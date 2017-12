Duel între Naţionala de rugby under 20 şi vicecampioana Rusiei

După ce au pierdut cu RCJ Farul, 10-41, vicecampionii Rusiei vor susţine astăzi un nou joc amical la Constanţa. Formaţia Yenisei Krasnoyarsk, patronată de celebrul Roman Abromivici, va întîlni, de la ora 11.30, pe Stadionul de rugby “Farul”, echipa naţională a României under 20, în care evoluează mai mulţi jucători constănţeni. Altfel, Dinamo Bucureşti a detronat RCJ Farul de pe prima poziţie a Diviziei Naţionale, după ce a învins, ieri, pe Remin Baia Mare, cu 39-26, într-o partidă restantă din prima etapă a play-off-ului. Dinamoviştii ar putea fi depăşiţi însă de Steaua, care joacă astăzi restanţa cu U. Cluj, din aceeaşi etapă a competiţiei.

În Campionatul Judeţean de fotbal, Siminoc a cîştigat la Vulturu

La fel ca Liga a IV-a, şi Campionatul Judeţean de fotbal a avut o partidă întreruptă în etapa de la sfîrşitul săptămînii trecute. Este vorba despre Viitorul Fîntînele - Dunărea Ciobanu, care s-a întrerupt la scorul de 2-1 pentru oaspeţi, în min. 73. După golul al doilea marcat de echipa din Ciobanu, mai mulţi jucători ai gazdelor au înconjurat arbitrul-asistent şi au protestat. Arbitrul de centru Victor Popa a venit pentru a linişti spiritele, moment în care a fost lovit cu pumnul în faţă de un spectator, care pătrunsese pe teren! Aflat în stare de şoc şi în imposibilitate de a conduce jocul, Popa a fluierat finalul partidei. Revenind la fotbalul propriu-zis, să remarcăm victoria obţinută la Vulturu de Voinţa Siminoc, succes care a permis Gloriei Seimeni să se detaşeze la trei puncte în fruntea Seriei Nord. În cealaltă serie, echipele din Mangalia şi Pecineaga au terminat la egalitate şi se bat în continuare pentru promovare, însă n-ar fi exclusă apariţia pe turnantă a surprizei Viitorul Mereni. Iată rezultatele etapei a 18-a - Seria NORD: Steaua Speranţei Siliştea - Ulmetum Pantelimon 5-1 (Cartoafă 29, 65, 68, Goreac 33, Calcan 60 - Cucu 44); Dunaris Topalu - Dacia Mircea Vodă 0-3 (Candu 29, Poghircă 68-autogol, Trestianu 70); Sportul Tortomanu - Pescăruşul Gîrliciu 2-1 (Mihalache 37, Mîrţ 83 - Necula 75); Viitorul Vulturu - Voinţa Siminoc 1-3 (Giurcă 38 - Lungu 25, Ţîrcovnicu 58, 60); Viitorul Tîrguşor - Gloria Seimeni 0-1 (V. Ilie 81); Voinţa Săcele - Sport Club Horia 8-1 (Dragoman 20, 51, D. Voicu 23, C. Ilie 31, Bîlcă 60, C. Turtoi 63, 70, 80 - I. Moise 81); Viitorul Fîntînele - Dunărea Ciobanu 1-2 (V. Alexandru 62 - Donciu 16, 71; meci întrerupt în min. 73). Steaua Dorobanţu a stat. Clasament: 1. Seimeni 40p; 2. Siminoc 37p; 3. Vulturu 37p; 4. Siliştea 36p; 5. Dorobanţu 34p (16j); 6. Săcele 34p; 7. Mircea Vodă 27p (16j); 8. Tortomanu 25p; 9. Gîrliciu 22p; 10. Ciobanu 18p; 11. Fîntînele 17p; 12. Topalu 16p; 13. Horia 13p (16j); 14. Pantelimon 11p; 15. Tîrguşor 4p. Seria SUD: Recolta Negru Vodă - Avîntul Comana 0-1 (Gabor 85); Sacidava Aliman - Fulgerul Chirnogeni 5-1 (D. Moraru 12, D. Sivriu 25, 64, Purcărea 36, Mater 59 - Vişan 50); Unirea Topraisar - Marmura Deleni 1-0 (Gh. Hrib 55); GSIB Mangalia - Viitorul Pecineaga 0-0; AS Independenţa - Viitorul Mereni 1-4 (Geană 31 - Strîmbu 21, Slabu 43, Nedelcu 47, Socianu 71); Sport Prim Oltina - Inter Ion Corvin 5-1 (G. Plăcintă 10, Ghergic 13, Ioniţă 17, Cotabiţă 75, Culea 87 - G. Marin 43); Trophaeum Adamclisi - Viitorul II Cobadin 0-3 (gazdele nu au avut viză medicală pe carnete); Gloria II Băneasa - CS II Eforie 1-1 (Culeafă 18 - I. Păun 62). Clasament: 1. Gloria II Băneasa 46p; 2. Viitorul II Cobadin 38p; 3. Pecineaga 37p; 4. Mangalia 35p; 5. CS II Eforie 32p; 6. Mereni 31p; 7. Oltina 28p; 8. Negru Vodă 25p; 9. Comana 23p; 10. Adamclisi 21p; 11. Deleni 19p; 12. Aliman 18p; 13. Topraisar 18p (17j); 14. Chirnogeni 13p (17j); 15. Ion Corvin 13p; 16. Independenţa 10p.

