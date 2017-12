VOLEIBALISTUL MARTIN NEMEC, DE LA CVM TOMIS LA TRENTINO BETCLIC

După extremele Israel Rodriguez, care va evolua la Ziraat Bankasi Ankara (Turcia), şi Dmitrii Bahov, plecat la Paris Volley (vicecampioana Franţei şi deţinătoarea Cupei CEV), Club Volei Municipal Tomis Constanţa a pierdut încă un jucător din lotul care a reuşit eventul în sezonul trecut în favoarea unei echipe importante din Europa. După ce fostul voleibalist al Tomisului a purtat discuţii cu Galatasaray Istanbul, presa italiană a anunţat la sfârşitul săptămânii trecute că universalul slovac Martin Nemec a semnat cu Trentino Betclic, fosta multiplă campioană a Europei! Acolo, el îl va înlocui pe bulgarul Tsvetan Sokolov, transferat la Halkbank Ankara, şi îl va avea ca antrenor pe bulgarul Radostin Stoytchev, revenit în Italia, la echipa sa de suflet, chiar de la... Halkbank.

BEACH-HANDBALL LA MAMAIA

Pe terenul special amenajat pe plaja din faţa hotelului “Flora” din Mamaia, la sfârşitul săptămânii trecute s-a desfăşurat, în organizarea Asociaţiei Judeţene de Handbal Constanţa, un interesant turneu de beach-handball, în cadrul proiectului „Handbalul eşti tu”, susţinut de Consiliul Judeţean Constanţa. În afara partidelor în care au evoluat echipe din mai multe localităţi constănţene, a avut loc şi un meci demonstrativ între handbalistele de la CSU Neptun Constanţa şi naţionala sub 18 ani a României. În această săptămână, reprezentativele sub 18 ani ale României vor participa, în Spania, în localitatea Lorca, la Campionatul European de beach-handball.

CN DE ATLETISM - JUNIORI 3

Sâmbătă şi duminică, la Bucureşti, pe stadionul “Iolanda Balaş-Soter”, s-au desfăşurat întrecerile din cadrul Campionatului Naţional de atletism rezervat juniorilor 3 (sportivi născuţi în 1999 şi 2000). Iată rezultatele sportivilor constănţeni clasaţi pe podium - Nicoleta Puşcuţă (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenori Cătălin Ganera şi Gabriel Zaharia): locul 1 la 400 mg (64 secunde 80 sutimi), locul 2 la 400 m (59 secunde 72 sutimi), locul 2 la 200 m (26 secunde 19 sutimi); Florentin Andrei Cojocaru (CS Farul, antrenoare Eveline Lisenco): locul 1 la 400 mg (record naţional cu timpul de 57 de secunde şi 62 de sutimi), locul 2 la 400 m (52 secunde 13 sutimi), locul 2 la 200 m (23 secunde 73 sutimi); Răzvan Cristian Grecu (CSŞ 1 CS Farul, antrenoare Carmen Botea): locul 1 la triplusalt (14,17 m) şi locul 3 la lungime (6,14 m); Rebeca Iuliana Călin (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenori Gabriel Zaharia şi Cătălin Ganera): locul 1 la 3.000 m marş (16 minute 18 secunde 55 de sutimi); Ioana Manoliu (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenoare Carmen Botea): locul 2 la triplusalt (11,84 m) şi locul 2 la lungime (5,47 m); Andra Diana Uşurelu (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenoare Carmen Botea): locul 3 la triplusalt (11,40 m).

PRIMA EDIŢIE A BRD BUCHAREST OPEN

Astăzi, la Arenele BNR din Bucureşti, va începe prima ediţie a BRD Bucharest Open, turneu dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari, unde principala favorită este constănţeanca Simona Halep, locul 3 WTA. Pe tabloul principal al competiţiei au mai acces direct şapte tenismene din România. Alexandra Dulgheru va juca împotriva favoritei nr. 2, italianca Roberta Vinci, Monica Niculescu o va întâlni pe Klara Koukalova (Cehia), cap de serie nr. 3 şi partenera sa obişnuită de dublu, Alexandra Cadanţu se va duela cu Petra Cetkovska (Cehia), iar Irina Camelia Begu va avea drept adversară o jucătoare din calificări. Ajunse pe tabloul principal graţie wild-cardurilor oferite de organizatori, alte trei românce vor avea parte de meciuri dificile, Astfel, Andreea Mitu se va duela cu poloneza Katarzyna Piter, Cristina Dinu va da piept cu ucraineanca Nadia Kicenok, iar Raluca Olaruva juca împotriva italiencei Karin Knapp, favorita nr. 4.

