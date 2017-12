Ilie Floroiu … 30 de ani de recorduri naţionale la 5.000 şi 10.000 m

De trei decenii, două recorduri naţionale, la 5.000 m şi 10.000 m, stau în picioare fără ca cineva să fi reuşit pînă în zilele noastre să le doboare. În spatele lor stă un singur nume, Ilie Floroiu, cel mai mare fondist român al tuturor timpurilor, care a reuşit în 1978 să scrie două capitole importante ale carierei sale. Recordul de la 5.000 m a fost stabilit pe 23 iulie 1978, pe Stadionul „Republicii” din Bucureşti, în cadrul Campionatului Naţional de seniori, iar cel de-al doilea a fost realizat pe 29 august 1978, pe Stadionul “Strahov” din Praga, la Campionatul European de seniori. Cele două performanţe se apropie să împlinească 30 de ani, iar o astfel de aniversare nu avea cum să treacă fără a fi sărbătorită de cel care este de 25 de ori campion al României şi deţinătorul a altor 11 recorduri naţionale (la 3.000 m, alte trei la 5.000 m, alte şase la 10.000 m şi la 15.000 m). „Nu am vrut să trec peste această aniversare fără să organizez un eveniment memorabil!”, declara actualul director al CS Farul, Ilie Floroiu, în urmă cu cîteva luni, cînd a demarat organizarea evenimentului ce va avea loc vineri, la Restaurantul “Zorile” din Constanţa. Peste 200 de invitaţi sînt aşteptaţi la aniversare, printre aceştia numărîndu-se cele mai mari nume ale atletismului românesc, dar şi cei mai importanţi oameni din lumea sportului. Astăzi, ora 14.00, la sediul Clubului Sportiv Farul va avea loc o conferinţă de presă, care va prefaţa evenimentul de la sfîrşitul săptămînii.

În această săptămînă, lupte în cuşcă şi oină la Constanţa

Astăzi, de la ora 11.00, la sala de protocol a Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanţa, sînt programate două conferinţe de presă. Prima va avea ca temă organizarea galei de lupte în cuşcă de la Constanţa de către poliţistul de frontieră Iulian Albăceanu, pe 18 iulie, la Sala Sporturilor, întrecere la care vor participa şi cadre ale Direcţiei Poliţiei de Frontieră Constanţa, iar a doua va fi susţinută de Nicolae Dobre (preşedintele Federaţiei Române de Oină) şi va avea ca subiect principal mai multe competiţii organizate în oraşul de la ţărmul mării. Constanţa va găzdui Cupa României la oină, ediţia a 53-a, competiţie programată în perioada 16-20 iulie, pe Stadionul “Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan”, ediţia a doua a Cupei Cleopatra la oină pe plajă, care va avea loc pe 17 iulie, pe Plaja “Modern” şi a şasea ediţie a Memorialului “Mircea Tomescu”, întrecere găzduită tot de Stadionul “Constructorul-Cleopatra”, pe 20 iulie.

Constanţa are trei campioni naţionali la atletism tineret

Evoluţie excelentă pentru atleţii constănţeni, care au reuşit la sfîrşitul săptămîni trecute să adune nu mai puţin de 19 medalii în cadrul Campionatelor Naţionale pentru tineret. Dintre acestea trei au fost de aur, cei care au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului fiind Adrian Vasile (CS Farul - Dinamo, antrenor Gabriela Voiculescu) - la lungime, Cristian Vulcu (CS Farul, antr. Marius Voiculescu) la 100 m şi Cristina Bujin (CS Farul - Dinamo, antrenor Lenuţa Dragomir) - la triplusalt. Celelalte rezultate au fost: locul II - Tiberiu Ţălnar (lungime), Cristina Bujin (lungime), Taisia Crestincov (400 m), Alina Duman (100 m şi 200 m), Adrian Dăianu (triplusalt), Cristina Toma (triplusalt), Andrei Ganera, Ionuţ Baciu, Dragoş Zbarcea, Adrian Dăianu (ştafeta 4x100 m), Andreea Ţuţu, Mihaela Mărănduca, Alina Duman, Taisia Crestincov (ştafeta 4x400 m); locul III - Adrian Dăianu (lungime), Mihaela Mărănduca (800 m), Andreea Rapotan (triplusalt), Vlad Zinca (greutate), Oana Ganera, Alina Duman, Andreea Rapotan şi Cristina Bujin (ştafeta de 4x100 m). Concomitent cu CN de tineret au avut loc şi Grand Prix-ul de seniori şi juniori II, în cadrul celor două competiţii fiind medaliaţi Alina Popescu (aur - triplusalt), Leonard Gherghiceanu (aur - 100 m) - ambii la seniori şi Dragoş Zbarcea (argint - triplusalt) - la juniori.

