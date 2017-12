Mircea Lucescu, ofertat oficial de FRF pentru postul de selecţioner

Directorul general al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Ionuţ Lupescu, a declarat că i-a făcut o ofertă antrenorului Mircea Lucescu pentru preluarea postului de selecţioner al echipei naţionale a României, iar tehnicianul formaţiei Şahtior Doneţk va da un răspuns după Sărbătorile de Paşte. “Este important ca el să se decidă dacă vrea să antreneze în continuare o echipă de club sau dacă vrea să antreneze o naţională. Am înţeles că preşedintele de la Şahtior i-a propus deja prelungirea contractului. Mircea Lucescu are mai multe oferte, nu numai acestea două”, a spus Lupescu. Directorul general al FRF a explicat că nu a discutat cu Mircea Lucescu despre aspectul financiar al viitorului contract pentru că antrenorul nu este interesat de bani. “Nu este vorba de bani dacă vine sau nu la echipa naţională. I-am propus un proiect, i-am făcut noi o ofertă”, a precizat Lupescu. “Am discutat cu Ionuţ Lupescu în principiu pentru preluarea postului de selecţioner şi am să-i dau un răspuns într-o săptămînă. Şansele să accept sînt minime, chiar spre zero. Eu sînt tentat să rămîn la o echipă de club. Nu pot să ies din genul acesta de activitate, de zi cu zi. Nu-mi place să am o viaţă uşoară ca antrenor, să fac precum Antici sau Capello. L-am rugat pe Ionuţ să-mi dea timp de gîndire o săptămînă pentru că este o decizie extrem de importanta pentru viitorul carierei mele şi nu pot să iau o hotărîre de pe o oră pe alta”, a spus Mircea Lucescu.

Tragerea la sorţi a arbitrilor pentru etapa a 26-a a Ligii I, programată sîmbătă, este publică

Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a anunţat, vineri, că tragerea la sorţi a arbitrilor şi asistenţilor care vor oficia la meciurile din etapa a 26-a a Ligii I va avea loc sîmbătă, la Bucureşti, la sediul Federaţiei Române de Fotbal (FRF), cu începere de la ora 10.00. Tragerea la sorţi va fi publică, presa avînd acces la acest eveniment. CCA a decis următoarea structură organizatorică pînă la finalul sezonului 2008-2009, ca urmare a hotărîrii Comitetului Executiv din 16 aprilie, în urma căreia vicepreşedintele Nicolae Grigorescu a fost delegat cu atribuţii şi competenţe de conducere: Ioan Igna - coordonatorul activităţii CCA, responsabil cu delegarea observatorilor de arbitri la Liga I, monitorizarea arbitrilor pentru Liga I; Dan Petrescu - delegatul CCA la tragerea la sorţi pentru Ligile I şi a II-a, responsabil cu monitorizarea arbitrilor de perspectivă pentru Liga a II-a şi supervizor al delegărilor de la Liga a III-a; Nicolae Grigorescu - desemnat de CCA pentru a fi responsabil cu monitorizarea şi pregătirea arbitrilor asistenţi din Ligile I şi a II-a, instructor pentru arbitri conform programului UEFA; Cornel Sorescu - desemnat de CCA pentru a fi responsabil cu delegările brigăzilor de arbitri la jocurile din Liga a III-a; Constantin Gheorghe - desemnat de CCA pentru a fi instructor de arbitri conform programului UEFA şi delegatul CCA pentru semnarea Referee Convention.

Cornel Penescu şi Gheorghe Constantin rămîn în arest

Dacă Gigi Becali, patronul Stelei, a fost eliberat, vineri, sub control judiciar, instanţa Tribunalului Bucureşti admiţînd recursul acestuia faţă de decizia Judecătoriei sectorului 1 de respingere a cererii, finanţatorul FC Argeş, Cornel Penescu, directorul Pic, Liviu Făcăleaţă, fostul preşedinte al CCA, Gheorghe Constantin şi Cristian Libertatu, fost director al OPC Argeş, cercetaţi în dosarul de corupţie din arbitraj, rămîn în arest, a decis, tot vineri, Curtea de Apel Piteşti. Cei patru rămîn în arest după ce Curtea de Apel Piteşti a respins recursul făcut de avocaţii acestora. Magistraţii Curţii de Apel Piteşti l-au întrebat pe Cornel Penescu dacă ştie ce scrie pe suportul de memorie cu inscripţia “şpagă C.G.”, găsit în biroul său de la magazinul Pic, iar finanţatorul FC Argeş a răspuns că nu are cunoştinţă despre acest înscris de mînă, dar dacă procurorii vor demonstra că îi aparţine, el va recunoaşte.

