CADANȚU, ÎN TURUL SECUND LA SAINT-MALO

Tenismena Alexandra Cadanțu (170 WTA), cap de serie nr. 6, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Saint-Malo (Franța), dotat cu premii totale de 50.000 de dolari, după ce a dispus cu 6-2, 3-6, 6-4 de italianca Jasmine Paolini (475 WTA), jucătoare venită din calificări, în runda inaugurală. În turul secund, românca va evolua împotriva franțuzoaicei Irina Ramialison (291 WTA).

NICULESCU, ÎNVINSĂ ÎN PRIMUL TUR LA HONG KONG

Tenismena Monica Niculescu (60 WTA) a ratat calificarea în turul doi la turneul de la Hong Kong, dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari, fiind învinsă de principala favorită, germanca Sabine Lisicki (31 WTA), scor 3-6, 7-6 (3), 6-1, după două ore şi 25 de minute de joc. Pentru prezența pe tabloul principal, românca va primi 1.925 de dolari şi un punct WTA. Niculescu a fost eliminată în primul tur la Hong Kong şi în proba de dublu, luni, alături de slovena Andreja Klepac, cele două obținând 960 de dolari şi un punct WTA.

PROGRAMUL CAMPIOANEI HCM BAIA MARE ÎN LC

Campioana la handbal feminin, HCM Baia Mare, va debuta în noul sezon al Ligii Campionilor, pe teren propriu, în 17 octombrie, cu formaţia poloneză MKS Lublin, din Grupa D mai făcând parte echipele Metz Handball (Franţa) şi Larvik HK (Norvegia). Potrivit anunţului Federaţiei Europene de Handbal, HCM Baia Mare va juca primul meci din grupă, pe teren propriu, în 17 octombrie, de la ora 17.00. În celelalte meciuri, echipa băimăreană va juca astfel: cu Metz Handball (deplasare, 25 octombrie), cu Larvik HK (pe teren propriu, 31 octombrie, şi în deplasare, 8 noiembrie), cu MKS Lublin (în deplasare, 16 noiembrie) şi cu Metz Handball (pe teren propriu, 21 noiembrie). Ulterior se vor disputa faza grupelor principale, sferturile de finală şi turneul Final Four.

PONTA VREA TERENURI DE BASCHET 3X3 ÎN TOATE LICEELE

Premierul Victor Ponta i-a premiat ieri pe membrii echipei naţionale de baschet masculin 3x3, câştigători ai primei ediţii a Campionatului European, desfăşurat la Bucureşti, şi a propus ca în toate liceele să fie construit câte un teren de baschet 3x3, unde tinerii să poată practica acest sport. Jucătorii care au format echipa României - Angel Santana, Bogdan Popescu, Cătălin Vlaicu şi Ştefan Vasile - au primit din partea Guvernului câte 10.000 lei (brut), iar ministrul Sportului, Gabriela Szabo, le-a oferit câte un carnet de maestru emerit al sportului. „Sunt absolut convins că putem, împreună cu Ministerul Educaţiei şi cu autorităţile locale, să construim în toate liceele din ţară un teren de baschet 3x3, acolo unde mii şi mii de tineri să joace baschet 3x3 şi câţiva dintre ei să meargă la turnee cât mai importante şi să reuşească să ne reprezinte“, a declarat Victor Ponta.

COMPONENŢA ECHIPELOR ROMÂNIEI PENTRU CM DE GIMNASTICĂ

Federaţia Internaţională de Gimnastică a anunţat ieri înscrierile nominale pentru Campionatele Mondiale de la Nanning, care se vor desfăşura între 3 şi 12 octombrie, România având 14 gimnaşti înscrişi pe listele competiţiei. România le-a înscris la feminin pe Ştefania Stănilă, Ana Maria Ocolişan, Larisa Iordache, Silvia Zarzu, Andreea Munteanu, Cristina Tudorache şi Ioana Nicoară, iar la masculin au fost înscrişi Andrei Ursache, Cristian Băţagă, Daniel Rădeanu, Andrei Muntean, Marius Berbecar, Vlad Cotuna, Laurenţiu Nistor. Listele de înscrieri anunţate miercuri de forul internaţional de profil pot suferi modificări până cu 24 de ore înaintea debutului competiţiei. La Campionatele Mondiale de la Nanning (China) vor participa peste 600 de sportivi din 74 de ţări. Competiţia programează finale pe echipe, la individual compus, dar şi pe aparate, pentru un total de 14 evenimente care vor fi medaliate. Primele 24 de echipe clasate la Nanning se vor califica la CM din 2015, de la Glasgow, de unde primele opt clasate vor obţine calificarea directă la Jocurile Olimpice de la Rio, din 2016. Echipele clasate pe locurile 9-16 la CM de anul viitor vor participa la o competiţie preolimpică din care primele patru clasate vor obţine biletele pentru Rio.