15 medalii la CN de înot pentru juniori II

Sfîrşitul de săptămînî a fost unul plin de rezultate şi pentru micuţii înotători de la CS Farul - Palatul Copiilor, care au revenit acasă cu 15 medalii (8 de aur, 4 de argint şi 3 de bronz) de la Campionatul Naţional pentru juniori II. Cei mai medaliaţi au fost Andra Singuran, care a obţinut patru titluri (800 m liber, 200 m liber, 100 m liber, 400 m liber) şi o medalie de argint la 50 m liber, şi Mihai Spălaţelu care s-a impus în probele de 100 m spate, 400 m mixt şi 200 m spate şi a urcat pe cea de-a doua treaptă a podiumului la 1.500 m liber şi 400 m liber. Celelalte rezultate au fost: locul I - Răzvan Bidică (200 m bras); locul II - Antoanela Manac (200 m liber) şi Sorin Bodiu (100 m bras); locul III - Antoanela Manac (100 m bras) şi Răzvan Bidică (400 m mixt).

Lotul naţionalei feminine de handbal pentru Jocurile Olimpice

Federaţia Română de Handbal (FRH) a comunicat, luni, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR) lista oficială de 15 jucătoare din naţionala României pentru Jocurile Olimpice de la Beijing. Componenţa naţionalei feminine este următoarea: Luminiţa Huţupan Dinu, Tereza Tamaş, Talida Tolnai - portari; Valentina Elisei-Ardean, Ramona Maier, Ada Olteanu-Nechita, Ionela Gîlcă-Stanca, Florina Bîrsan, Carmen Amariei, Adina Meiroşu, Cristina Neagu, Valeria Beşe, Narcisa Lecuşanu, Aurelia Brădeanu, Mihaela Ani-Senocico - jucătoare de cîmp. Antrenorii Gheorghe Tadici şi Dumitru Muşi au renunţat la două din jucătoarele, care au făcut pregătirea din ultima perioadă, adică la pivotul Raluca Ivan (Oltchim Rm. Vîlcea) şi extrema stângă Camelia Balint (HCM Baia Mare). “Cele două jucătoare rămîn în atenţia noastră. Ele sînt handbaliste cu experienţă şi le-am rugat să continue pregătirea la echipele de club, pentru a ne fi de ajutor în cazul în care vor apărea probleme. Nu am renunţat la ele pentru că au avut un randament scăzut, ci doar pentru că am dorit să fie un echilibru între apărare şi atac”, a explicat Tadici. Conform regulilor impuse de Comitetul Olimpic Internaţional, la Jocurile Olimpice pot face deplasarea şi pot fi înscrise pe foaia de joc doar 14 jucătoare. A 15-a jucătoare va fi rezervă, urmînd a fi folosită doar după faza grupelor. Conform declaraţiilor celor doi tehnicieni ai naţionalei României, a 15-a jucătoare va fi unul dintre portari. Reprezentativa “tricoloră” se află la Cluj, unde va susţine, miercuri (ora 19.00), o partidă de verificare cu naţionala Ungariei, una similară fiind programată, în deplasare, la Debrecen, vineri (tot ora 19.00). Ultimele teste înaintea plecării la Jocurile Olimpice vor avea loc în Franţa, între 23 şi 28 iulie, în compania echipei ţării gazdă, a campioanei mondiale Rusia, şi a Braziliei. Echipa României va pleca spre Beijing pe 1 august, căpitanul Valeria Beşe fiind şi portdrapelul delegaţiei olimpice a României. Pînă la aceeaşi dată mai pot fi operate modificări în componenţa lotului, în cazul în care vor interveni accidentări.