FK Pobeda, exclusă opt ani din cupele europene

UEFA a decis, vineri, excluderea echipei macedonene FK Pobeda pentru opt ani din competiţiile europene intercluburi, deoarece a participat la operaţiuni de manipulare în cadrul pariurilor ilegale, în preliminariile ediţiei 2004-2005 a Ligii Campionilor. De asemenea, preşedintele grupării macedonene, Aleksandar Zabrcanec şi fotbalistul Nikolce Zdraveski au fost suspendaţi pe viaţă din orice activitate legată de fotbal. UEFA va solicita ca aceste sancţiuni să fie extinse la nivel mondial. Suspendarea clubului va intra în vigoare din sezonul 2009-2010. FK Pobeda poate face apel în termen de trei zile. Acuzaţiile s-au bazat pe rapoartele venite de la industria pariurilor, în legătură cu pariuri ciudate, şi pe declaraţiile mai multor martori cu privire la întîlnirile cu FC Pyunik, de pe 13 şi 21 iulie 2004, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

Klasnici a refuzat o despăgubire de 300-350.000 de euro

Internaţionalul croat al echipei FC Nantes, Ivan Klasnici, a refuzat propunerea de a primi o despăgubire de 300-350.000 de euro formulată de justiţia germană în litigiul cu medicii acuzaţi de jucător că i-au subevaluat gravitatea problemelor renale. Tribunalul din Berlin i-a propus lui Klasnici, într-o tentativă de mediere, o sumă cuprinsă între 300.000 şi 350.000 de euro, considerată de sportiv insuficientă. Atacantul în vîrstă de 29 de ani, legitimat la Werder Bremen în perioada 2001-2008, a solicitat despăgubiri de 1,1 milioane de euro, însă a precizat că pentru el nu banii sînt importanţi. “Vreau să ştiu de ce şi cum au comis medicii astfel de greşeli”, a spus Klasnici. Doi doctori, între care şi Gotz Dimanski, responsabil al staff-ului medical de la Werder Bremen, sînt acuzaţi de Klasnici de neglijenţă. Fotbalistul susţine că aceştia nu au identificat deteriorarea funcţiilor sale renale, care era deja evidentă în 2001, cînd a fost achiziţionat de clubul german. Suferind mai mulţi ani de insuficienţă renală, Klasnici, acum în vîrstă de 29 de ani, a suportat o primă grefă de rinichi în ianuarie 2007, transplantul fiind considerat eşuat. În luna martie a aceluiaşi an, operaţia a fost repetată şi reuşită. După o lungă perioadă necesară pentru recuperare, Klasnici a revenit pe terenul de fotbal şi a participat la EURO 2008. Tribunalul din Bremen a desemnat un expert medical care va analiza argumentele celor două părţi, acestea urmînd să îi prezinte dosarele lor pînă pe 8 mai. Klasnici evoluează la FC Nantes din iulie 2008 şi a înscris cinci goluri pentru echipa franceză.

TAS a anulat amenda de 10.000 de dolari impusă de Federaţia Peruană de Fotbal pentru Pizarro