JUNIOARA ELENA RUSE, ELIMINATĂ ÎN SEMIFINALE LA WIMBLEDON

Tenismena Elena Gabriela Ruse a ratat, sâmbătă, calificarea în finala probei de simplu junioare din cadrul turneului de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului. Ruse a fost învinsă în semifinale, cu scorul de 4-6, 6-3, 6-4, de sportiva slovacă Kristina Schmiedlova, a opta favorită, după o oră şi 51 de minute de joc. În vârstă de 16 ani, Ruse a început tenisul la vârsta de patru ani şi jumătate, la CS Dinamo București. Din 2012, Ruse este antrenată de o echipă formată din Dan Manciu, Adrian Crucian, Apostu Artemon şi Adrian Gavrilă. În 2013, ea a câştigat titlul naţional la categoria de vârstă sub 16 ani, iar la dublu, a devenit campioană naţională la sub 18 ani. De asemenea, la categoria de vârstă sub 18 ani, Ruse a obţinut locul 3 în proba de simplu. La turneul de Grand Slam de la Roland Garros, Ruse a fost eliminată în faza optimilor de finală în proba de simplu şi, în sferturi, la dublu.

BEGU A CÂŞTIGAT TURNEUL DE SIMPLU DE LA CONTREXEVILLE

Jucătoarea Irina-Camelia Begu, cap se serie nr. 5, a câştigat, ieri, turneul ITF de la Contrexeville (Franţa), dotat cu premii în valoare totală de 100.000 de dolari. Begu a învins-o în finală, cu scorul de 6-3, 6-4, pe sportiva Kaia Kanepi (Estonia), principala favorită. Tot ieri, Begu a disputat şi finala la dublu feminin de la Contrexeville, alături de argentinianca Maria Irigoyen. Din păcate, Begu şi Irigoyen, principalele favorite, au pierdut confruntarea cu perechea Alexandra Panova (Rusia) / Laura Thorpe (Franţa), cap de serie nr. 2. La scorul de 3-6 şi 0-4 în setul al doilea, Begu şi Irigoyen s-au retras.

NAŢIONALA DE HANDBAL FEMININ JUNIOARE, LOCUL 5 LA CE OPEN DE LA GOTEBORG

Naţionala de handbal feminin Under 18 a României s-a clasat pe locul 5 la Campionatul European Open de la Goteborg. Tricolorele mici au încheiat grupa preliminară D cu trei victorii (14-13 cu Insulele Feroe, 25-8 cu Austria şi 19-11 cu Islanda) şi o înfrângere (19-20 cu Norvegia), obţinând calificarea în grupele principale. În această fază a competiţiei, România a jucat cu Danemarca, scor 17-28, şi cu Ungaria, scor 20-18, ratând calificarea în semifinale. În grupa pentru locurile 5-8, tricolorele mici au învins în ambele partide, 23-13 cu Elveţia şi 23-18 cu Suedia, încheind astfel competiţia pe locul 5. CE Open de la Goteborg a fost câştigat, vineri seară, de echipa Rusiei, care a învins în finala mare formaţia Danemarcei, cu 26-22, medalia de bronz revenind Norvegiei (23-22 cu Cehia).

KVITOVA S-A IMPUS LA WIMBLEDON

Tenismena cehă Petra Kvitova, cap de serie nr. 6 şi locul 6 WTA, a câştigat, sâmbătă, turneul de la Wimbledon, impunându-se în finala cu sportiva canadiană Eugenie Bouchard, locul 13 WTA şi a 13-a favorită, cu scorul de 6-3, 6-0, după 54 de minute de joc. În vârstă de 24 de ani, Kvitova a mai câştigat turneul de la Wimbledon în 2011. Ea a mai câştigat în carieră 11 titluri de simplu, la Dubai şi Tokyo (în 2013), Montreal şi New Haven (în 2012), Brisbane, Paris, Madrid, Wimbledon, Linz şi Turneul Campioanelor (în 2011) şi Hobart (în 2009). La dublu feminin, finala a fost câştigată de cuplul italian Sara Errani şi Roberta Vinci, favorite nr. 2, care a învins perechea formată din Kristina Mladenovic (Franţa) şi Timea Babos (Ungaria), cu scorul de 6-1, 6-3. Wimbledon era singurul titlu major care lipsea din palmaresul italiencelor, care s-au impus la Openul Australiei (în 2013 şi 2014), Roland Garros (în 2012) şi US Open (în 2012). Errani şi Vinci succed în palmares perechii Peng Shuai / Hsieh Su-Wei. În schimb, la dublu masculin s-a impus dublul alcătuit din canadianul Vasek Pospisil şi americanul Jack Sock, care a trecut în finală de deţinătorii titlului, americanii Bob şi Mike Bryan, cu scorul de 7-6, 6-7, 6-4, 3-6, 7-5.

