Gert Steegmans, învingător în a doua etapă a Turului Franţei

Belgianul Gert Steegmans, de la echipa Quick Step-Innergetic, a cîştigat, ieri, etapa a doua a Turului Franţei, desfăşurată între localităţile Dunkerque şi Gent (168,5 km). Steegmans a fost cronometrat cu timpul de 3 ore 48 de minute şi 22 de secunde (medie orară 44,270 km), devansîndu-i, la sprint, pe coechipierul Tom Bonnen şi pe italianul Filippo Pozzato (Liquigas). Steegmans, în vîrstă de 26 de ani, a cîştigat pentru prima oară o etapă în Turul Franţei. Cu un kilometru înainte de sosire, în pluton s-a produs o busculadă, în care au fost antrenaţi numeroşi ciclişti, printre aceştia aflîndu-se şi purtătorul tricoului galben, Cancelarra, care s-a accidentat la mînă. Juriul decis să acorde acelaşi timp cu învingătorul tuturor cicliştilor care se aflau în primul pluton, inclusiv celor din busculadă, care au sosit la diferenţă de peste un minut. În clasamentul general conduce elveţianul Fabian Cancellara (CSC) - 8 ore, 36 de minute şi 13 secunde, urmat de germanul Andréas Kloden (Astana) - la 13 secunde, şi de englezul David Millar (Saunier Duval) - la 21 de secunde. Etapa a treia este programată astăzi, pe traseul Waregem - Compiegne (236 km).

Întîlnire decisivă între oficialii AS Roma şi Inter Milano

Cotidianul “Gazzetta dello Sport” a anunţat, luni, în ediţia on-line, că oficialii cluburilor AS Roma şi Internazionale Milano se vor întîlni marţi pentru a discuta despre transferul fundaşului Cristian Chivu la campioana Italiei. “ Gazzetta dello Sport” scrie că Roma este dispusă să accepte oferta milanezilor de 15 milioane de euro plus un jucător. “În cazul în care Chievo nu îi va da drumul nigerianului Victor Nsofor Obinna, care ar urma să fie cedat la Roma, Internazionale Milano doreşte să-l includă în afacere pe fundaşul Marco Andreolli”, notează „Gazzetta dello Sport”. Publicaţia italiană mai scrie că fundaşul român se află în România şi aşteaptă veşti cu privire la viitorul său: “Chivu aşteaptă telegrama de convocare la reunirea lotului Romei, dar speră ca pînă la urmă cele două cluburi să ajungă la o înţelegere şi el să meargă la Inter”.

Genoa îl vrea pe Ştefan Radu

Cotidianul “Il Secolo XIX” a scris că echipa Genoa, nou promovată în Serie A, insistă pentru achiziţionarea fundaşului Ştefan Radu, dar conducătorii clubului Dinamo Bucureşti încearcă să amîne discuţiile pînă după disputarea turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor. “Genoa şi-a îndreptat privirile spre Est, acolo unde a pus ochii pe Ştefan Radu, considerat noul Chivu. Pînă aici nimic nou, deoarece se ştia că genovezii îl monitorizează pe jucătorul dinamovist, dar în ultima perioadă italienii au început să preseze”, a scris sursa citată. “Il Secolo XIX” notează că Genoa continuă discuţiile cu Dinamo în secret, deoarece nu doreşte să trezească interesul altor formaţii, cum ar fi AS Roma, Juventus Torino sau Hamburg SV. “Radu este un fundaş impunător, are un fizic puternic, este atent la marcaj şi are clasa de a ieşi cu balonul la picior din apărare şi de a crea acţiuni importante. Singurul impediment este faptul că Dinamo îşi doreşte foarte mult să intre în grupele Ligii Campionilor şi de aceea întîrzie cedarea lui Radu Ştefan. În cazul unei eliminări în preliminarii a românilor se poate vorbi despre un posibil transfer, pînă atunci nu rămîne decât aşteptarea”, a scris “Il Secolo XIX”.

Schuster a revenit la Real Madrid după 17 ani, ca antrenor

Tehnicianul Bernd Schuster a fost prezentat oficial, luni, ca succesor al lui Fabio Capello în funcţia de antrenor al echipei Real Madrid, la care revine după 17 ani, el activînd ca jucător la gruparea madrilenă în perioada 1988-1990. Real Madrid a renunţat la serviciile italianului Fabio Capello la 28 iunie, astfel producîndu-se a 12-a schimbare de antrenor din ultimii zece ani la gruparea spaniolă. De mai multe săptămîni, numele lui Bernd Schuster era menţionat de presă în legătură cu Real Madrid, dar concretizarea acordului a durat mai mult decît s-a aşteptat, din cauza complicaţiilor financiare cu clubul Getafe, la care lucra germanul. Potrivit “Marca”, în cele din urmă Schuster a acceptat să plătească 480.000 de euro, reprezentînd clauza de reziliere a contractului cu Getafe. Schuster, în vîrstă de 47 de ani, este cunoscut ca adept al “jocului frumos”, în timp ce Fabio Capello era criticat la Real Madrid pentru jocul prea puţin spectaculos al echipei. Însă fanii echipei Real Madrid trebuie să accepte că germanul este “socio” al clubului FC Barcelona, rivala „galacticilor” în campionatul spaniol.