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a revocat amenda în valoare de 10.000 de dolari cu care Federaţia Peruană de Fotbal (PFF) l-a sancţionat pe atacantul lui Werder Bremen, Claudio Pizarro, în urma scandalului care ar fi avut loc în 2007 în cantonamentul echipei naţionale. “TAS consideră că dovezile pe care le-a prezentat PFF în legătură cu Pizarro nu sînt sprijinite de probe concrete. Mai mult, TAS a anulat amenda de 10.000 de euro, deoarece incidentele pe care le-a raportat PFF nu încalcă normele şi regulile impuse de FIFA”, se arată într-un comunicat postat pe site-ul forului de la Lausanne. În urma unui meci pe care naţionala statului Peru l-a disputat în 2007 împotriva reprezentativei Braziliei, în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2010, cîţiva dintre internaţionalii peruani, printre care Claudio Pizarro, Jeferson Farfan (Schalke ’04 Gelsenkirchen) şi Andres Mendoza (ex-Steaua) au fost bănuiţi că au petrecut în hotelul în care era cazată echipa naţională. Ulterior, oficialii PFF au hotărît ca fotbaliştii învinovăţiţi pentru că ar fi consumat băutură în hotel să fie sancţionaţi cu 18 luni de suspendare şi cu o amendă de 80.000 de dolari. Mai tîrziu, pedepsele acestora au fost reduse la trei luni de suspendare, respectiv 10.000 de dolari amendă.

Lucho Gonzalez, operat la genunchi

Internaţionalul argentinian Lucho Gonzalez, căpitanul echipei FC Porto, a fost supus, joi, unei operaţii la genunchiul stîng şi va lipsi de pe gazon patru sau cinci săptămîni. Mijlocaşul în vîrstă de 28 de ani, sosit la FC Porto în anul 2005, s-a accidentat, miercuri, în meciul retur din sferturile de finală pe care formaţia sa l-a disputat împotriva echipei Manchester United, scor 0-1, argentinianul fiind înlocuit după o jumătate de oră de joc.

Fred Rutten, noul antrenor al lui PSV Eindhoven

Tehnicianul olandez Fred Rutten, care în urmă cu o lună a fost demis de la Schalke ’04 Gelsenkirchen, a fost numit în funcţia de antrenor al lui PSV Eindhoven, cu care a semnat un contract valabil pe trei ani. Fostul tehnician al lui Twente va fi succesorul lui Huub Stevens, care şi-a reziliat contractul cu gruparea din Eindhoven în ianuarie. După 30 de etape disputate în Eredivisie, PSV se află pe locul cinci în clasament, la 21 de puncte distanţă de liderul AZ Alkmaar.

Voronin ar putea reveni la FC Liverpool

Internaţionalul ucrainean Andrei Voronin, împrumutat de FC Liverpool clubului Hertha Berlin, pînă în luna mai, a declarat că probabil va reveni la echipa engleză, deoarece oficialii din capitala Germaniei nu i-au propus un contract. „Am început deja să-mi fac bagajele. Situaţia de la Berlin nu s-a schimbat în ceea ce priveşte contractul. Probabil voi reveni la Liverpool”, a spus fotbalistul în vîrstă de 29 de ani. Voronin, care este suspendat pentru trei meciuri în Bundesliga, după ce a fost eliminat la meciul cu Hanovra 96, ar vrea să rămînă la Hertha. Conducerea acestui club aşteaptă să vadă şi dacă Hertha Berlin va juca sezonul viitor în Liga Campionilor, pentru a şti ce buget va avea. În prezent, Hertha ocupă locul patru în clasamentul, după ce între etapele 20 şi 25 a fost lider. Pentru a obţine transferul definitiv al lui Voronin, fotbalist aflat sub contract cu Liverpool pînă în 2011, Hertha ar trebui să plătească patru milioane de euro şi să îi ofere ucraineanului un salariu anual de un milion de euro. Andrei Voronin este cel mai bun marcator al echipei Hertha Berlin, cu 11 reuşite în acest sezon.

Trulli a creat o fundaţie pentru victimele seismului din Italia

Pilotul italian Jarno Trulli, de la echipa de Formula 1 Toyota, a lansat o fundaţie destinată strîngerii de fonduri pentru victimele cutremurului de la L’Aquila, din 6 aprilie, Ferrari anunţîndu-şi de asemenea sprijinul pentru această iniţiativă. Logo-ul “Abruzzo nel cuore” va apărea pe combinezonul lui Trulli şi pe monoposturile Ferrari conduse de brazilianul Felipe Massa şi finlandezul Kimi Raikkonen. „Sperăm că prin acest mesaj oamenii se vor simţi mai puţin singuri”, a comentat Massa. Fundaţia creată de Trulli are ca scop ajutorarea persoanelor rămase fără adăpost după această catastrofă. „El speră să strîngă destui bani pentru realizarea unui proiect în regiune”, se arată într-un comunicat al Toyota.