PRIMĂ DE 735.000 DE EURO PENTRU NISHIKORI

Jucătorul de tenis Kei Nishikori, finalist la US Open, va primi 100 de milioane de yeni (735.000 de euro) drept premiu din partea sponsorului său Uniqlo şi a proprietarului acestei mărci de îmbrăcăminte. „Ce a făcut Nishikori va rămâne în istorie. Dorim să-i mulţumim, să-i arătăm susţinerea noastră şi să-i transmitem speranţele noastre pentru viitor”, a declarat un purtător de cuvânt al Uniqlo. O parte din sumă va fi oferită de societatea Uniqlo, iar cealaltă de Tadashi Yanai, preşedintele-fondator al mărcii, cel mai bogat japonez. „Imaginea Uniqlo beneficiază din plin de rezultatele lui Nishikori”, a precizat un alt responsabil cu comunicarea, din cadrul companiei. Nishikori este susţinut de Uniqlo din 2011, iar printre vedetele sponsorizate de această marcă se numără şi liderul clasamentului mondial, tenismenul sârb Novak Djokovici. În plus, pentru calificarea în finala US Open, Nishikori a primit 1,45 milioane de dolari din partea organizatorilor ultimului turneu de Mare Șlem al anului.

FIA INTERZICE INSTRUCŢIUNILE DE PILOTAJ TRANSMISE PRIN RADIO

Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) a interzis comunicaţiile radio dintre oficialii echipelor şi piloți, prin care aceştia din urmă primeau de la boxe indicaţii de pilotaj, în timpul curselor. În ultima perioadă, piloţii primeau în timpul Marilor Premii din ce în ce mai multe sfaturi despre cum să-şi conducă monopostul, ce butoane să apese pe volan în anumite momente. Pentru a pune capăt unor asemenea instrucţiuni, FIA le-a interzis, începând chiar de la următoarea cursă, de la Singapore, bazându-se pe articolul 20.1 din regulamentul sportiv, care prevede că „un pilot trebuie să-şi conducă maşina singur şi fără ajutor”.

LUCA DI MONTEZEMOLO PĂRĂSEŞTE FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL FERRARI

Preşedintele Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, a anunţat că se va retrage din această funcţie pe 13 octombrie. El va fi înlocuit la conducerea producătorului de automobile şi a echipei de Formula 1 de Sergio Marchionne, CEO al Fiat. Luca de Montezemolo era preşedinte Ferrari din 1991, iar plecarea sa din această funcţie este legată de rezultatele slabe înregistrate în ultima vreme de echipa de Formula 1, cea mai veche şi cea mai titrată din Marele Circ.

MARIA ȘARAPOVA ȘI-A ASIGURAT CALIFICAREA PENTRU MASTERSUL DE LA SINGAPORE

Asociația tenisului feminin (WTA) a anunțat că Maria Șarapova (Rusia) și-a obținut calificarea la Mastersul de la Singapore, așa-numitul Turneu al Campioanelor, care va reuni cele mai bune opt jucătoare din circuitul profesionist, între 17 și 27 octombrie. În prezent pe locul 4 în lume și campioană la Roland Garros în acest an, Șarapova este a doua jucătoare absolut sigură că va disputa acest prestigios turneu, alături de Serena Williams, liderul ierarhiei WTA. Celelalte șase locuri vor fi ocupate în ultimele săptămâni ale sezonului, printre jucătoarele cu foarte mari șanse să se califice fiind și românca Simona Halep, locul 2 mondial în lume în acest moment. Aparentul paradox (locul 4 în WTA este sigur de prezență, iar locul 2 încă nu) este determinat de sistemul de clasificare diferit al celor două ierarhii, cel general și cel pentru Masters. În timp ce clasamentul WTA este alcătuit pe ultimele 52 de săptămâni, cel al Turneului Campioanelor se calculează în urma disputării competițiilor din anul calendaristic 2014, numindu-se, de altfel, „Drumul spre Singapore”.