de conducere auto pentru următoarele 15 luni, acesta fiindu-i suspendat de către un tribunal londonez, în faţa căruia internaţionalul nigerian a recunoscut că a condus în stare de ebrietate. Mikel, în vîrstă de 22 ani, a fost prins de poliţia britanică pe 24 ianuarie, în timp ce conducea automobilul personal într-un cartier din Londra, avînd o alcoolemie de două ori mai mare decît nivelul legal permis. De asemenea, fotbalistul nigerian a primit o amendă de 1.580 de lire sterline (1.750 de euro).

Scolari ar putea antrena selecţionata Angolei

Antrenorul brazilian Luiz Felipe Scolari, care a fost demis în luna februarie de la conducerea tehnică a echipei Chelsea Londra, a avut unele discuţii pentru a deveni selecţionerul Angolei, informează săptămînalul portughez Sol. Potrivit sursei citate, Federaţia Angoleză de Fotbal a ajuns la un acord cu tehnicianul cariocas în vederea salariului acestuia, Scolari trebuind să meargă, în perioada următoare, în Angola pentru a vedea care sînt condiţiile de antrenament, înainte de a-şi da acordul oficial. Luiz Felipe Scolari, care a mai pregătit de-a lungul carierei reprezentativele Braziliei şi Portugaliei, a fost demis de la Chelsea de patronul Roman Abramovici, în luna februarie, fiind înlocuit cu Guus Hiddink. Tehnicianul brazilian a fost cotat printre favoriţii la preluarea naţionalei Angolei, după demiterea antrenorului Mabi de Almeida, pe 17 aprilie. Reprezentativa Angolei este calificată direct la turneul final al Cupei Africii pe Naţiuni din 2010, ca ţară organizatoare.

Gazonul Stadionului “Wembley” va fi schimbat pentru a şasea oară

Gazonul Stadionului “Wembley”, criticat de antrenorii formaţiilor Arsenal şi Manchester United, Arsene Wenger, respectiv Sir Alex Ferguson, după semifinalele Cupei Angliei, va fi înlocuit, a anunţat, vineri, Federaţia Engleză de Fotbal. Wenger a calificat gazonul ca fiind “un dezastru”, după ce echipa Arsenal a pierdut, sîmbătă, scor 1-2, meciul cu Chelsea, din semifinalele Cupei Angliei, disputat pe această arenă. La rîndul său, Ferguson a declarat că a ales jucătorii care să execute loviturile de departajare la meciul cu Everton, din cealaltă semifinală a competiţiei, astfel încît aceştia să nu se accidenteze din cauza gazonului “spongios şi mort”. În final, Everton s-a calificat în finala competiţiei, impunîndu-se cu 4-2 după executarea loviturilor de departajare. Noua suprafaţă de joc va fi instalată înainte de 9 mai, cu trei săptămîni înainte de finala Cupei Angliei, care este programată pe “Wembley”, pe 30 mai. Este pentru a şasea oară când va fi schimbat gazonul de pe arena “Wembley”, care a fost inaugurată în urmă cu doi ani.

Un hocheist slovac a mărturisit că a asasinat un arbitru

Ladislav Scurko, atacant al echipei HC Kosice, campioana Slovaciei la hochei pe gheaţă, a mărturisit că a asasinat în ianuarie 2008 un arbitru din motive ce urmează să fie clarificate, a anunţat, vineri, la Presov, poliţia slovacă. Scurko, în vîrstă de 23 de ani, a fost inculpat de crimă şi riscă pînă la 20 de ani de închisoare, a declarat purtătorul de cuvînt al poliţiei, Karol Korpas. Potrivit lui Korpas, jucătorul a dat “cel puţin 14 lovituri” cu un cuţit sau cu un obiect asemănător în pieptul arbitrului Marek Liptaj, în vîrstă de 26 de ani, care a murit în urma loviturii. Scurko l-a îngropat apoi într-o pădure de lîngă Kezmarok, unde a fost găsit, din întîmplare, în decembrie 2008. Mobilul crimei, care nu a fost premeditată, potrivit poliţiei, rămîne necunoscut. Korpas a afirmat că hocheistul a acţionat “într-un mod impulsiv”.