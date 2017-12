Flacăra olimpică, în Pakistan

Flacăra olimpică a ajuns, miercuri, la Islamabad, în Pakistan, la cea de-a zecea oprire din periplul mondial, aceasta fiind prima etapă a parcursul său asiatic. Măsurile de securitate pentru acest eveniment au fost extrem de stricte. Avionul care transporta flacăra a aterizat la baza militară aeriană de la Chaklala, iar torţa a fost primită de oficiali adunaţi pe un covor roşu, potrivit imaginilor difuzate de televiziunea publică. Autorităţile pakistaneze au redus parcursul torţei din motive de securitate, astfel că, în loc să traverseze Islamabadul, flacăra a fost dusă pe un stadion unde s-a desfăşurat o ceremonie. Sub tema “Călătoria Armoniei” şi sub sloganul “Aprinde pasiunea, împarte visul”, torţa va parcurge cinci continente, 131 de oraşe, inclusiv cel mai înalt punct al Terrei, vîrful Everest (8.848 m), totalizând aproximativ 140.000 km. Tot acest itinerariu va dura 130 de zile şi vor fi implicaţi 20.000 de purtători ai torţei. Următoarea oprire a flăcării olimpice va fi la New Delhi, în India.

Zambrotta, la AC Milan alături de Ronaldinho

Acordul privind un transfer al lui Ronaldinho de la FC Barcelona la AC Milan ar putea fi încheiat săptămîna viitoare şi l-ar putea include şi pe fundaşul italian Gianluca Zambrotta, informează AFP, citînd presa sportivă spaniolă. Administratorul delegat al grupării AC Milan, Adriano Galliani, este aşteptat săptămîna viitoare la Barcelona pentru a negocia cumpărarea jucătorului brazilian şi ar fi interesat şi de Zambrotta, care vrea să revină în Italia, a scris publicaţia “Marca”, în care se precizează că acordul pentru cei doi jucători s-ar putea face pentru circa 30-35 de milioane de euro. Cotidianul “AS” a scris, la rîndul său, că alţi doi jucători de la Barca, mijlocaşul portughez Deco şi fundaşul mexican Rafael Marquez, s-ar afla în atenţia clubului milanez. Galliani declarase, luni, că “un acord de principiu” a fost încheiat cu Ronaldinho pentru ca jucătorul să vină din sezonul viitor la AC Milan. Internazionale Milano s-a arătat de asemenea interesat de jucătorul brazilian, însă acesta pare să prefere clubul lui Silvio Berlusconi, conform presei spaniole.

Prima cvadruplă în Bundesliga după trei ani

Atacantul echipei Schalke 04’ Gelsenkirchen, Kevin Kuranyi, a înscris, marţi seară, în meciul cu Energie Cottbus, scor 5-0, patru goluri într-un meci pentru prima oară în carieră, aceasta fiind şi prima realizare de acest tip în Bundesliga după mai mult de trei ani. Kuranyi, în vîrstă de 26 de ani, a marcat toate golurile echipei sale, prima reuşită din meci pentru Schalke 04’ fiind un autogol al unui fundaş de la Energie Cottbus. Meciul cu Energie Cottbus a fost primul pentru jucătorii de la Schalke 04’ după demiterea lui Mirko Slomka şi înlocuirea lui cu foşti doi fotbalişti, Mike Buskens şi Youri Mulder. Kuranyi a marcat prima cvadruplă în Bundesliga după cea reuşită de Martin Petrov în meciul cîştigat de VfL Wolsfburg în faţa formaţiei FSV Mains, cu 4-3, în octombrie 2004.

Chelsea va avea 125 de milioane de euro pentru transferuri

Conform publicaţiei britanice “Daily Mirror”, Roman Abramovici este pregătit ca în vară să aloce o sumă uriaşă pentru transferuri: 125 de milioane de euro! Pe lista lui Chelsea găsim deocamdată numele unor staruri ca Lionel Messi, Kaka şi Franck Ribery, în timp ce la capitolul plecări se află Didier Drogba, Andrei Şevcenko, Florent Malouda, Juliano Belletti, Claudio Pizarro, Steve Sidwell şi Tal Ben Haim.

Federaţia din Serbia a cerut suporterilor stoparea actelor de huliganism

Federaţia Sîrbă de Fotbal a cerut suporterilor să oprească actele de huliganism, care au dus şi la decesul unei persoane în această săptămînă. “Implorăm toţi fanii să arate respect pentru fiecare echipă implicată în semifinalele Cupei şi să aibă această atitudine şi în meciurile viitoare. Tragicul deces al unui fan, după o bătaie programată, arată că există un val de huliganism care afectează fotbalul din Serbia şi trebuie să îl oprim”, se arată în comunicat. Un bărbat în vîrstă de 27 de ani a fost împuşcat mortal, iar un tînăr de 17 ani a fost grav rănit în cursul zilei de luni, după ce două grupuri de suporteri s-au confruntat într-o staţie de tren din oraşul Novi Sad. Autorităţile susţin că bătaia a fost aranjată între suporterii lui Voivodina Novi Sad şi Partizan Belgrad, fani care au fost implicaţi în incidente şi în urmă cu două zile, cînd a avut loc un meci de campionat.

Real Madrid şi-a cam luat gîndul de la Cristiano Ronaldo

Directorul sportiv al formaţiei spaniole Real Madrid, Predrag Mijatovici, a afirmat că echipa sa nu îl poate transfera prea curînd pe Cristiano Ronaldo, informează “Marca”. Reprezentanţii lui Manchester United susţin că starul portughez nu este de vînzare nici dacă madrilenii oferă peste 120 de milioane de euro! “Acum este imposibil să-l transferăm pe Cristiano Ronaldo. Cine nu l-ar vrea în echipă? Dar trebuie să fim realişti şi să recunoaştem că este foarte dificil”, a afirmat Mijatovici. Ronaldo a afirmat într-un interviu că speculaţiile privind viitorul său îl deranjează, dar că este sigur că va rămîne la Manchester United, pentru că şi el îşi doreşte acest lucru. “Toţi trebuie să realizeze un lucru pe care l-am mai spus, sînt foarte fericit la United. Sînt în cea mai bună formă şi am cel mai bun sezon din carieră. Mă deranjează situaţia, dar nu vreau să fiu nervos din cauza acestui lucru, pentru că nu merită”, a spus portughezul pentru “The Sun”.