”Stejarii” universitari pleacă la CMU de rugby în 7

Selecţionată Universitară de rugby în 7 a României pleacă astăzi, la Cordoba, în Spania, unde, în perioada 16-19 iulie, are loc Campionatul Mondial Universitar de rugby în 7, la care participă 24 de echipe. Din păcate, organizatorii spanioli nu au reuşit nici pînă astăzi, cu două zile înainte de debutul competiţiei, să stabilească programul turneului. În aceste condiţii, “stejarii” nu ştiu încă adversarii din meciurile de debut. “Nu cunoaştem adversarii deloc, însă chiar şi aşa sperăm să cîştigăm cît mai multe meciuri. Am încercat să alcătuim un lot cît mai echilibrat şi vom vedea pe teren unde ne putem clasa”, a mărturisit Constantin Veriveş, antrenorul României. Lotul cuprinde 12 jucători de la Universităţi din toată ţară, printre care şi patru constănţeni, toţi de la RCJ Farul, Daniel Carpo, Alexandru Mitu, Daniel Bejan şi Constantin Gheară, ultimul fiind desemnat căpitan. Altfel, naţionala României de rugby în 7 a terminat Campionatului European de rugby în 7 pe locul 10. “Stejarii” au pierdut finala pentru locurile 9-10 cu 12-29 în faţa Rusiei, după ce trecuse în semifinala pentru 9-12 de Polonia cu 21-7. În grupă, naţionala României, din care au făcut parte şi doi constănţeni de la RCJ Farul, Ionuţ Florea şi Marian Dumitru, a înregistrat următoarele rezultate: 0-38 cu Portugalia, 19-19 cu Rusia, 0-12 cu Georgia, 12-17 cu Germania si 0-14 cu Spania.

Hănescu a urcat 21 de poziţii în ierarhia ATP

Tenismenul român Victor Hănescu, învingător, duminică, în turneul de la Gstaad, a avut o ascensiune de 21 de locuri în clasamentul ATP Entry, unde a ajuns pe poziţia 59, conform ierarhiei publicată, ieri, de atptennis.com. Următorul român din ierarhia ATP este Adrian Cruciat, care ocupă locul 149, în timp ce Andrei Pavel este pe poziţia 159, cu nouă locuri mai jos faţă de săptămîna precedentă. Pe primul loc în clasamentul ATP Entry este Roger Federer (6.600p), urmat de Rafael Nadal (6.055p). În ierarhia Race, Hănescu a avut o ascensiune de 35 de locuri, pînă pe locul 65. Tenismenul român s-a impus, duminică, în faţa rusului Igor Andreev (34 ATP), scor 6-3, 6-4, în finala turneului de la Gstaad (Elveţia), şi a cîştigat primul său titlu ATP din carieră. Pe primul loc în clasamentul ATP Race este Rafael Nadal, urmat de Roger Federer.

Pedeapsă redusă pentru cei trei pugilişti români prinşi la furat în SUA

Federaţia Internaţională de Box (AIBA) a decis să reducă la un an suspendările pe viaţă date celor trei pugilişti români Bogdan Dinu, Ronald Gavril şi Iulian Stan, surprinşi încercînd să fure dintr-un magazin, în octombrie 2007, cînd se aflau cu lotul României la Campionatele Mondiale de la Chicago. “AIBA nu i-a reabilitat, ci le-a redus pedeapsa la un an. De la suspendare pe viaţă li s-a redus la un an. Nu au fost declaraţi nevinovaţi. Dacă era aşa, nu ar mai fi fost pedepsiţi deloc, însă ei trebuie totuşi să îşi ispăşească suspendarea de un an. În urma demersurilor noastre pedeapsa s-a redus. S-a ameliorat, dar acum nu poţi să spui că sînt nevinovaţi”, a declarat preşedintele Federaţiei Române de Box, Rudel Obreja. La sfîrşitul lunii octombrie 2007, AIBA a anunţat că Bogdan Dinu, Ronald Gavril şi Iulian Stan au fost excluşi pe viaţă din boxul amator şi trimişi acasă de la Campionatele Mondiale de box de la Chicago, după ce au fost surprinşi încercînd să fure dintr-un magazin. La întoarcerea în ţară, cei trei boxeri au declarat că sînt nevinovaţi şi că sînt victimele unei neînţelegeri. Între timp, unul dintre cei trei pugilişti, Bogdan Dinu, a trecut la box profesionist, cîştigînd primul său meci în luna aprilie, în cadrul Galei “Invincibilii” de la Bucureşti, cînd l-a învins la puncte, în patru reprize, la categoria grea, pe canadianul Stephane Tessier.