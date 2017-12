Test pentru gimnastele “tricolore” la Constanţa

După patru ani de la ultimul concurs susţinut la Constanţa, gimnastele “tricolore” revin în oraşul de la ţărmul mării pentru primul concurs de verificare după Campionatul European de la Clemont-Ferrand. Aflate în perioada de pregătire pentru Jocurile Olimpice de la Beijing, componentele lotului feminin de gimnastică se vor testa sîmbătă, de la ora 17.00, la Sala Sporturilor, în compania echipei Marii Britanii, a şasea reprezentativă ca valoare din Europa. Concursul se anunţă extrem de important, mai ales că în urma acestuia antrenorul Nicolae Forminte va contura lotul cu care va aborda cea mai importantă competiţie a lumii. „Va fi un concurs de verificare, unde sperăm să arătăm că pregătirile au intrat în linie dreaptă pentru Jocurile Olimpice. Eu sper să avem nişte evoluţii cât mai convingătoare şi foarte aproape de ceea ce ne dorim. Vom urmări să ne şi acomodăm în orice condiţii pentru a nu întîmpina probleme în acest sens la Olimpiadă”, a spus Forminte. Din păcate, coordonatorul lotului femin nu are prea multe alternative de selecţie, după ce Aluissa Lăcuşteanu are şanse minime să poată fi recuperată pentru JO după operaţia de la genunchiul piciorului stîng, iar Cerasela Pătraşcu este în perioada de recuperare după operaţia de menisc. Aşadar, alături de liderele echipei, Sandra Izbaşa şi Steliana Nistor, pentru un loc în avionul spre Beijing mai luptă alte cinci gimnaste: Gabriela Drăgoi, Anamaria Tămîrjan, Daniela Druncea, Andreea Acatrinei şi Andreea Grigore. Dintre acestea, doar o gimnastă va rămîne acasă, din echipa ce va fi prezentă la Beijing urmînd să facă parte şase gimnaste. Sportiva la care se va renunţa pentru a fi alcătuită echipa de şase va fi stabilită după ultimul antrenament înaintea plecării spre China.

Zece zile pînă la “Centura de Aur”

În perioada 9-15 iunie, în Sala Sporturilor din Constanţa va avea loc ediţia a 37-a a tradiţionalului turneu internaţional de box “Centura de Aur”. La competiţie şi-au confirmat deja prezenţa sportivi din 14 ţări: Maroc, Kazahstan, Ungaria, Nigeria, Cipru, Sri Lanka, Republica Dominicană, Brazilia, Guatemala, Porto Rico, Ecuador, Rusia, Ucraina şi România. Din lotul naţional al României nu vor lipsi cei doi boxeri calificaţi pentru Jocurile Olimpice, constănţeanul Ionuţ Gheorghe (categoria 64 kg) şi ploieşteanul Georgian Popescu (60 kg).

Cleopatra a încheiat Divizia A de rugby pe primul loc

Duminică sînt programate semifinalele Diviziei Naţionale de rugby la juniori under 18 şi under 19. Astfel, de la ora 10.00, pe Stadionul “Constructorul-Cleopatra”, LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa va da piept cu CN “Aurel Vlaicu” Bucureşti în penultimul act la under 18, gazdele fiind favorite. Tot cu prima şansă pleacă şi RC Cleopatra-Mamaia, care vaîntîlni pe LPS Focşani la under 19, tot pe Stadionul “Constructorul-Cleopatra”, dar de la ora 11.30. Elevii lui Cristian Brănescu sînt candidaţi la titlul naţional, după ce au terminat sezonul regulat pe primul loc în clasament. Finalele vor avea loc pe 7 si 8 iunie, pe Stadionul “Arcul de Triumf” din Bucureşti. Altfel, RC Cleopatra a încheiat actualul sezon al Diviziei A de rugby la seniori pe prima poziţie asigurîndu-şi promovarea în Divizia Naţională. Vineri, în ultima etapă, constănţenii s-au impus, cu 74-7, în deplasarea de la Tîrgovişte.

