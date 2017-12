Aur şi bronz pentru echipele constănţene la CN de tenis de masă

Obiectiv îndeplinit pentru formaţiile constănţene la Campionatul Naţional de tenis de masă pe echipe juniori, competiţie încheiată sîmbătă, la Constanţa, în sala de la LPS “Nicolae Rotaru”. Aşa cum era aşteptat, echipa formată din Ana-Maria Sebe, Cristina Hîrîci, Roxana Iamandi şi Andreea Manole a păstrat titlul naţional la Constanţa, în timp ce echipa masculină, formată din Lucian Munteanu, Tiberiu Marga şi Sedan Orazali a reuşit să urce pe podium după o evoluţie foarte bună în turneul pentru locurile 1-6. Lupta pentru medalii a fost una crîncenă, atît întîlnirile de la feminin, cît şi cele de la masculin, fiind disputate pînă la partida decisivă. În ultimul act la feminin, LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul s-a impus, cu 4-3, în faţa Bistriţei, poziţia a treia fiind ocupată de Slatina. La masculin, întrecerea a fost dominată de echipele Bistriţa I şi Bistriţa II, care s-au clasat pe primele două poziţii. „Am avut un meci greu în finală la fete cu Bistriţa. A fost echilibrat, şi s-a decis în ultimul meci pe care Ana (n.r. - Sebe) l-a cîştigat cu Mogyorosi (n.r.: Ana-Larisa). Per total, a fost o competiţie foarte utilă pentru noi, iar obiectivele au fost atinse şi la feminin şi la masculin”, a declarat Liliana Sebe, cea care antrenează sportivii constănţeni alături de Viorel Filimon şi Stelian Haşoti.

O nouă înfrîngere pentru Neptun Constanţa

Formaţia Universitatea Neptun Constanţa, a pierdut, sîmbătă, o nouă partidă în Divizia A la handbal masculin. În prima etapă din partea a doua a returului, echipa pregătită de Mihail Făgărăşan a cedat, pe teren propriu, scor 27-32 (10-15), în faţa celor de la Triumf Călăraşi. După acest rezultat, Neptun Constanţa a rămas pe ultima poziţie a clasamentului, cu un singur punct. Neptun Constanţa a fost penalizată şi cu un punct de către federaţie, deoarece în runda precedentă, cu U. Tîrgovişte, nu a putut asigura asistenţa medicală.

Delta Tulcea “sprintează” spre Liga I la fotbal

Sîmbătă, în etapa a 22-a a Ligii a II-a la fotbal, Delta Tulcea s-a impus în derby-ul cu Progresul Bucureşti şi a luat o serioasă opţiune pentru ocuparea poziţiei a doua în clasament, care asigură promovarea în prima ligă. Tulcenii au acum şapte puncte mai mult decît CSM Ploieşti şi Progresul, următoarele clasate. Mult mai echilibrată este situaţia din Seria a II-a, unde cinci echipe îşi dispută cele două locuri care asigură promovarea. Iată rezultatele etapei a 22-a - SERIA I: FC Botoşani - Dinamo II Bucureşti 5-2; Petrolul Ploieşti - Dunărea Galaţi 1-0; Cetate Suceava - Dunărea Giurgiu 2-1; Sportul Studenţesc - FC Buftea 6-1; FCM Bacău - CSM FC Ploieşti 1-0; Progresul Bucureşti - Delta Tulcea 0-2; Concordia Chiajna - Ceahlăul Piatra Neamţ 0-0. Luceafărul Lotus Băile Felix (Ştiinţa Bacău) şi FC Snagov au stat. Clasament: 1. Ceahlăul 48p, 2. Delta 41p, 3. CSM Ploieşti 34p, 4. Progresul 34p. SERIA A II-A: Mureşul Deva - CFR Timişoara 2-0; Jiul Petroşani - Dacia Mioveni 1-0; FC Bihor - FCM Tg. Mureş 1-2; Internaţional Curtea de Argeş - Liberty Oradea 3-2; U. Cluj - ACU Arad 1-3; Mechel Cîmpia Turzii - CSM Rm. Vîlcea 2-3; Arieşul Turda - Minerul Lupeni 3-0; Drobeta Tr. Severin - Unirea Alba Iulia 0-0. Meciul UTA - FC Tîrgovişte este programat astăzi, de la ora 19.00. Clasament: 1. Tg Mureş 42p, 2. Alba Iulia 42p, 3. Vîlcea 41p, 4. Piteşti 41p, 5. Drobeta 37p.

Sport Club Miercurea Ciuc rămîne campioană naţională la hochei pe gheaţă

Echipa Sport Club Miercurea Ciuc a cîştigat pentru a treia oară consecutiv titlul naţional la hochei pe gheaţă, după victoria obţinută în finală, cu scorul general de 4-1, în faţa formaţiei HC Csikszereda. În meciul cinci al finalei, Sport Club s-a impus cu 3-2 (2-0, 1-2, 0-0), prin golurile marcate de Papp (10:26), Ramsted (17:23) şi Peter (28:49). Pentru HC au înscris Stefanka (22:51) şi Mihaly Ede (25:25). În acest sezon, Sport Club a cîştigat titlul naţional la toate categoriile: feminin, Under 12, Under 14, Under 16 şi Under 18. La finalul meciului, jucătorii formaţiei Sport Club au afişat un banner cu portretul fostului preşedinte al clubului, Antal Istvan, care a încetat din viaţă la înceoputul acestui an. Trofeul a fost înmînat de preşedintele Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă, Barna Tanczos, fiului lui Istvan Antal, Istvan Antal jr., component al formaţiei Sport Club.