România, locul 18 în clasamentul pe naţiuni la CE de nataţie

Delegaţia României, cu cinci medalii (una de argint şi patru de bronz), a ocupat locul 18 în clasamentul pe naţiuni la Campionatele Europene de nataţie de la Eindhoven, în probele de înot şi poziţia a 19-a într-o ierarhie care ia în calcul şi rezultatele de la sărituri în apă şi înot sincron. Astfel, în clasamentul pe medalii la înot s-a impus Rusia, cu un total de 19 medalii (8 de aur, 6 de argint, 5 de bronz), urmată de Franţa, cu 12 medalii (5 de aur, 4 de argint, 3 de bronz) şi Italia, cu 13 medalii (4 de aur, 4 de argint, 5 de bronz), informează site-ul oficial al competiţiei. În acest clasament au punctat 24 de naţiuni. În ierarhia generală pe medalii, care include atît competiţiile de înot, cât şi pe cele de sărituri în apă şi de înot sincron, pe primele trei poziţii se află Rusia (25 de medalii - 12 de aur, 7 de argint, 6 de bronz), Italia (21 de medalii - 5 de aur, 7 de argint, 9 de bronz) şi Franţa (12 medalii - 5 de aur, 4 de argint, 3 de bronz). În acest clasament au punctat tot 24 de naţiuni. Medaliile României, toate la înot, au fost cucerite de Camelia Potec (argint la 200 m liber, bronz la 800 m liber şi la 400 m liber), Dragoş Coman (bronz la 800 m liber) şi de constănţeanul Răzvan Florea (bronz la 200 m spate).

Moţi şi Goian, doriţi de AS Roma

Fundaşii Cosmin Moţi (Dinamo Bucureşti) şi Dorin Goian (Steaua Bucureşti) se află în atenţia echipei AS Roma, informează presa italiană. Vicecampioana Italiei va încerca să-i transfere la vară pe cei doi internaţionali români, care ar putea să profite de noua Lege a lui Webster, conform căreia jucătorii care au parcurs trei ani din contractul cu un club ar putea să plece achitînd doar contravaloarea salariului pe care l-ar mai avea de primit în perioada rămasă din contract! La AS Roma a mai jucat şi internaţionalul român Cristian Chivu, aflat în prezent la Inter, iar din vara trecută evoluează Adrian Piţ.

Andone rămîne la CFR Cluj pînă în 2010

Antrenorul echipei CFR Cluj, Ioan Andone, şi-a prelungit, ieri, contractul cu lidera Ligii I pînă în iunie 2010, informează site-ul oficial al grupării din Gruia. Andone a preluat echipa ardeleană la sfîrşitul lunii mai 2007, succedîndu-i pe banca tehnică lui Cristiano Bergodi. În Liga I, Andone are 25 de partide ca antrenor al clujenilor, în care a obţinut 17 victorii, 5 egaluri şi trei înfrîngeri.