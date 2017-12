Premiile Cupei “Consiliului Judeţean” vor ajunge în această săptămînă în alte 11 şcoli

Caravana decernării premiilor Cupei “Consiliului Judeţean”, începută încă de săptămîna trecută în şcolile constănţene, va continua în această săptămînă, alte şase şcoli cîştigătoare în cadrul competiţiei urmînd să-şi primească cupele şi diplomele oferite de organizatori. Reprezentanţii Direcţiei pentru Sport, ai Consiliului Judeţean Constanţa şi ai Inspectoratului Şcolar au vizitat, ieri, următoarele unităţi de învăţămînt: LPS “Nicolae Rotaru” (locul I la atletism fete, prof. Niculina Chiricuţă, locul II la fotbal, prof. Anton Cocor), Şcoala Nr. 16 (locul I la volei masculin, prof. Elisabeta Bucur, locul II la handbal fete, prof. Ecaterina Stănăşel), Şcoala Nr. 19 (locul I la oină, prof. Dorian Bălăceanu). Astăzi, caravana se va deplasa la şcolile cîştigătoare din judeţ, printre cele vizate de organizatori numărîndu-se Şcoala “Grigore Moisil” din Năvodari (locul III la handbal băieţi, prof. Ligia Mangri), SAM Ciobanu (locul III la oină, prof. Floricel Geodoiu) şi Şcoala Ghindăreşti (locul III la handbal fete, prof. Adrian Ţacu); urmînd ca joi premiile să ajungă în următoarele unităţi de învăţămînt: Şcoala Nr. 2 Murfatlar (locul II la handbal băieţi, prof. Maria Bănică), Colegiul Agricol Poarta Albă (locul II la oină, prof. Luminiţa Ţăranu), Liceul Cernavodă (locul I la handbal băieţi, prof. Gabriela Răducanu), Şcoala Nr. 1 Cernavodă (locul III la volei fete şi atletism fete, prof. Daniel Băietu) şi Şcoala Nr. 1 Medgidia (locul III la fotbal, prof. Ionuş Erchian).

Perechea Tecău / Allegro, în sferturi la Barletta

Perechea Horia Tecău/Yves Allegro (România/Elveţia), cap de serie nr. 2, s-a calificat în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului challenger de la Barletta (Italia), dotat cu premii în valoare totală de 42.500 de euro. Tecău şi Allegro au învins, în runda inaugurală, cu 6-4, 6-0, cuplul ceh Dusan Karol / Ivo Minar. În sferturile de finală, Tecău şi Allegro vor întîlni învingătorii partidei dintre perechea Lamine Ouahab / Pere Riba-Madrid (Algeria / Spania) şi cuplul italian Alessio Di Mauro / Giancarlo Petrazzuolo.

Raluca Olaru a ratat calificarea pe tabloul principal la Miami

Jucătoarea Ioana Raluca Olaru a ratat, ieri, calificarea pe tabloul principal al turneului de la Miami, dotat cu premii în valoare de 4,5 milioane de dolari, după ce a fost învinsă de jucătoarea germană Julia Goerges, cu 6-7 (5), 6-3, 7-6 (3). La Sony Ericsson Open, România va fi reprezentată pe tabloul principal feminin de simplu de Sorana Cârstea, Monica Niculescu şi Edina Gallovits, iar pe cel masculin de Victor Hănescu.

Etapa a 19-a a LN de handbal feminin se încheie azi

Datorită participării echipelor româneşti în cupele europene, etapa a 19-a a Ligii Naţionale de handbal feminin se va încheia astăzi, odată cu disputarea ultimelor două partide. Dacă Rulmentul Braşov va avea o misiune uşoară la Slatina, unde va întîlni formaţia locală KZN, unul dintre cele mai importante dueluri ale etapei se va consuma la Cluj, unde U. Jolidon va primi vizita celor de la Oţelul Galaţi. Clasate pe poziţia a şasea, gălăţencele au nevoie de victorie pentru a se menţine în lupta pentru cupele europene. De cealaltă parte, gazdele vizează cele două puncte pentru a părăsi zona minată din subsolul clasamentului.