Remiză în prima întîlnire Slovacia - România la handbal masculin

Echipa naţională de handbal masculin a României a încheiat la egalitate, 29-29, testul susţinut, joi seară, în compania Slovaciei, disputat la Bratislava. Handbaliştii “tricolori” au avut în repriza secundă un avantaj consistent, 21-16, însă gazdele au revenit şi au smuls remiza. Pentru România au înscris Ghionea 7g, Toma (HCM) şi Iacob - cîte 4g, Petrea 3g, Timofte (HCM), Savenco, Rohozneanu şi Irimescu - cîte 2g, Buricea, Şania şi Nicolae (HCM) - cîte un gol. Printre cei care au evoluat s-au mai numărat alţi trei jucători de la HCM Constanţa: Mureşan, precum şi portarii Stănescu (7 intervenţii) şi Popescu (10 intervenţii). Aseară, a avut loc, la Leviciach, revanşa confruntării dintre Slovacia şi România. Accidentaţi, Rareş Jurcă şi Marian Cozma au fost înlocuiţi în lot de Daniel Mureşan şi Dan Savenco. Jurcă şi Cozma vor rata şi barajul cu Muntenegru (8 şi 14 iunie), contînd pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2009, din Croaţia.

Handbalistele “tricolore” joacă, duminică, în preliminariile CE

Naţionala feminină de handbal a României a plecat vineri dimineaţă spre Reykjavik, acolo unde duminică, de la ora 18.00, va disputa, în compania Islandei, prima manşă a meciului de baraj pentru Campionatul European 2009 din Macedonia. Antrenorul Gheorghe Tadici mizează pentru această partidă pe 15 jucătoare, din lotul deplasat în Islanda lipsind Ramona Maier, Cristina Niculae, ambele accidentate, ultima lăsată acasă fiind pivotul Florina Bârsan. România a mai întîlnit Islanda, în 2006, în campania de calificare la Campionatul Mondial din Franţa, echipa noastră învingînd atunci, cu 40-29. Manşa retur se va juca la Brăila, pe 8 iunie.

Doi boxeri constănţeni luptă pentru titlurile naţionale de juniori

La Turceni (judeţul Gorj) au avut loc săptămîna aceasta Campionatele Naţionale de box rezervate juniorilor (sportivi cu vîrsta de 15-16 ani, foştii cadeţi). La competiţie au participat şi zece tineri pugilişti constănţeni, de la cluburile Farul şi BC Adan Constanţa, CS Năvodari, Callatis şi Alutus Litoral Mangalia. Doi dintre ei au reuşit să urce pe podium, calificîndu-se chiar pentru finalele programate sîmbătă, de la ora 10.00. Este vorba despre Mihai Oprea (Farul, antrenor Mihai Constantin) - învingător la puncte în faţa lui Nicolae Mateş (Constructorul Hunedoara) şi de Ionuţ Băluţă (Năvodari, antrenor Ferodin Ablalim) - care l-a învins la puncte pe Marius Horvat (CSM Bistriţa). Competiţia îl are ca delegat general pe arbitrul constănţean Toma Matei, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Box.

Cupa “1 Iunie” la înot

La piscina Hotelului “Palm Beach” din Mamaia are loc sîmbătă Cupa “1 Iunie” la înot, competiţie la care sînt aşteptaţi să participe circa 60 de copii cu vîrsta între 5 şi 10 ani. Organizatori sînt Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa şi clubul privat Delphin Înot Club Constanţa, la care antrenor este profesorul Aurel Şeicaru. Concursul este primul organizat la Constanţa de cînd bazinul de la Palatul Copiilor a fost închis pentru reparaţii!

Campionatul de old-boys Cupa “Municipal”

Dacă două partide importante în economia clasamentului, Portul - Apă Canal şi Poliţia - Eforie, nu s-au putut disputa din cauza timpului nefavorabil, în celelalte şapte meciuri s-au înregistrat următoarele rezultate: Municipal - Cernavodă 5-3; Medgidia - Voinţa 0-3; Meconst-Polaris - Ştiinţa 0-6; Cumpăna - Liga Ofiţerilor 3-0; Murfatlar - Tomis-Millenium 4-3; Săgeata Stejaru - Marştefi 7-5; SNC - Alpha 6-1. Etapa următoare programează întîlnirile: Marştefi - SNC; Cernavodă - Alpha; Voinţa - Municipal; Liga Ofiţerilor - Portul; Apă Canal - Ştiinţa; Eforie - Cumpăna; Murfatlar - Poliţia; Medgidia - Meconst-Polaris. Întîlnirea Tomis-Millenium - Săgeata Stejaru a fost amînată.