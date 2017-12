BENEFICIILE LUI MIRCEA SANDU, ANULATE DE COMITETUL EXECUTIV AL FRF

Renta viageră de 50.000 de euro pe an şi celelalte beneficii stabilite, la 5 martie, de Comitetul Executiv al FRF pentru preşedintele de onoare Mircea Sandu au fost anulate de Adunarea Generală extraordinară a federaţiei, care a avut loc sâmbătă, la Casa Fotbalului. Pachetul de beneficii al preşedintelui de onoare Mircea Sandu a fost adoptat în Comitetul Executiv, înaintea Adunării Generale din 5 martie, care l-a adus în fruntea FRF pe Răzvan Burleanu. Acest pachet nu a fost prezentat în cadrul AG, ci doar s-a supus la vot propunerea ca Mircea Sandu să devină preşedinte de onoare al FRF. Conform pachetului stabilit atunci, Mircea Sandu avea o rentă viageră în valoare de 75.000 de euro anual, drept de administrare a etajului 2 al unei clădiri a FRF, orice intervenţie chirurgicală sau recuperare medicală plătită de FRF, o limuzină de la FRF şi benzina decontată indiferent de numărul de kilometri parcurşi, telefon, personal angajat cu salariu în limita a 5.000 de lei lunar, deplasări la meciurile echipei naţionale cu decontarea cazării la hotel de cinci stele şi diurnă de 500 de euro pe zi. Ulterior, Sandu a renunţat la 25.000 de euro din cei 75.000, la limuzină şi la secretară. Noul conducător al FRF, Răzvan Burleanu, a considerat drept “nesimţit“ pachetul de beneficii al preşedintelui de onoare şi a promis că îl va supune dezbaterii AG.

CS U. CRAIOVA ARE DREPT DE PROMOVARE

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat sâmbătă, după Adunarea Generală extraordinară, că articolul 54 din Statutul federaţiei a fost eliminat, astfel că gruparea CS Universitatea Craiova are dreptul de a promova în Liga 1. Totuşi, promovarea CSU Craiova va fi certă doar după omologarea rezultatelor de către Comitetul Executiv şi după ce se va pronunţa Comisia de Disciplină a FRF în speţele avute pe rol în acest caz. „Avem nevoie şi de o decizie de Comitet Executiv ca să omologăm rezultatele şi, bineînţeles, atât timp cât regulamentele federaţiei prevăd acest drept de promovare, implicit ar decurge şi acest fapt. Comisia de Disciplină a FRF nu s-a pronunţat din acest punct de vedere. Prin urmare, aşteptăm inclusiv o decizie a acestei comisii. Şi au pe rol şi această speţă. Acel articol (n.r. - 54) a fost eliminat din noul statut al FRF. Noul statut aprobat astăzi elimină acel articol din statut, pentru că nu poţi fi la liga a IV-a, de exemplu, şi să stai trei ani fără să ai dreptul de promovare. Până astăzi s-a aplicat vechiul statut. De astăzi, tuturor membrilor federaţiei li se aplică noul statut“, a spus Burleanu. Adunarea Generală Extraordinară a FRF a decis, în şedinţa de sâmbătă, afilierea definitivă a grupării CS Universitatea Craiova la Federaţia Română de Fotbal. Pentru afilierea Craiovei au votat 168 de membri, 17 s-au abţinut, iar trei au fost împotrivă.

O FEMEIE VA PREGĂTI ECHIPA DE FOTBAL CLERMONT

Clubul francez Clermont Foot a anunţat, pe site-ul oficial, că noul tehnician al echipei este o femeie, Corinne Diacre, în vârstă de 39 de ani, fost căpitan al naţionalei feminine de fotbal a Franţei. Diacre a semnat un contract pe două sezoane. Corinne Diacre a fost căpitanul echipei feminine a Franţei, pentru care a evoluat în perioada 1993-2005 (121 de selecţii). Ea a fost apoi antrenoarea formaţiei ASJ Soyaux şi antrenor secund al echipei feminine a Franţei (2007-2013). Potrivit AFP, Diacre a devenit prima femeie care preia conducerea tehnică a unei echipe de fotbal profesionist din Franţa. Numirea Corinnei Diacre vine după ce, lunea trecută, portugheza Helena Costa a renunţat la preluarea conducerii echipei de ligă secundă din Franţa.

MARTINS INDI VA JUCA LA FC PORTO

Internaţionalul olandez Bruno Martins Indi va părăsi echipa Feyenoord Rotterdam, urmând să ajungă la FC Porto, au anunţat publicaţiile „Algemeen Dagblad“ şi „De Telegraaf“. Clubul din Rotterdam ar urma să primească 8,5 milioane de euro pentru transferul fundaşului în vârstă de 22 de ani. Martins Indi se află în prezent în Brazilia, cu naţionala Olandei, la turneul final al CM 2014.

GOMIS A SEMNAT CU SWANSEA CITY

Atacantul francez Bafetimbi Gomis a semnat un contract pe patru ani cu Swansea City, a anunţat clubul galez. Fotbalistul în vârstă de 28 de ani a fost achiziţionat de Swansea ca jucător liber de contract, după ce la finalul sezonului 2013-2014 i-a expirat înţelegerea cu Olympique Lyon. Gomis juca la Lyon din 2009, când a fost transferat de la AS Saint-Etienne în schimbul sumei de 15 milioane de euro.

MAZZARRI RĂMÂNE LA INTER PÂNĂ ÎN 2016

Preşedintele clubului Internazionale Milano, Erick Thohir, a declarat că tehnicianul Walter Mazzarri va rămâne la conducerea echipei milaneze până în 2016. „Am discutat cu Ausilio (n.r. - directorul sportiv Piero Ausilio) şi cu Mazzarri. Vrem să continuăm cu el, dar încă nu am semnat nimic. Mazzarri mai are un an de contract. Acordul îi va fi prelungit până în 2016”, a spus Thohir. Mazzarri antrenează Internazionale Milano din mai 2013.