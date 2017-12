ARSENAL A CÂŞTIGAT SUPERCUPA ANGLIEI

Formaţia Arsenal Londra a câştigat Supercupa Angliei, după ce a învins, ieri, pe arena Wembley, cu scorul de 3-0 (Cazorla 22, Ramsey 42, Giroud 61), echipa Manchester City. Tot ieri, într-un meci amical, FC Liverpool a învins, pe teren propriu, cu scorul de 4-0 (Sturridge 10, Lovren 13, Countinho 49, Henderson 61), echipa Borussia Dortmund.

INCIDENTE ÎNAINTE ŞI DUPĂ MECIUL BASTIA - MARSEILLE

Patruzeci şi patru de poliţişti şi jandarmi au fost răniţi în timpul violenţelor care au avut loc, sâmbătă seară, înainte şi după meciul dintre Bastia și Olympique Marseille, din prima etapă a campionatului Franţei. Aproximativ 100 de fani ai echipei Bastia au atacat forţele de ordine poziţionate în apropierea stadionului, aruncând cu petarde şi pietre. „Incidentele au avut loc înainte şi după meciul de fotbal dintre SC Bastia şi Olympique Marseille”, a precizat ministerul francez de Interne. Zece poliţişti şi 34 de jandarmi au fost răniţi, iar opt dintre ei au primit îngrijiri la spital. Niciun suporter nu a fost arestat deocamdată, dar probabil acest lucru se va întâmpla zilele următoare, conform unei surse citate de AFP. Partida dintre Bastia şi Olympique Marseille s-a terminat la egalitate, scor 3-3.

VERMAELEN A SEMNAT CU FC BARCELONA

Internaţionalul belgian Thomas Vermaelen a semnat, ieri, un contract pe cinci ani cu FC Barcelona şi a fost prezentat oficial la gruparea catalană, el declarând că este încrezător că poate să ofere multe acestui club. „Este un vis să pot juca pentru acest club mare. Cred că voi deveni un fotbalist mai bun şi mă voi adapta la această echipă. Pentru un jucător ca mine nu a fost greu de luat decizia de a veni aici. A fost foarte uşor, deoarece este una din cele mai bune echipe din lume şi toţi vor să ajungă aici. Eu nu sunt o excepţie. Anul trecut a fost mai greu pentru mine, am suferit accidentări. Astfel de lucruri se întâmplă în cariera unui jucător. Sper că de acum încolo voi putea fi mai puternic şi voi juca mai mult. Sunt pregătit. Sunt încrezător că pot să ofer multe acestui club”, a spus Vermaelen, conform Mundo Deportivo. Vermaelen a jucat în ultimele sezoane la Arsenal Londra. Potrivit presei internaţionale, suma de transfer ar fi de aproximativ 19 milioane de euro.

DIEGO LOPEZ VA SEMNA CU AC MILAN

Portarul spaniol al echipei Real Madrid, Diego Lopez, va evolua din acest sezon la AC Milan, el urmând să semneze un contract valabil până în 2018 cu gruparea italiană. Potrivit cotidianului Marca, reprezentantul fotbalistului, Manolo Garcia Quilon, a ajuns la un acord cu oficialul AC Milan, Adriano Galliani, sâmbătă dimineaţă, în localitatea Forte dei Marmi. Lopez va semna un contract pe patru ani după ce va efectua vizita medicală în cursul zilei de astăzi.

STEKELENBURG, ÎMPRUMUTAT DE FULHAM LA AS MONACO

Portarul olandez Maarten Stekelenburg a fost împrumutat de clubul Fulham grupării AS Monaco, pentru un sezon, a anunţat clubul din Ligue 1. Olandezul va purta la AS Monaco tricoul cu numărul 16. În vârstă de 31 de ani, Stekelenburg a mai jucat de-a lungul carierei pentru Ajax Amsterdam (2001-2011) şi AS Roma (2011-2013).

AFELLAY VA JUCA LA OLYMPIACOS PIREU

FC Barcelona a anunţat, ieri, pe site-ul oficial, că a ajuns la un acord cu Olympiacos Pireu, conform căruia fotbalistul Ibrahim Afellay va juca în sezonul 2014-2015 pentru gruparea elenă, sub formă de împrumut. Afellay este legitimat la FC Barcelona din 2010, iar de atunci a jucat în 35 de meciuri pentru echipa catalană. Afellay a mai fost împrumutat în sezonul 2012-2013, la Schalke 04 Gelsenkirchen.