DJOKOVIC, ÎNVINGĂTOR LA WIMBLEDON

Tenismanul sârb Novak Djokovic, locul 2 ATP şi cap de serie nr. 1, l-a învins ieri, cu scorul de 6-7 (7/9), 6-4, 7-6 (7/5), 5-7, 6-4, pe elveţianul Roger Federer, cap de serie nr. 4, în finala turneului de la Wimbledon, una deosebit de spectaculoasă. De remarcat faptul că Djokovic a condus cu 2-1 la seturi şi 5-2 în al patrulea set. Precedentul succes al sârbului de la Wimbledon data din 2011, iar anul trecut, Djokovic a pierdut finala turneului de la All England Club în faţa britanicului Andy Murray. Meciul a durat trei ore şi 57 de minute, la finalul acestuia Djokovic câştigând al şaptelea titlu de Grand Slam din cariera sa. În urma acestei victorii, Novak Djokovic este, începând de azi, noul număr 1 mondial.

TENISMENA VICTORIA DUVAL SUFERĂ DE CANCER

Jucătoarea americană de tenis Victoria Duval, în vârstă de 18 ani, a anunţat, vineri, că a fost diagnosticată cu limfom Hodgkin şi se va retrage din circuit, pentru tratament. „Vă anunţ cu durere că trebuie să mă retrag din circuit pentru câtva timp. Intenţionez să duc cea mai bună luptă şi să mă refac total. Mă văd revenind pe teren rapid şi mai puternică, iar atunci voi savura şi mai mult şansa de a practica acest sport pe care îl iubesc atât de mult”, a declarat Duval. Jucătoarea a fost anunţată că suferă de cancer în timpul turneului de la Wimbledon. Potrivit familiei sportivei, Victoria va urma un tratament şi se speră o recuperare totală în câteva luni. Duval a reuşit să ajungă pe tabloul principal la Wimbledon şi a eliminat-o în primul tur pe Sorana Cîrstea. Ea s-a remarcat la US Open în 2013, când a trecut în primul tur de australianca Samantha Stosur. Jucătoarea a avut deja mai multe probleme: tatăl ei, Jean-Maurice, a supravieţuit cutremurului din 2010 din Haiti, ţara lor de origine, după ce a stat mai multe ore sub dărâmături, iar Victoria a fost victima unui jaf pe când avea 7 ani şi locuia la mătuşa sa, la Port-au-Prince.

CICLISTUL MARK CAVENDISH A ABANDONAT ÎN TURUL FRANŢEI

Rutierul britanic Mark Cavendish a abandonat în Turul Franţei, el neprezentându-se ieri la startul etapei a doua, de la York, a anunţat echipa sa, Omega-Pharma. Sprinterul britanic, aflat la a opta participare în Turul Franţei, a căzut la finalul primei etape, de la Harrogate, în linia dreaptă finală, şi s-a accidentat la umărul drept. El a fost supus unor investigaţii medicale şi s-a stabilit că a suferit o disjuncţie a claviculei. Mark Cavendish, în vârstă de 29 de ani, este primul ciclist care abandonează în ediţia din 2014 a Turului Franţei. Sâmbătă, la Harrogate, rutierul german Marcel Kittel (Giant) a câştigat la sprint prima etapă a Turului Franţei, ajuns la ediţia cu numărul 101, fiind urmat de slovacul Peter Sagan şi de lituanianul Ramunas Navardauskas. În vârstă de 26 de ani, Kittel a câştigat pentru a cincea oară o etapă din Turul Franţei, la care participă pentru a treia oară. Ieri, în etapa a doua, desfăşurată între York şi Sheffield, pe distanţa de 201 km, s-a impus Vincenzo Nibali, campionul Italiei. Nibali (Astana) a atacat pe final, pe ultimii doi kilometri, reuşind să îi devanseze cu două secunde pe următorii clasaţi, belgianul Greg Van Avermaet şi polonezul Michal Kwiatkowski. Vincenzo Nibali, care a câştigat titlul naţional în urmă cu şapte zile, a devenit primul rutier italian care poartă tricoul galben în Turul Franţei, după Rinaldo Nocentini, în 2009. În clasamentul general, Nibali este urmat de slovacul Peter Sagan şi de belgianul Greg Van Avermaet.