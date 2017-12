“Tricolorii” sosesc astăzi la Constanţa

Naţionala României se va reuni astăzi, de la ora 12.00, la Casa Fotbalul din Bucureşti în vederea meciurilor cu Serbia, programat pe 28 martie, ora 20.45, Stadionul “Farul” din Constanţa, şi Austria, care va avea loc pe 1 aprilie, ora 21.30, pe “Hypo Worthersee Arena” din Klagenfurt, din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2010. Elevii lui Victor Piţurcă vor pleca o oră mai tîrziu spre Constanţa, unde se vor caza la hotelul Rex din staţiunea Mamaia. În jurul orei 18.30, “tricolorii” vor efectua un prim antrenament, pe plaja din spatele hotelului. O parte din jucători au sosit în ţară încă de ieri, printre aceştia aflîndu-se şi proaspătul naturalizat Maximilian Nicu. \"Vreau să dau totul pentru România. Ştiu că se aşteaptă multe de la mine, dar nu ar trebui să fie aşa, important este să joc. Nu pot să fiu salvatorul echipei, dar voi da totul. Mă bucur că am venit aici, mă simt foarte bine. Am vorbit cu Marica puţin după încheierea meciului din Bundesliga, dar voi avea timp să-i cunosc pe toţi. Abia aştept să joc. Nu voi avea timp să vizitez. Am venit aici ca să joc”, a spus Nicu.

Mutu a marcat golul victoriei cu Siena

Atacantul Adrian Mutu a marcat golul victoriei în partida pe care Fiorentina a cîştigat-o ieri, pe teren propriu, cu Siena, scor 1-0, în etapa a 29-a a campionatului Italiei. Mutu, care a fost integralist, a marcat în minutul 72 şi a ajuns la cota 13 în clasamentul golgeterilor din Serie A. La Siena, mijlocaşul Paul Codrea a jucat pe toată durata întîlnirii.

Naţionala de futsal a ratat calificarea la EURO 2010

Deşi a găzduit turneul de calificare pentru Campionatul European de futsal din 2010, Tîrgu Mureş, naţionala României a eşuat în tentativa de a se califica la turneul final din Ungaria. Cu 5p, tricolorii s-au clasat pe locul secund, după Ucraina (7p), dar înaintea Olandei (3p) şi Andorrei (1p). În ultimul meci, decisiv pentru calificare, Ucraina şi România au terminat la egalitate, 2-2. Tot ieri, Olanda - Andorra 7-1. Ucraina s-a calificat la turneul final, iar echipa noastră a ratat calificarea de pe locul secund pentru că nu a reuşit să cîştige cu Andorra! Reamintim că vineri, în partida cu cea mai slabă echipă din turneu, încheiată 3-3, România a fost egalată cu şapte secunde înainte de final!

Ceahlăul a „rezolvat” în mare măsură promovarea în Liga I

Sîmbătă, în Liga a II-a la fotbal, a avut loc derby-ul Seriei întîi, între primele două clasate. Ceahlăul s-a impus fără mari probleme, cu două goluri marcate după pauză, şi s-a distanţat la nouă puncte de tulceni, luînd o serioasă opţiune pentru revenirea în prima ligă. Iată rezultatele înregistrate în etapa a 20-a: SERIA ÎNTÎI: Dunărea Giurgiu - FC Snagov 5-2; Cetate Suceava - Progresul Bucureşti 2-0; CSM FC Ploieşti - FC Botoşani 2-1; Ştiinţa Bacău - Petrolul Ploieşti 2-1; Dunărea Galaţi - Concordia Chiajna 0-0; Ceahlăul Piatra Neamţ - Delta Tulcea 2-0; FC Buftea - FC Municipal Bacău 1-3. Sportul Studenţesc şi Dinamo II Bucureşti au stat. Clasament: 1. Ceahlăul 47p, 2. Delta 38p, 3. CSM Ploieşti 34p. SERIA A DOUA: Liberty Oradea - Universitatea Cluj 2-0; Minerul Lupeni - FC Tîrgovişte 1-0; Internaţional Curtea de Argeş - UTA 2-0; ACU Arad - FC Drobeta Turnu Severin 2-0; CSM Rîmnicu Vîlcea - Mureşul Deva 4-1; Unirea Alba Iulia - Mechel Cîmpia Turzii 3-0; CFR Timişoara - Jiul Petroşani 1-1; Dacia Mioveni - FC Bihor 2-1; FCM Tîrgu Mureş - Arieşul Turda 3-0. Clasament: 1. Alba Iulia 41p, 2. Tîrgu Mureş 39p, 3. Vîlcea 38p.

Oltchim va întîlni pe Viborg în semifinalele Ligii Campionilor

Oltchim Rm. Vâlcea şi Rulmentul Braşov sînt cele două echipe româneşti rămase în continuare în lupta pentru un trofeu în cadrul cupelor europene. Deşi au pierdut ultima partidă susţinută în cadrul Grupei 2 principale a Ligii Campionilor, 30-28 cu Gyor, elevele lui Radu Voina s-au calificat în semifinalele competiţiei graţie poziţiei a doua ocupate în grupă. Oltchim va întîlni în semifinalele Ligii Campionilor gruparea daneză Viborg HK, care a cîştigat Grupa 1 principală graţie victoriei din ultimul meci, 33-31 cu Hypo Viena. Oltchimul a mai întîlnit Viborg HK în sezonul 2007/2008 al Ligii Campionilor, în faza grupelor, şi a învins-o de două ori, în tur cu 33-30 şi în retur cu 31-29. În cealaltă semifinală, se vor întâlni formaţia maghiară Gyor şi gruparea austriacă Hypo Viena. După Oltchim, şi Rulmentul Urban Braşov a ajuns în semifinalele competiţiilor europene. Vicecampioana României a obţinut calificarea după ce a trecut de norvegiencele de la Byasen, inpunîndu-se în returul de pe teren propriu cu 29-22 (în tur 31-27 pentru braşovence). În schimb, cea de-a treia formaţie românească prezentă în acest sfîrşit de săptămînă în cupele europene, Oţelul Galaţi, n-a avut nicio şansă de a intra în semifinalele Cupei Cupelor, pierzînd şi returul cu campioana Norvegiei, HK Larvik, scor 22-28.