Peste 20 de huligani polonezi arestaţi la Vilnius

Douăzeci şi şase de huligani polonezi au fost arestaţi în capitala Lituaniei, duminică, în ziua meciului dintre Vetra Vilnius şi Legia Varşovia, din turul al doilea al Cupei UEFA Intertoto, întrerupt la scorul de 2-0 pentru gazde din cauza incidentelor între fani. Potrivit poliţiei lituaniene, 13 suporteri polonezi au fost arestaţi înainte de partidă şi alţi 13 după meci. De asemenea, au fost arestaţi patru lituanieni. Organizatorii meciului au estimat că aproximativ 2.500 de fani polonezi au făcut deplasarea la Vilnius pentru această partidă. Violenţele la meciul de duminică au izbucnit la pauză, cînd Vetra conducea, cu scorul de 2-0. Sute de suporteri polonezi au invadat terenul, distrugînd gardurile de protecţie, tribunele şi aruncînd cu diverse obiecte în direcţia forţelor de ordine. Pentru a-i dispersa pe huligani, poliţiştii au folosit bastoane şi gaze lacrimogene. Un lituanian, care a fost înjunghiat, a fost spitalizat, iar doi poliţişti au primit îngrijiri pentru mai multe răni la cap şi la picioare. UEFA a anunţat că va lua o decizie în privinţa partidei dintre Vetra şi Legia, miercuri, cînd se va întruni Comisia de Control şi Disciplină.

Michael Owen, tată pentru a treia oară

Fotbalistul echipei Newcastle United, Michael Owen, va deveni tată pentru a treia oară, soţia sa Louise fiind însărcinată în şase luni, informează cotidianul „The Sun”. Owen, care are 27 de ani, le-a spus prietenilor săi că este încîntat că va avea încă un copil în luna octombrie. Michael Owen şi Louise mai au doi copii: Gemma Rose, în vîrstă de patru ani, şi James Michael, de 18 luni.

Un oficial chinez crede că locuitorii din Beijing încă nu sînt suficient de politicoşi

Vicepreşedintele Comitetului Olimpic Chinez, Zhang Faqiang, a declarat că mai este mult de lucru pînă cînd locuitorii din Beijing vor fi convinşi să nu scuipe în public sau să îşi respecte rîndul, în ciuda campaniilor pentru îmbunătăţirea imaginii oraşului în vederea JO din 2008. “Nu se poate nega faptul că în prezent una din dificultăţile în popularizarea unor Jocuri Olimpice civilizate este calitatea oamenilor. Sîntem departe de a îndeplini cerinţele unor JO civilizate, astfel că vom continua să muncim în acest sens”, a spus Faqiang. Autorităţile chineze au lansat mai multe campanii pentru a conferi Chinei o imagine bună la Jocurile Olimpice din 2008. Aceste campanii au ca scop, între altele, convingerea locuitorilor din Beijing să nu mai scuipe în public, să respecte rîndul şi să nu mai arunce gunoaie în stradă. Autorităţile din Beijing au anunţat, săptămâîna trecută, că vor începe să înlăture cerşetorii, persoanele fără adăpost şi alte “elemente necivilizate” din principalele staţii de metrou din Capitală, în cadrul pregătirilor pentru Jocurile Olimpice din 2008.

Consilierul pe probleme de sport al preşedintelui Poloniei, reţinut pentru trafic de stupefiante

Consilierul pe probleme de sport al preşedintelui polonez Lech Kaczynski a fost reţinut de poliţie, duminică, pentru trafic de stupefiante, a anunţat un colaborator apropiat al preşedintelui polonez, Maciej Lopinski. Artur Pilka, consilier pe probleme de sport al preşedintelui Kaczynski, a fost concediat imediat din funcţie, a declarat Lopinski. Pilka, în vîrstă de 35 de ani, este de asemenea vicepreşedintele Comitetului Olimpic polonez. El deţine de asemenea o funcţie în Consiliul Europei, într-o subcomisie de luptă împotriva dopajului în sport, potrivit site-ului preşedinţiei poloneze. Lopinski a refuzat să ofere detalii, precizînd că discreţia este “în interesul anchetei”, demarată de Parchet încă de la sfîrşitul lunii mai. “Biroul preşedintelui a aflat la sfîrşitul lunii mai bănuielile care planau asupra lui Pilka. La cererea poliţiei şi în interesul anchetei, acesta nu a fost concediat imediat”, a spus Lopinski.