DROGBA ŞI-A ANUNŢAT RETRAGEREA DIN ECHIPA NAŢIONALĂ

Atacantul ivorian Didier Drogba a anunţat că se retrage din echipa naţională. „Este momentul bun să mă retrag, să las locul tinerilor şi să fie construită o echipă pentru viitor. Este o decizie dificilă, pentru că ştiu de ce sunt capabil, dar, având în vedere că simt că nu se mai are încredere în mine la fel ca înainte, cred că este o decizie înţeleaptă. Sunt la dispoziţia ţării, dar nu pentru a juca. S-a terminat”, a declarat Drogba. Întrebat despre o eventuală convocare din partea noului selecţioner Herve Renard, jucătorul echipei Chelsea a afirmat că răspunsul său va fi negativ. „Îi voi explica şi cred că va înţelege foarte bine. Vine momentul când trebuie să ştii să te oprești”, a declarat Drogba, în vârstă de 36 de ani, care a marcat 66 de goluri în 106 meciuri jucate pentru ivorieni.

NASRI A CONFIRMAT RETRAGEREA SA DIN NAŢIONALA FRANŢEI

Fotbalistul echipei Manchester City, Samir Nasri, în vârstă de 27 de ani, a confirmat, într-un interviu acordat cotidianului The Guardian, că s-a retras din naţionala Franţei. „Atunci când merg la naţională, sunt mereu probleme. Sunt ţinta acuzaţiilor şi familia mea suferă. Nu vreau să o fac să sufere. Mai bine să mă retrag şi să mă concentrez asupra carierei mele la echipa de club. Am luat decizia. Mă gândeam la asta din 2012, de după Campionatul European, şi este o confirmare a ceea ce gândeam. Am 27 de ani şi sincer să fiu atât timp cât este selecţioner Deschamps nu voi avea şanse, după tot ce s-a întâmplat. Deschamps a spus că nu eram mulţumit când eram pe bancă, dar nu cunosc niciun jucător care să fie mulţumit când este lăsat pe bancă, mai ales când nu înţelegi de ce”, a declarat Nasri, care nu a fost convocat pentru Cupa Mondială din Brazilia. Nasri a precizat că la EURO 2016 ar avea vârsta potrivită pentru a participa (n.r. - 29 de ani), dar echipa Franţei nu îl face fericit. Nasri a menţionat că nu este vorba despre un conflict între el şi Didier Deschamps şi a criticat atitudinea altor jucători: „Nu este doar el. El a făcut ce a considerat că este mai bine pentru echipă. Îi înţeleg alegerea. Nu am o problemă cu el. Nu el vorbeşte cu presa, presa scrie lucruri despre mine şi despre fotbalişti. Înainte de Cupa Mondială spuneau că unii jucători se plâng. De ce mă vrei într-un grup cu unii jucători care nici măcar nu pot fi sinceri cu mine şi să îmi spună că au o problemă?”. Samir Nasri a adunat 41 de selecţii în naţionala Franţei, pentru care a debutat în 2007.

ANTRENORUL LUI FENERBAHCE A DEMISIONAT

Clubul Fenerbahce Istanbul a anunţat că tehnicianul Ersun Yanal, care se afla în funcţie de aproximativ un an, a demisionat sâmbătă seară, iar presa turcă a notat după acest anunţ că printre variantele pentru postul de antrenor al echipei din Istanbul ar fi şi Mircea Lucescu. „Am primit notificarea de demisie a tehnicianului Ersun Yanal în data de 9 august 2014, la ora 19.15. Îi mulţumim domnului Ersun Yanal pentru contribuţia pe care a avut-o până acum la club şi îi urăm succes în continuare”, este anunţul grupării turce. Mai multe jurnale, între care Takvim, Turkiye şi Star, au notat ieri că pe lista potenţialilor succesori ai lui Yanal la Fenerbahce se află şi antrenorul formaţiei Şahtior Doneţk, Mircea Lucescu. În schimb, Akşam scrie că oficialii clubului Fenerbahce nu vor un antrenor străin, considerând că perioada de adaptare va fi prea mare.

FOSTUL INTERNAŢIONAL SOVIETIC ANDREI BAL A ÎNCETAT DIN VIAŢĂ

Fostul internaţional sovietic Andrei Bal a încetat din viaţă sâmbătă, la vârsta de 56 de ani, a anunţat clubul Dinamo Kiev. Potrivit sursei citate, Bal a murit în timp ce participa la un meci de veterani. Andrei Bal a jucat pentru Dinamo Kiev în perioada 1981-1990 şi a câştigat cu această echipă de patru ori titlul în URSS. El a fost selecţionat de 20 de ori în naţionala sovietică și a fost selecţioner interimar al Ucrainei în 2012.