Aihan Omer crede că scandalul cu mituirea arbitrilor este o diversiune

Selecţionerul echipei naţionale de handbal masculin a României, Aihan Omer, a declarat că scandalul iscat după presupusa încercare de mituire a arbitrilor Martin Gjeding si Mads Hansen la partida România-Muntenegru, este doar o diversiune. “Eu ca antrenor dar şi ceilalţi colegi ai mei antrenori, nu ne ocupăm cu astfel de probleme, ne vedem de treabă. Mi se pare un pic deplasată chestia de a face astfel de lucruri. Poate că se doreşte stricarea imaginii handbalului românesc sau poate se doreşte schimbarea antrneorului, dar eu personal cred că este o diversiune“, a spus Aihan Omer. Arbitrii danezi Martin Gjeding şi Mads Hansen au afirmat săptămîna trecută că li s-ar fi oferit fiecăruia suma de 30.000 de euro din partea unui oficial român pentru a ajuta formaţia României în returul cu Muntenegru, meci decisiv pentru calificarea la CM 2009. Partida retur România –Muntenegru a avut loc în luna iunie 2008 şi s-a încheiat cu victoria “tricolorilor“ 29-24, succes ce a permis echipei noastre reprezentative calificarea la turneul final al Campionatului Mondial după scorul general de 56-55.

Stejaru a dat golul victoriei în prelungiri

În ultima partidă a etapei a 21-a a seriei a 2-a din Liga a III-a, Săgeata Stejaru a învins pe teren propriu, cu 2-1 pe Callatis Mangalia. Golurile formaţiei gazdă au fost reuşite de Liviu Ştefan în minutul 12 din lovitură liberă şi Purică în min.90+3 din penalty. Pentru Callatis a înscris Drăgan în min. 78. “Am ratat foarte mult, chiar şi cu poarta goală iar Mangalia a înscris dintr-o întîmplare. Ne-am făcut singuri meciul greu“, a spus Mihai Dumitru, antrneor principal la Stejaru. În urma acestui rezultat, Săgeata Stejaru a revenit pe locul 3 în clasament, avînd 41puncte.

Neptun Constanţa nu a avut medic la meciul de pe teren propriu

În cadrul etapei a 7-a turului doi din Divizia A la handbal masculin, echipa Universitatea Neptun Constanţa, a pierdut la “masa verde“, 0-10, meciul de pe teren propriu împotriva formaţiei Universitatea Tărgovişte deoarece nu a avut medic. Echipa constănţeană, pregătită de Mihail Făgărăşan, ocupă ultimul loc în seria B, avînd o singură victorie după disputarea a 18 meciuri.

RCJ Farul şi Cleopatra îşi încearcă forţele cu Yenisei Krasnoyarsk

Rugby Club Judeţean Farul şi Constructorul-Cleopatra vor disputa la Constanţa, două partide de verificare împotriva echipei ruse, Yenisei Krasnoyarsk. Primul meci va avea loc astăzi de la ora 16.00 pe stadionul de rugby al clubului Cleopatra. Întărită cu mai mulţi jucători de la RCJ Farul, printre care se numără Buţugan, B.Munteanu, I.Andrii sau Strutinsky, RC Cleopatra are posibilitatea de a evolua într-o nouă partidă amicală înaintea începerii campionatului. Miercuri, tot de la ora 16.00, RCJ Farul va întîlni echipa rusă, întîlnirea fiind prima în care Bruce Hodder va avea la dispoziţie şi cei cinci internaţionali convocaţi la loturile de seniori.

Constantina Diţă învingătoare în cursa de 10 km, Talpoş - locul 8 la maraton, la Tokyo

Atleta Constantina Diţă a cîştigat cursa de 10 km de la Tokyo, iar Luminiţă Talpoş s-a clasat pe locul 8, duminică, la maratonul din capitala Japoniei, la care s-a impus, la feminin, Mizuho Nasukawa. Potrivit Sport Expert Management, Diţă a decis să participe în proba scurtă de la Tokyo, deoarece obiectivul său principal pentru prima parte a acestui an este maratonul de la Londra. Cursa de 10 kilometri a fost şi una de susţinere a candidaturii oraşului Tokyo pentru Jocurile Olimpice din 2016. „M-am simţit bine, am alergat relaxată deşi vin după o săptămînă extrem de obositoare aici în Japonia, însă nu am putut să nu ţin cont de încurajările extraordinare ale oamenilor de pe traseu, astfel încît am dat ce-am avut mai bun”, a declarat Constantina Diţă la finalul cursei. Potrivit agenţiei France Presse, la maratonul de la Tokyo s-a impus, în cursa feminină, Mizuho Nasukawa din Japonia, cu timpul de două ore, 25 de minute şi 38 de sutimi. Luminiţa Talpoş, ocupanta locului 8, a fost cronometrată cu timpul 2.32:22. La masculin, primul care a trecut linia de sosire a fost kenyanul Salim Kipsang, după două ore, 10 minute şi 27 de secunde de la start.