România, în grupă cu Ucraina, Portugalia şi Elveţia în preliminariile pentru EURO 2010

Grupă facilă pentru echipa naţională de handbal feminin a României, care se va lupta cu Ucraina, Portugalia şi Elveţia în prima grupă a preliminariilor pentru calificarea la Campionatul European din 2010, conform tragerii la sorţi care a avut loc ieri, la Viena. Componenţa celor şapte grupe ale preliminariilor este următoarea - Grupa 1: România, Ucraina, Portugalia, Elveţia; Grupa 2: Ungaria, Suedia, Cehia, Azerbaidjan; Grupa 3: Franţa, Austria, Islanda, Marea Britanie/Finlanda; Grupa 4: Germania, Belarus, Slovenia, Italia; Grupa 5: Spania, Serbia, Turcia, Grecia; Grupa 6: Rusia, Polonia, Slovacia, Muntenegru; Grupa 7: Croaţia, Macedonia, Olanda, Lituania. Meciurile din preliminarii sînt stabilite să se dispute între octombrie 2009 şi mai 2010. Primele două echipe clasate din fiecare grupă se vor califica la turneu final, ce va fi găzduit de Norvegia şi Danemarca, alături de reprezentativele ţărilor organizatoare. Competiţia va avea loc în perioada 7-19 decembrie 2010.

Rulmentul Braşov - Itxako Navara, în semifinalele Cupei EHF

Echipa Rulmentul Urban Braşov va juca în compania formaţiei Itxako Navarra Estella (Spania) în semifinalele Cupei EHF, conform tragerii la sorţi care a avut loc ieri, la Viena. Primul meci va avea loc pe 11/12 aprilie, în Spania, urmînd ca returul să se desfăşoare o săptămînă mai tîrziu, la Braşov. Itxako este finalista de anul trecut a competiţiei, cînd a pierdut în faţa unei alte semifinaliste de acum, HC Dinamo Volgograd (Rusia). Rulmentul şi Itxako s-au mai întîlnit în urmă cu doi ani, tot în Cupa EHF, dar în optimile de finală, braşovencele reuşind calificarea cu scorul general de 39-35. În cealaltă semifinală se vor întîlni HC Lepzig (Germania) şi HC Dinamo Volgograd (Rusia), ultima fiind deţinătoarea trofeului.

Tadici crede că Oltchim are şanse să treacă de Viborg

Fostul antrenor al echipei de handbal feminin Oltchim, Gheorghe Tadici, a declarat că se aştepta la calificarea în semifinalele Ligii Campionilor a campioanei României şi precizează că vîlcencele au şanse să treacă de formaţia daneză Viborg şi să acceadă în finală. „Nu îmi permit să dau sfaturi, Radu Voina şi Relu Roşca ştiu mai bine ce este de făcut. Eu cred că Oltchim are şanse reale de a spera la calificarea în finala Ligii Campionilor. Va conta foarte mult meciul de pe propriul teren care trebuie pregătit cu foarte mare atenţie. Oltchim are şi avantajul că Viborg nu va conta pe serviciile jucătoarei Bojana Popovici care, în opinia mea, este 30 la sută din echipa daneză. Am înţeles că au şi alte jucătoare accidentate care se vor reface pînă la ora meciului, dar nu ştiu dacă pot da randament maxim. Eu ţin pumnii Oltchimului, sper să se califice. Să nu se înţeleagă că pun presiune pe echipă, cum s-a mai spus, pur şi simplu îmi doresc ca Oltchim să ajungă în finală”, a spus Tadici, care consideră normală calificarea Oltchimului în semifinalele Ligii Campionilor: „Era normală această calificare la investiţiile care s-au făcut în ultimii ani. În sezonul trecut am adus punct din deplasare, dar nu ne-am calificat. Acum fără puncte în deplasare Oltchim este în semifinale, la acest nivel este nevoie şi de un dram de noroc, de o anumită conjunctură. Mă bucur foarte mult pentru această performanţă, în special pentru managerul general, Constantin Roibu, fără de care aceste rezultate nu erau posibile. Mă bucur şi pentru fetele care au muncit mult în aceşti ani”.